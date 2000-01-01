Крутейшая закупка лета! У соперника Дзюбы теперь играют экс-звёзды «ПСЖ», «МЮ» и «Наполи»

Хуан Мата: пришёл из «Манчестер Юнайтед» свободным агентом

34-летний полузащитник семь с половиной лет играл за «МЮ». За 11 лет в Англии Мата так и не выиграл АПЛ: ни с «Челси», ни с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, Хуан не взял с «Валенсией» Примеру. В Турцию испанец едет в статусе чемпиона мира и Европы, а также победителя ЛЧ и ЛЕ. Мата подписал с «Галатасараем» годичный контракт.



