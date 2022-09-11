«Ростов» — «Спартак»: где смотреть трансляцию РПЛ, кто фаворит, дата и время матча

В воскресенье, 11 сентября, состоится один из двух центральных матчей 9-го тура РПЛ – «Ростов» – «Спартак».

Где пройдёт матч

Игра состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена», который вмещает 45 тыс. зрителей. Арена была построена специально для проведения матчей чемпионата мира и официально открылась 13 мая 2018 года. На ней «Ростов» провёл уже больше 120 домашних игр.

Как команды сыграли друг с другом в прошлом сезоне

В первом круге команды встретились в 13-м туре в Москве и сыграли 1:1. Счёт в матче на 78-й минуте открыл Руслан Литвинов, а в добавленное ко второму тайму время Даниил Глебов вырвал для «Ростова» ничью. Эта игра собрала на «Открытие Банк Арене» 6199 зрителей, что в четыре раза меньше, чем встреча в Ростове-на-Дону во втором круге. 24 апреля «Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 благодаря голам Романа Тугарева, Дмитрия Полоза и Али Соу. У красно-белых отличились Александр Соболев и Руслан Литвинов.

Играют «Ростов» и «Спартак» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

История противостояний: 56 матчей, 31 победа «Спартака», 14 побед «Ростова», 11 ничьих. Разница голов: 97:66 – в пользу «Спартака».

Матчи «Ростова» и «Спартака» в Ростове-на-Дону за последние пять лет:

24 апреля 2022 года. «Ростов» – «Спартак» – 3:2;

4 апреля 2021 года. «Ростов» – «Спартак» – 2:3;

20 июля 2019 года. «Ростов» – «Спартак» – 2:2;

14 апреля 2019 года. «Ростов» – «Спартак» – 2:1;

28 октября 2017 года. «Ростов» – «Спартак» – 2:2.

Последний разгром между этими командами случился в декабре 2019 года. Тогда «Спартак» дома уступил «Ростову» со счётом 1:4. Красно-белые забивали три и более голов южанам последний раз в 2009 году (5:1).

Как «Ростов» и «Спартак» стартовали в новом сезоне

«Ростов» и «Спартак» после восьми туров набрали по 16 очков. Команда Валерия Карпина идёт без поражений: победили «Химки» (1:0), «Оренбург» (2:1), «Нижний Новгород» (3:4) и «Торпедо» (0:1) и сыграли вничью с «Динамо» (1:1), «Локомотивом» (2:2), «Сочи» (2:2) и ЦСКА (0:0). «Спартак» проиграл дважды: уступил в гостях «Динамо» (1:0) и дома «Зениту» (1:2). Кроме того, красно-белые сыграли 1:1 с «Ахматом» в 1-м туре и взяли три очка в матчах с «Краснодаром» (1:4), «Оренбургом» (4:1), «Уралом» (0:2), «Сочи» (3:0), «Факелом» (1:4).

Потери команд

У «Ростова» нет травмированных игроков. Под вопросом лишь участие Дениса Терентьева. У «Спартака» много важных потерь: Антон Зиньковский восстанавливается после травмы плеча, у Руслана Литвинова разрыв связки голеностопного сустава, Кристофер Мартинс не сыграет из-за отрыва приводящей мышцы, Виктор Мозес пока тренируется по индивидуальной программе после операции на ахилловом сухожилии.

Самые яркая цитата последних матчей «Ростов» — «Спартак»

Валерий Карпин главный тренер «Ростова» — после победы над «Спартаком» в апреле 2022 года: «Спартак» недоволен судейством? Не буду говорить про судейство, оно всем надоело уже. Если «Спартак» с бюджетом в € 100 млн или больше и иностранцами за 10–12 млн не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом».

Кто фаворит предстоящего матча

Явного фаворита нет. Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Спартаку». На победу красно-белых можно сделать ставку с коэффициентом 2,35, на ничью – 3,55, на «Ростов» – 3,00.

Кто покажет матч «Ростов» — «Спартак»

Трансляцию матча покажет «Матч ТВ». Прямой эфир начнётся в 19:40 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи 9-го тура.