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«Зенит» — «Оренбург» — 8:0, обзор матча 9-го тура РПЛ, видео голов Вендела, Кузяева, Малкома, Сергеева, 11 сентября 2022

Как же красиво «Зенит» забил седьмой гол «Оренбургу»! Главное избиение тура
Михаил Рождественский
Как же красиво «Зенит» забил седьмой гол!
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Соперник забыл выйти на поле, а бразильцы были в отличном настроении.

Кажется, мы увидели самый жёсткий разгром этого сезона в РПЛ. «Оренбург» приехал в гости к «Зениту» и получил восемь мячей.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Вендел – 3'   2:0 Сергеев – 17'   3:0 Кузяев – 19'   4:0 Малком – 29'   5:0 Вендел – 43'   6:0 Павловец – 51' (автогол)   7:0 Малком – 59'   8:0 Вендел – 68'

С фаворитом в этом матче изначально всё было ясно, и игра эти догадки подтвердила в первые же минуты. «Зенит» моментально придушил соперника высоким прессингом и забил уже на третьей минуте. «Оренбург» будто не вышел на поле. Как ещё объяснить, что Вендел остался в штрафной в полном одиночестве, спокойно принял мяч, прицелился и пробил под штангу?

У «Оренбурга» в этом матче было несколько периодов оживления, но все они длились очень недолго. Первый случился при счёте 1:0. Гости даже забили, но гол отменили из-за игры рукой у Владимира Сычевого.

А потом «Зенит» продолжил куражиться. 17-я минута — простейший гол Ивана Сергеева.

19-я минута: отскок в пользу Далера Кузяева и уверенное завершение.

Кто там следующий в очереди на гол? Малком! Вот такой гол забил бразилец. Снова никакого сопротивления.

После четвёртого гола у «Оренбурга» случилось второе пробуждение. И снова момент был у Сычевого, но в этот раз он из отличной позиции пробил в перекладину.

Но не думайте, что всплески «Оренбурга» были для «Зенита» проблемой. Практически всё время чемпионы укатывали соперника и с каждым голом добавляли в атаки новые эксперименты. Вендел с любимым приёмом определился сразу и после очередного «обреза» «Оренбурга» приложился издали в нижний угол. 5:0 за пару минут до перерыва.

Статистика после первого тайма выглядит не так страшно, как сама игра. По ударам 12:5 в пользу «Зенита», в створ — 7:1.

Одна из особенностей нынешнего «Зенита» — команда не останавливается ни при каком счёте. Даже при 5:0 чемпионы вышли на второй тайм добивать. После свистка прошло чуть больше пяти минут, и прилетел шестой. В этот раз «Оренбург» забил сам себе — мастерское завершение Александра Павловца.

Третье пробуждение «Оренбурга» — ещё один момент Сычевого. Лучший шанс гостей за весь матч, но и тут мяч не оказался в воротах.

А спустя восемь минут после шестого гола мы увидели главное украшение матча. Малком положил красивейший мяч через себя.

Следующий, уже восьмой гол «Зенит» забил на 68-й минуте. Это хет-трик Вендела при неуклюжих действиях защитников. Примечательный момент: футболисты «Зенита» праздновали все голы практически с одинаково яркими эмоциями. Правильный настрой!

В оставшиеся 22 минуты оставалась одна интрига: забьёт ли «Зенит» 10 голов? Не забил, хотя моменты были. А главный арбитр Евгений Турбин пожалел «Оренбург» и добавил к основному времени символическую одну минуту. Ну и правильно: зачем мучить?

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