«Если «Спартак» будет в тройке — это катастрофа». Интервью с агентом Гурцкая

Трансферное окно в России закрыто. Клубы, несмотря на изоляцию России, провернули много сделок (например, в РПЛ появились 40 новых легионеров). Мы обсудили их с одним из главных агентов нашего футбола – Тимуром Гурцкая. А ещё поговорили о проблемах «Спартака», кошмаре «Локомотива» и шумном уходе Гурцкая из «Коммент.Шоу».

– Кто лучше всех в России провёл трансферную кампанию?

– На бумаге нравится, как усилился ЦСКА. Мойзес – очень хорошее приобретение, он фактурный, атлетичный, для РПЛ – просто идеально. Если говорить о других клубах, то всё сложнее. Тот же «Локомотив» – всё в минус. «Спартак» – непонятно. «Краснодар» тоже тяжело оценить. Нет уверенности, что пришедшие иностранцы будут сильнее россиян.



— А «Динамо»?

— Они хорошо поработали, закрыли позиции, которые им были нужны. Двух центральных защитников в деле уже увидели: Фернандес — очень классный, на Маричала ещё посмотрим. Норманн — трансфер железного качества. Да, у него был не очень удачный сезон в Англии, но это качество. Хотя мне непонятна мотивация его возвращения.

Новичок «Динамо» Норманн Фото: fcdm.ru

— Деньги.

— Если банально рассуждать, то да. Но Норманн, когда уезжал из России, преподносил это так, что здесь он не может больше находиться. Видимо, деньги перевесили настолько, что парень готов отказаться от сборной, стать врагом норвежского народа. Но трансфер очень качественный. Да и адаптация будет быстрой. Мне очень нравится, как отработало «Динамо» всё окно. Даже после срыва трансфера Карцева не врезались в тупик, а подготовили новую сделку. Это очень тяжело в наши дни.



— Объясни подробнее.

— Люди используют Россию, чтобы потом в последний день всё поменять. Я знаю о четырёх трансферах в это окно, которые сорвались, потому что агенты играли на русских ценах, чтобы улучшить условия в нынешних командах. А в Россию они вообще ехать не собирались! В одном из этих трансферов я принимал участие и в последний момент понял, что нас просто использовали.

Каким будет будущее «Спартака» и почему у клуба проблемы

— Тебе не был понятен трансфер Бальде. Почему?

— Николсон не ушёл. Где для Кейта найдётся место? Возможно, травма Зиньковского в этом плане поможет. Мы не знаем, готовился ли Бальде вообще на предсезонке. Чисто внешне выглядит тяжеловато. Я помню его по «Лацио», но версию Бальде из «Кальяри» я бы не взял даже на нулевую зарплату, там он был ужасен. Я не представляю, какая метаморфоза может произойти с человеком, когда он со стоимости в 30 млн евро падает до свободного агента. Бальде же реально был звездой в «Лацио» и «Монако». Сейчас он свободный и готов приехать в Россию, а это значит, что у него вообще вариантов не было. Поэтому у меня вопрос: надо ли ему что-то, кроме денег? Да и вообще — «Спартаку» нужен опорник, а они берут нападающего. Это вредительство.



— Ты не задаёшься вопросом, кто его привёз?

— Скорее, не кто привёз, а кто одобрил. Если «Спартак» отдал все решения на откуп Абаскалю, то они рискуют повторить ситуацию «Челси», когда тренер набрал под себя состав, а его уволили. «Спартак» всегда кричал, что они берут футболистов для нужд клуба. Но сейчас они оказались в ситуации, что тренер — единственный центр принятия решений. Гендиректор не вникает в спортивную составляющую, селекционный отдел клуба всегда вызывал гигантские вопросы, спортивного директора нет. У Абаскаля классный агент — Джуффриде. Видимо, он и помогает. Но мне действительно интересно, кто в совете директоров одобрил трансфер Кейта. Да и задачи «Спартака» непонятны.

— Почему?

— По мне, основной задачей «Спартака» на этот сезон был уход Федуна, плюс разобраться с акциями. Других задач у «ЛУКОЙЛа» на этот год нет. Если бы для них была важна спортивная составляющая, то они оставили бы Каттани. Не может команда в последний месяц трансферного окна остаться без спортивного директора. Ещё в мае было понятно, что Федун уйдёт. Если бы для «ЛУКОЙЛа» был важен спорт, они бы подыскали кандидатуру.



— Как будет жить «Спартак» без Федуна?

— Будет выбран совет директоров с председателем Матыциным. Они будут искать иностранного спортивного директора. Но опять же — по каким характеристикам и кто это будет делать?

Леонид Федун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— И кто поедет.

— За бабки поедут. В Италии много таких, как Камоцци. Но кто будет оценивать спортивные заслуги претендентов? Какой комитет в «Спартаке» сейчас это может сделать? Это главный вопрос.

— Уход Федуна пойдёт на пользу? Или будет хуже?

— Не знаю, что может быть хуже. Но пока все истории уходов в российском футболе показывают, что хуже может быть. Когда уходила Смородская, никто не думал, что будет хуже, но пришёл Кикнадзе. А потом пришёл Цорн с мифическим Рангником. По итогу дно всегда пробивается. Федун был хозяином команды с чётким пониманием этого, он был центром принятия решений. Он, а потом Зарема брали на себя ответственность. Сейчас «Спартак» какое-то время будет бесхозным. Коллективный разум в футболе невозможен. Кто-то должен брать ответственность.



— Как тебе трансфер Мевли?

— Я не люблю очевидные трансферы. Мевля сидел в Турции на лавке в не самой выдающейся команде. Это самое простое решение для замены Жиго и сломавшегося Литвинова. Мевля — решение дотянуть до зимы и заткнуть дыру. Потом от него избавятся.

Почему «Локомотив» похож на произведения Агаты Кристи

— Ты понимаешь, что происходит в «Локомотиве»?

— Никто не понимает. Это похоже на произведение Агаты Кристи. Пока не перевернём последнюю страницу, на которой будет написано, кто убийца, мы ничего не узнаем. Мне кажется, Цорн и компания сами на ходу пишут эту историю. У них нет никакого плана и стратегии. А то, о чём они заявляли, на стратегию мало похоже. Это всё больше похоже на дешёвый ситком.



— Цорн уйдёт?

— Думаю, до зимы в «Локомотиве» будут кардинальные перемены. Точка предела терпения пройдена. Если будет провал осенью, то ситуация поменяется.



— Ты говорил, что Юран — кандидат на пост главного тренера «Локомотива». Это реально?

— Я знаю, что у Юрана была встреча с руководством РЖД, где ему намекали, что он может принять команду.

— А конфигурация Ротенберг — спортивный директор, Сёмин — главный тренер?

— Об этом говорят давно. Если Ротенберг займёт этот пост, то возвращение Сёмина позволит ему быстро набрать висты и заработать уважение болельщиков. Это очевидное решение, оно на поверхности. Понятно, что в длинную это ничего не даст, но на короткий отрезок после годичного издевательства над командой это не самый худший вариант. Но очень похоже на правду, что следующий после Цорна – это именно Ротенберг.



— Трансферы «Локо» — провал?

— Раконьянц — 100%. Керк, пусть он и не этим летом пришёл, мне тоже не нравится. У меня есть большие сомнения и по цене продажи Бека-Бека. Но в этом вопросе мы скоро узнаем истину, потому что в конце года будет отчёт французских клубов, из которого мы поймём — заплатила ли «Ницца» эти деньги. У меня есть опасения, что эти деньги не доехали до России.

Главные тенденции окна и зачем на самом деле существуют «Химки»

— Главная тенденция этого трансферного окна?

— Всё смещается в сторону Латинской Америки. Но приход Норманна показывает, что пик невосприятия России стал проходить. Уверен, зимой будет больше трансферов из Европы. Если последние месяцы мы были зоной отчуждения, то сейчас многие начали понимать, что всё не так страшно, что всё это на время. Они видят, что жизнь в городах России не останавливается, что футбол движется. Я боялся, что в Африку и Латинскую Америку нас загнали надолго, но в ближайший год из Европы снова поедут. Я знаю настроения людей. Тот же Кейта Бальде в душе европеец, но приехал. Цыганская почта будет делать свою работу. Москва сейчас лучший город мира. По крайней мере, у нас есть свет и отопление.



— Какими аргументами клубы заманивают игроков в Россию?

— Давай представим, что наших клубов нет в еврокубках по игре — мы вылетаем в первых раундах. А те же «Ростов» и «Ахмат» почти никогда туда и не выходили. Это же не значит, что они не должны игроков покупать. Мы же не можем отдать первое место «Зениту», а остальные 15 мест разыграть на камень-ножницы-бумага. Спортивная составляющая всё равно присутствует. Я общаюсь со многими президентами клубов, и они не хотят, чтобы их команда выглядела позорно в РПЛ, пусть и без еврокубков. Ведь за успехом или провалом стоит их имя. Я не думаю, что тот же ВТБ хочет, чтобы «Динамо» везде проигрывало. Да, еврокубки приносят огромные деньги, но, кроме «Зенита», в Лиге чемпионов никто особо и не играл.

— Зачем существует футбольный клуб «Химки»?

— Для экспериментов над футболом. Либо они хотят создать комедийное реалити-шоу, которое будет развлекать народ и отвлекать его от проблем. Поэтому именно в «Химках» появился Роман Терюшков, а не в Самаре, Ростове или Оренбурге. «Химки» уже года два существуют в чехарде, которая не останавливается, поэтому спикер в лице Терюшкова мог появиться только там — другая команда его не подпустила бы. «Химки» — «Кривое зеркало», а Терюшков — Петросян.



— Гогниев всегда производил впечатление принципиального человека. Но Илья Садыгов получает у него игровое время в первом же матче. Это говорит о том, что Гогниев очень сильно хочет работать? Или он просто предал свои принципы?

— Я соглашусь с тезисом про то, что он сильно хочет работать. Но я помню, как в «Ростове» Борис Ротенберг играл почти в каждом матче по 60 минут. Уровень Бердыева позволял выстроить тактические построения так, чтобы это не мешало команде. Вопрос — сможет ли Гогниев сделать так, чтобы и меценат команды был доволен, и команда не страдала. Нужно побольше времени, ведь у Гогниева сложный футбол.

Илья Садыгов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Отставка Василенко из «Факела» тебе понятна?

— Нет. После первых трёх матчей все взахлёб восхищались тренером. Если вдруг правдива версия о том, что руководство приревновало к его популярности в городе, то это катастрофа. «Факел» с Василенко вышел в РПЛ, он работает с теми, кто есть — у них слабейший состав в лиге. Так что это не случай «Урала», когда отставка оправдана, ведь Гончаренко — топовый тренер. Григорий Иванов в этой ситуации отработал топово, уговорив его прийти. Хотя я не понимаю, зачем это Виктору Михайловичу. Видимо, это как раз из разряда, когда очень хочешь работать. В этой ситуации «Урал» нужен Гончаренко гораздо меньше, чем Гончаренко нужен «Уралу».

Кто может уехать в Европу, кроме Захаряна

— Ты согласен, что «Зенит» перегрел рынок и спровоцировал шантаж от легионеров переподписанием своих бразильцев?

— Нет. Рынок большой, но никто не может приблизиться к «Зениту» по качеству покупок. Я настаиваю на том, что «Зенит» хочет выигрывать так, чтобы один человек на трибуне получил удовольствие от победы. Они, конечно, могут побеждать проще, но они хотят выигрывать и кайфовать, поэтому они покупают качественных иностранцев. Это не для того, чтобы стать чемпионом России — они и без них станут. Малком, Клаудиньо и Вендел нужны для красоты. Это как в Большом театре, когда на балет ты приглашаешь приму, чтобы вип-зрители были довольны. «Зенит» не мог потерять шоу в лице бразильцев, поэтому пришлось платить.



— Ты веришь в зимний переход Захаряна в «Челси»?

— Нет. Тем более в клубе произошли перемены. Я верю в интерес, предложение, но, возможно, они сейчас изменят свою политику в пользу опытных игроков. Мы же этого не знаем. Я желаю, чтобы Захарян уехал как можно скорее. Очевидно, что он расстроен и очень хочет трансфера. Арсен не потеряется.

— Следующий, про кого прочитаем новости об интересе из Европы, Сперцян?

— К нему и сейчас есть интерес. Весь вопрос в хозяине «Краснодара». Просто так, лишь бы отдать — Галицкий Сперцяна не продаст. Только ради 10-15 млн евро этой сделки не будет. Если будет предложение, которое сведёт с ума игрока, если Эдуард сам попросит о трансфере – тогда Галицкий может на это пойти. В топовую команду отдаст, в среднюю – нет.



— Где интересуются Сперцяном?

— Германия, Франция. Сперцян сейчас более понятная фигура для продажи. Он — готовый игрок, который может делать результат. Захаряну пока больше кредитов выдают.



— А Сафонов?

— Нереальный топ. Матвей может уехать в любой топ-клуб из любой лиги. Он перерос РПЛ, мне обидно, что он здесь. Ладно бы были еврокубки, но сейчас Сафонову здесь уже не место.

Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Штоффельхаус консультирует Геркуса по трансферам «Торпедо». Поможет?

— Штоффельхаус для Геркуса гений, который собрал чемпионский «Локомотив». Есть результат — остальное лирика. Другой вопрос, чем это поможет «Торпедо»? Не умереть? Не вылететь? Тяжело сказать.



— Как тебе история, что спортивный директор «Торпедо» теперь 23-летний сын председателя совета директоров клуба?

— Я много историй слышал из селекционного отдела клуба. Богатый папа может позволить себе эксперименты. Был же французский фильм «Игрушка», где все осуждали, что можно купить человека для сына. А здесь для сына купили 30 человек. Это равноценно тому, что тебя сейчас сделать министром печати в 23 года. Это нездоровая история.

Причины ухода Гурцкая из «Коммент.Шоу»

— Почему ты ушёл из «Коммент.Шоу»?

— Я не могу ответить однозначно на этот вопрос. Я ни с кем не ссорился. Я получил интересное предложение, где у меня будет возможность делать не одну программу, а создавать цикл. Вариант создать с нуля «Это футбол, брат» мне показался классным.



— У всех одно мнение — перекупили.

— Я понимаю. Я никому ничего не был должен, у меня не было контракта с «Коммент.Шоу». На каждую программу я приходил по отдельному договору. Вся эта история сложилась благодаря Нобелю, я сдружился с ребятами. Я каждый день созваниваюсь с Геничем, отлично общаюсь с Казанским. Но мне стало понятно, что я не так важен этому проекту, значит, можно и уйти.

— Никто не обиделся?

— Думаю, все взрослые люди, хотя есть те, кто не понял моего ухода. Костя Генич и Денис Казанский меня точно поняли. В моём понимании, площадка становилась тесной для пятерых. Давай представим, что у меня мания величия, но мне действительно так показалось – стало тесно. К тому же Сергея Анохина из «Фонбета» я знаю с 90-х. Я не знаю, получится ли у нашего проекта, но это может быть интересно. Я ни от кого не скрывал, что у меня есть предложение. Надеюсь, мы остались друзьями. Каждый делает свой проект. Те, кто меня не понял, останутся с этим. Это будут их проблемы. Да, многие скажут, что меня раскрутили на «Коммент.Шоу» и подняли, но так случается. Я тоже в своё время приглашал Галкина на концерт за 500 долларов. Я видел подколки в свой адрес от ребят из «Коммент.Шоу», но надеюсь, что это была просто опечатка исполнительного продюсера.

Почему второе место «Спартака» по итогам сезона будет катастрофой и несправедливостью

– Твой прогноз на сезон?

– Чемпионство «Зенита» не обсуждается. Но здесь надо отдать должное и грамотной работе. Что мешало «Локомотиву» на потраченные 40 млн евро сделать грамотные трансферы? «Зенит» купил Клаудиньо за 12 млн евро, Сантоса – за семь. Все топ-клубы могут найти такие средства, чтобы приобрести качественных игроков. А остальное можно нивелировать тренерским мастерством. Я, к примеру, ни в одной игре этого сезона не видел судейских ошибок в пользу «Зенита». Но видел такие три игры «Спартака», две игры «Динамо». А потом ЭСК с удовольствием эти ошибки признала. Что мешало «Спартаку» не обкакаться перед «Зенитом», а биться с ними? Не надо их бояться, надо выходить и бороться. Если у «Динамо», ЦСКА всё получится, если легионеры заиграют, то всё может сложиться.

– «Спартак» – второй?

– Конечно, нет. Скажу даже так: если «Спартак» будет в тройке – это будет футбольная несправедливость и катастрофа: у них нет обороны, опорника. Нельзя быть в тройке только за счёт Промеса и Соболева. Если ты добиваешься успеха через ошибки, то создаётся впечатление ложной стабильности. Так быть не должно. Молодые ребята «Спартака» пока не готовы давать результат, Промес не молодеет. К примеру, ЦСКА сильно угадал с Карраскалем, который в расцвете сил. А Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа. ЦСКА берёт молодых, которым надо двигаться, а у «Спартака» Промес и Мозес, которые закончили в Европе. Если они будут вторыми, то это будет несправедливо.