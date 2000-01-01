«Барса» установила трансферный рекорд в женском футболе. Разница с мужским просто поражает

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
«Барселона» сделала самый крупный трансфер в женском футболе
«Барселона» сделала самый крупный трансфер в женском футболе
«Барселона» потратила кучу денег в летнее трансферное окно — но не только на Левандовского, Рафинью и Кунде. Женский состав усилил линию полузащиты и провёл самый крупный трансфер в истории женского футбола.
AMP-версия
На Евро-2022 ключевая футболистка «Барсы» (и лучшая в мире по итогам сезона) Алексия Путельяс порвала крестообразную связку колена и выбыла на год. Каталонцам пришлось экстренно искать игроков на её замену. Самый ожидаемый трансфер лета случился под занавес летнего ТО.
На Евро-2022 ключевая футболистка «Барсы» (и лучшая в мире по итогам сезона) Алексия Путельяс порвала крестообразную связку колена и выбыла на год. Каталонцам пришлось экстренно искать игроков на её замену. Самый ожидаемый трансфер лета случился под занавес летнего ТО.
7 сентября «Барселона» объявила о переходе англичанки Киры Уолш, игрока полузащиты, из «Манчестер Сити» за € 400 тыс. Это самый крупный трансфер в женском футболе. В мужском рекордным стал переход Неймара из «Барсы» в «ПСЖ» за € 222 млн в 2017-м. Разница в цифрах просто поражает!
7 сентября «Барселона» объявила о переходе англичанки Киры Уолш, игрока полузащиты, из «Манчестер Сити» за € 400 тыс. Это самый крупный трансфер в женском футболе. В мужском рекордным стал переход Неймара из «Барсы» в «ПСЖ» за € 222 млн в 2017-м. Разница в цифрах просто поражает!
Предыдущий рекорд принадлежит «Челси». В 2020 году лондонцы заплатили Вольфсбургу € 350 тыс. за трансфер нападающей сборной Дании.
Предыдущий рекорд принадлежит «Челси». В 2020 году лондонцы заплатили Вольфсбургу € 350 тыс. за трансфер нападающей сборной Дании.
Денежные трансферы в женском футболе всё ещё редкая история, но стоимость футболисток постепенно растёт. Правда, цифры далеки от мужского футбола. Самая дорогая футболистка мира — обладательница «ЗМ» Алексия Путельяс — оценивается в € 600 тыс. Так же, как и Сергей Ткачёв из тульского «Арсенала», выступающего в Первой лиге.
Денежные трансферы в женском футболе всё ещё редкая история, но стоимость футболисток постепенно растёт. Правда, цифры далеки от мужского футбола. Самая дорогая футболистка мира — обладательница «ЗМ» Алексия Путельяс — оценивается в € 600 тыс. Так же, как и Сергей Ткачёв из тульского «Арсенала», выступающего в Первой лиге.
Кира Уолш — 25-летняя полузащитница сборной Англии, действующая чемпионка Европы. Она была признана MVP финала Евро-2022 с Германией. Хавбек играла за «Манчестер Сити» с 2014 года, завоевав восемь трофеев. Женская Ла Лига должна была стартовать 10 сентября, но 1-й тур был перенесён.
Кира Уолш — 25-летняя полузащитница сборной Англии, действующая чемпионка Европы. Она была признана MVP финала Евро-2022 с Германией. Хавбек играла за «Манчестер Сити» с 2014 года, завоевав восемь трофеев. Женская Ла Лига должна была стартовать 10 сентября, но 1-й тур был перенесён.
«Барса» установила трансферный рекорд в женском футболе. Разница с мужским просто поражает
Читайте также
Трансферы «Галатасарая» летом 2022 года
Трансферы «Галатасарая» летом 2022 года
Как играют футболисты «Спартака-2» в клубах РПЛ
Как играют футболисты «Спартака-2» в клубах РПЛ
Российские футболисты, играющие на Кипре
Российские футболисты, играющие на Кипре
Первая лига: Перезапуск месяца в августе
Первая лига: Перезапуск месяца в августе
Первая лига: Мем месяца в августе
Первая лига: Мем месяца в августе
Первая лига: Блестящий игрок месяца в августе
Первая лига: Блестящий игрок месяца в августе
Первая лига: Гений месяца в августе
Первая лига: Гений месяца в августе
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
Самые жестокие нападения на футболистов
Самые жестокие нападения на футболистов
Какие рекорды Холанд уже успел побить в «Сити»?
Какие рекорды Холанд уже успел побить в «Сити»?
«Реал» Мадрид приобрёл «живую манекен-стенку»
«Реал» Мадрид приобрёл «живую манекен-стенку»
Самые дорогие трансферы лета
Самые дорогие трансферы лета
Кто тащит «Амкал» в Кубке России
Кто тащит «Амкал» в Кубке России
Как маленькая фанатка «ПСЖ» ехала 80 км на встречу
Как маленькая фанатка «ПСЖ» ехала 80 км на встречу
Какие клубы интересовались Захаряном раньше?
Какие клубы интересовались Захаряном раньше?
Какие клубы часто попадали в «группы смерти» в ЛЧ?
Какие клубы часто попадали в «группы смерти» в ЛЧ?
© championat.com 2000–2022