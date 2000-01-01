«Барса» установила трансферный рекорд в женском футболе. Разница с мужским просто поражает

7 сентября «Барселона» объявила о переходе англичанки Киры Уолш, игрока полузащиты, из «Манчестер Сити» за € 400 тыс. Это самый крупный трансфер в женском футболе. В мужском рекордным стал переход Неймара из «Барсы» в «ПСЖ» за € 222 млн в 2017-м. Разница в цифрах просто поражает!