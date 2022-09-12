Тухель красиво попрощался с «Челси». Но гораздо важнее слова, которые он так и не сказал

Томаса Тухеля уволили из «Челси» ещё утром 7 сентября, но только теперь тренер выступил с публичным заявлением. На то, чтобы сформулировать мысль и опубликовать её, ушло почти пять дней. Немец не стал давать интервью и отвечать на уточняющие вопросы журналистов – просто сделал тред в «Твиттере». Вот заявление полностью.

Томас Тухель экс-тренер «Челси» «Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не понадобится делать этого в течение многих лет. Я опустошён тем, что моё время в «Челси» подошло к концу. Это клуб, в котором я чувствовал себя как дома как в профессиональном, так и в личном плане.



От всей души хочу поблагодарить персонал, игроков и болельщиков за то, что с самого начала так радушно приняли меня. Гордость и радость, которые я испытывал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь стать частью истории этого клуба, а воспоминания последних 19 месяцев всегда будут занимать особое место в моём сердце».

Интересно, что Тухель крайне редко использует свой «твиттер». За всё время в «Челси» тренер не написал ни одного поста. Последнее сообщение было оставлено более двух лет назад – в апреле 2020 года высказался по поводу книги со своей биографией. Тухель заявил, что не работал над ней и она вышла без его одобрения.

Новый пост собрал тысячи комментариев и сотни тысяч лайков. Болельщики «Челси» благодарили немца за эти 19 месяцев в команде. Хотя по факту там было ближе к 17 месяцам (17 месяцев и 12 дней), ну да ладно. Важнее, что по этим словам мы видим, насколько неожиданной стала отставка. Можно понять, почему немец опустошён. Об этом мы подробнее писали тут.

Томас Тухель Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Но самое интересное во всём этом высказывании – перечисление тех, кто принял Тухеля радушно. Он отметил персонал, игроков и болельщиков. При этом ничего не сказал о руководстве. Не хочется додумывать, но есть ощущение, что это неслучайно. Особенно на фоне инсайдов The Athletic. Главное спортивное издание Англии утверждало, что новые владельцы на одном из собраний предложили тренеру перейти на схему 4-4-3 с 11 полевыми футболистами. А ещё Боули говорил, что будет полагаться в трансферах на мнение тренера, однако не взял ни одного игрока, которого хотел именно Тухель (де Йонг, де Лигт, Рафинья, Кимпембе).

Скорее всего, Тухель сейчас не может сказать всё, что думает. Если контракт ещё не расторгнут официально, то тренера могут оштрафовать за критику руководства. А если расторгнут, то там наверняка есть пункт, по которому он не имеет права раскрывать детали из жизни клуба – стандартная форма, что для Англии, что для России.

Так что прощание тренера получилось трогательным, но вряд ли он поделился всем, что привело его к опустошению. Хотя и такая формулировка вышла достаточно красноречивой. Хочется верить, что однажды всё-таки опубликуют биографию Тухеля, которую он лично утвердит и поделится всеми деталями своего периода в «Челси».