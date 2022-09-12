«Спартак» ещё вернётся. Провал в Ростове-на-Дону легко объяснить

У «Спартака» проблемы. После яркого начала сезона и иллюзии борьбы за первое место на красно-белых обрушилась череда неудач. В четырёх турах РПЛ у команды Гильермо Абаскаля три поражения. И если матч с «Динамо» не был похож на провал, а проигрыш «Зениту» был вполне прогнозируем, то фиаско против «Ростова» заставило многих болельщиков подумать, что недавние победы были всего лишь вспышкой. Но это не совсем так.

Травмы испортили Абаскалю всё. Усиливать игру просто некем

В данный момент тренер «Спартака» не может рассчитывать на четверых футболистов:

Эти потери сильно ударили по полузащите. Мозес, Литвинов, и Перейра на старте сезона были железными футболистами стартового состава. И если нигериец получил тяжёлую травму ещё в начале августа и «Спартак» уже привык играть без него, то Литвинов и Перейра сломались в одном матче — с «Зенитом». К такому удару невозможно подготовиться.

Следствие потерь — новая связка в полузащите, которой явно не хватает баланса. В привычном сочетании Наиль Умяров мог рассчитывать на подстраховку Перейры, который играет практически везде и зачастую подчищает за партнёрами. А в матче с «Ростовом» рядом оказался Даниил Денисов, который в предыдущих матчах в основном играл на правом фланге обороны.



Вообще, матч с «Ростовом» стал апофеозом кадровых проблем «Спартака». Просто посмотрите на замены, которые сделал Абаскаль:

Данил Пруцев — вышел вместо Денисова в начале второго тайма, за минуту до третьего гола «Ростова»;

Леон Классен — вышел вместо Мацея Рыбуса, провалившего матч. Явно не усиление, а необходимая мера — хуже, чем с поляком на поле, быть уже не могло. Для Классена это второй матч в РПЛ в этом сезоне;

Павел Маслов — вышел вместо Никиты Чернова при счёте 1:4. Защитник вместо защитника;

Павел Мелёшин — вышел вместо Михаила Игнатова, которого всегда меняют во втором тайме. Это дебют 18-летнего нападающего в РПЛ.

То есть в момент, когда нужно было нестись в атаку, Абаскаль смог выпустить только совсем молодого форварда. Где были остальные? Шамар Николсон не попал в заявку из-за небольшого повреждения, а Кейта Бальде — из-за недомогания. Аномальная картина.

«Спартак» ещё вернётся. Перезагрузка может произойти уже в ближайшее время

Хорошая новость для «Спартака»: на следующей неделе стартует пауза на международные матчи. Лучше могло быть, только если бы это случилось сейчас или вообще до матча с «Ростовом». В ближайшие дни красно-белых ждут ещё два испытания: «Факел» в Кубке России и «Локомотив» в РПЛ. Не самые приятные, но и не самые страшные соперники в условиях кризиса. Особенно учитывая, что «Спартак» оба матча проведёт дома.

Гильермо Абаскаль Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Зато после матчей с «Факелом» и «Локомотивом» у Абаскаля будет две недели, чтобы привести команду в чувство. В строй вернутся Литвинов и Зиньковский, в атаке можно будет рассчитывать на Николсона и Бальде, который должен набрать форму.



После паузы на сборные «Спартак» поедет в Нижний Новгород и примет «Крылья Советов». Если Абаскаль и компания выжмут всю пользу из перерыва, то к дерби с ЦСКА, которое состоится 16 октября, подойдут точно не в статусе аутсайдера.