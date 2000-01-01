Как Роналду выдал худшее начало сезона в карьере? «МЮ» лучше, когда его нет на поле

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У Роналду худший старт сезона за всю карьеру?
У Роналду худший старт сезона за всю карьеру?
Когда Криштиану на поле – команда не забивает.
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В это трудно поверить, но за первые семь матчей в сезоне Криштиану не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой.
В это трудно поверить, но за первые семь матчей в сезоне Криштиану не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой.
В двух матчах «МЮ», когда в старте выходил Роналду, команде не удалось забить ни одного мяча. Когда он оставался на скамейке – с голами всё было в порядке.
В двух матчах «МЮ», когда в старте выходил Роналду, команде не удалось забить ни одного мяча. Когда он оставался на скамейке – с голами всё было в порядке.
Четыре матча подряд Криштиану не выпускали с первых минут и, кажется, не зря.
Четыре матча подряд Криштиану не выпускали с первых минут и, кажется, не зря.
В прошлый четверг Роналду впервые сыграл в Лиге Европы (предыдущий раз был ещё в Кубке УЕФА). Четырежды за встречу он попал в офсайд. На других игроках положение «вне игры» не фиксировали.
В прошлый четверг Роналду впервые сыграл в Лиге Европы (предыдущий раз был ещё в Кубке УЕФА). Четырежды за встречу он попал в офсайд. На других игроках положение «вне игры» не фиксировали.
В этой встрече Криштиану забил мяч, но его не засчитали – как раз таки из-за офсайда. Роналду мог бы улучшить статистику ударом со штрафного, но попал в стенку.
В этой встрече Криштиану забил мяч, но его не засчитали – как раз таки из-за офсайда. Роналду мог бы улучшить статистику ударом со штрафного, но попал в стенку.
Портал Whoscored признал Криштиану худшим игроком матча с «Реалом Сосьедад», его выступление оценили на 5,83/10.
Портал Whoscored признал Криштиану худшим игроком матча с «Реалом Сосьедад», его выступление оценили на 5,83/10.
Поменяется ли положение Криштиану в будущем, покажет только время. Худший старт может вполне вылиться в худший сезон, если у португальца не получится перезагрузка.
Поменяется ли положение Криштиану в будущем, покажет только время. Худший старт может вполне вылиться в худший сезон, если у португальца не получится перезагрузка.
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Как Роналду выдал худшее начало сезона в карьере? «МЮ» лучше, когда его нет на поле
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