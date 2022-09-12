Дзюба уже не играет, а Ракицкий продолжает привозить. Экс-звёзды «Зенита» угасают в Турции

Артём Дзюба второй матч подряд начал на скамейке запасных «Аданы». Напомним, в своей дебютной игре с «Фенербахче» российский нападающий попал в основу и забил гол, после этого вышел с первых минут против «Умраниеспора» и был заменён в перерыве, а потом получил лишь полчаса во встрече с «Хатайспором». По статистике InStat, в этих трёх матчах экс-капитан «Зенита» имел два голевых момента, нанёс три удара (два в створ), отдал 26 передач с 81% точности, допустил 19 потерь мяча и выиграл лишь 30% единоборств.

Итальянский главный тренер «Аданы» Винченцо Монтелла позитивно отзывался о Дзюбе: «Он дал очень позитивный импульс коллективу, быстро освоился в команде. Считаю, что Артём – игрок, который оказывает большое влияние на раздевалку… Мы многого ждём от Артёма. Поскольку у него длительное время не было игровой практики, по физическим кондициям он пока отстаёт от остальной команды. Но его влияние на игру уже сейчас значительно. Его сильные стороны очевидны. Артём – футболист с голевым чутьём, достаточно посмотреть на его статистику за последние пять сезонов».

Тем не менее Дзюба выпал из основы, даже несмотря на уход из «Аданы» Марио Балотелли. С «Хатайспором» в линии атаки сыграл конголезец Бритт Ассомбалонга, а сегодня Монтелла и вовсе обошёлся без номинального центрфорварда. Вдобавок у Артёма не стало меньше конкурентов: «Адана» подписала норвежца Фредрика Гульбрандсена.

Соперник «Аданы» четырьмя днями ранее провёл удивительный матч в Лиге Европы с «Ференцварошем» Станислава Черчесова. Играя с 16-й минуты в большинстве, «Трабзонспор» умудрился уступить в Будапеште со счётом 2:3. А в новом сезоне Суперлиги чемпион Турции стартовал так же, как и «Адана»: после пяти туров «Трабзонспор» имел 10 очков и отставал от лидера на три балла.

Уже на первой минуте «Адана» мог заработать пенальти. На позиции нападающего у команды Монтеллы зачастую оказывался штатный хавбек Эмре Акбаба, который всего четыре дня назад перешёл из «Галатасарая». Именно после его тонкой проникающей передачи быстроногий вингер Генри Оньекуру убежал к воротам «Трабзонспора» и упал в штрафной после единоборства с экс-защитником «Барселоны» Марком Бартрой. Но ни судья, ни VAR не поверили Оньекуру. Ещё через три минуты активный Акбаба посадил на жёлтую карточку бывшего опорника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена.

А на 10-й минуте «Адана» забил потрясающий по красоте гол – левый защитник Кевин Родригеш, исполняя штрафной, закрутил мяч метров с 25–30 под перекладину. Вскоре после этого португалец получил травму бедра и был унесён с поля на носилках. Расстроенный Родригеш несколько раз ударил кулаком по газону, так что вдобавок ещё и руку разбил. «Адана» же при счёте 1:0 сделал явный акцент на игру на контратаках.

«Трабзонспор» создавал мало моментов, однако незадолго до перерыва отыгрался. Гол «привёз» Ярослав Ракицкий, отбывший дисквалификацию за удаление. Экс-защитник «Зенита» прозевал рывок Макси Гомеса и ударил уругвайца по ноге – 11-метровый реализовал грек Анастасиос Бакасетас. Чуть позже Ракицкий мог исправиться за ошибку, пробивая опасный штрафной с 17–18 метров. Но запустил мяч на трибуны.

Ярослав Ракицкий Фото: ФК «Адана Демирспор»

После перерыва на поле появился ещё один хорошо известный в Европе игрок «Трабзонспора» – Марек Гамшик. Словак поменял Гбамена, который выглядел таким же потерянным, как и в своих последних матчах за ЦСКА. А «Адана» и во втором тайме забил быстрый гол. Начался этот эпизод с того, что голкипер Эртач Озбир далеко выбежал из ворот и подстраховал Ракицкого, который явно не успевал за открывавшимся за спину соперником. Хозяева организовали контрвыпад три в два, и экс-игрок «Трабзонспора» Баду Н’Диайе огорчил свою бывшую команду.

На 81-й минуте стало ясно, что Дзюба впервые проведёт целый матч на скамейке «Аданы». К тому времени Монтелла сделал все пять замен, выпустив последним Гульбрандсена, а не россиянина. Казалось, тренер ошибся. Хозяева при счёте 2:1 контролировали игру, но после перестановок в составе пропустили. Потом Гульбрандсен упустил момент, который Артём, скорее всего, реализовал бы. Тем не менее на 94-й минуте напарник Ракицкого центральный защитник Самет Акайдын пришёл в штрафную «Трабзонспора» и протолкнул мяч в сетку – чудесная развязка!

Ситуация для Дзюбы становится всё более неприятной. Экс-игрока сборной России вроде бы подписывали как основного нападающего, однако Монтелла спокойно справляется и без него. Логику итальянского тренера можно понять: футбол в игре с «Трабзонспором» был слишком быстрым и интенсивным для Артёма в его текущей форме. Победив, «голубые молнии» поднялись на третье место в Суперлиге. Единственное поражение «Адана» потерпел как раз тогда, когда наш легионер провёл почти полный матч.