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«Барселона» хочет судиться с «Атлетико» из-за контракта Антуана Гризманна, но у клуба нет никаких аргументов

Суд не поможет. Кажется, «Барселоне» вернётся за некрасивые дела в прошлом
Михаил Георгиев
«Барселона» хочет судиться с «Атлетико»
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«Барселона» хочет выиграть дело у «Атлетико» по Антуану Гризманну, не имея никаких юридических аргументов.

«Барселона» подаст в суд на «Атлетико» из-за ситуации с форвардом Антуаном Гризманном. По данным ESPN, в каталонском клубе считают, что «Атлетико» обязан прямо сейчас выплатить € 40 млн за Гризманна, поскольку в прошлом сезоне он сыграл более 45 минут в 30 из 37 матчей, в которых мог выйти на поле.

В свою очередь, «Атлетико» убеждён, что для активации данной клаусулы Гризманн должен сыграть более 45 минут в половине матчей за два сезона в клубе. Кто прав в возникшей ситуации?

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«Атлетико» не боится иска «Барселоны»

В «Атлетико» спокойны в связи с ситуацией вокруг Гризманна. По данным Marca, мадридский клуб не пугает, что «Барса» может подать в суд. «Атлетико» считает утечку информации о возможном иске попыткой оказать давление на организацию.

Юридическая служба мадридского клуба не сомневается, что полностью контролирует ситуацию, исключая возможность того, что в подписанном с «Барселоной» контракте есть лазейки или пробелы. Выходы Гризманна после 60-й минуты в «Атлетико» объясняют как техническое решение, которое невозможно опровергнуть или доказать.

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Агент Гризманна по настоянию «Атлетико» и самого игрока предложил «Барселоне» снизить сумму выкупа. Если каталонцы не согласятся, Антуан продолжит постоянно выходить на замену примерно с 60-й минуты.

«Атлетико» оценивает 31-летнего форварда в сумму € 15 млн, причём готов выплатить не всё сразу, а частями в течение трёх лет. «Барселона» не хочет возвращать Гризманна обратно в состав, поскольку он получает колоссальные € 20 млн за сезон, но компенсацию «Атлетико» считает неприемлемой и хочет получить больше.

У «Барселоны» нет обоснованных аргументов против «Атлетико»

Mundo Deportivo утверждает, что «Атлетико» не допускает юридических нарушений, а «Барселона» просто не ожидала, что окажется в такой ситуации. В Каталонии даже представить не могли, что «Атлетико» займёт принципиальную позицию и будет умышленно лимитировать время Гризманна. Источник уточняет: в данный момент у «Барселоны» вообще нет юридических аргументов, которые можно было бы использовать для защиты интересов клуба, а угрозы судом являются не более чем медийной шумихой для оказания давления на «Атлетико».

Условия сделки предельно простые и уже давно публиковались в ряде СМИ. «Атлетико» обязан выкупить Гризманна у «Барсы» за € 40 млн, если футболист проведёт на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона в клубе. Ключевая фраза – именно за два сезона, а не за один отдельно взятый.

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У «Атлетико» было лишь одно обязательство — зарегистрировать Гризманна в качестве игрока клуба. Количество игрового времени определяется исключительно тренерским штабом Диего Симеоне, который, конечно же, прислушивается к пожеланиям руководства, не желающего тратить € 40 млн на достаточно возрастного игрока. «Атлетико» может вообще не выпускать Антуана на поле до конца сезона, и это не станет нарушением правил Ла Лиги.

Диего Симеоне

Диего Симеоне

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Всё действительно выглядит так будто «Барселона» пытается надавить на «Атлетико» угрозой судебного разбирательства и за счёт этого поднять сумму неустойки. Вряд ли каталонцы рассчитывают получить все € 40 млн, но выжать из мадридцев дополнительные € 10 млн или около того в придачу к предлагаемым € 15 млн всё ещё надеются.

Можно ли назвать поведение «Атлетико» этичным? Нет, но формально клуб ничего не нарушает. «Барселона» сама многократно проворачивала некрасивые дела и мутные схемы (из недавнего — печальная попытка обмануть лигу), урезала зарплату собственным игрокам. Сейчас каталонцев в каком-то смысле настигло возмездие. Хитрую схему теперь используют против них.

К слову, с одним из футболистов «Барса» недавно грозилась судиться, если тот не согласится пересмотреть контракт или не уйдёт в другую команду. Френки де Йонг не испугался и остался в каталонском клубе, который вынужден в полном объёме выполнять обязательства перед ним. «Атлетико» тоже вряд ли поддастся давлению. Клуб сейчас не в том положении, когда может разбрасываться деньгами. Да и с юридической точки зрения «Атлетико» уверен в своей правоте.

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Позиция Гризманна

Как сообщает As, Антуан не горит желанием возвращаться в «Барселону» и хочет остаться в «Атлетико» При этом его не устраивает искусственное ограничение времени на поле. Француз надеется, что агент договорится с «Барсой» о том, чтобы сделка не зависела от количества сыгранных матчей, а сумма выкупа составляла гораздо меньше € 40 млн. Позицию «Атлетико» форвард понимает и не обижается.

В этом сезоне Гризманн шесть раз подряд выходил на замену в матчах «Атлетико» после 60-й минуты. Он забил три гола, в том числе победный на 11-й добавленной минуте в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Порту» (2:1). В нормальных обстоятельствах Антуан мог бы выходить в старте и показывать ещё лучшую статистику, но от него ничего не зависит.

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
форвард «Атлетико»

«Всё так, как есть, это не в моих руках. Благодарен богу за то, что я здесь. Моя семья счастлива. Конечно, хочется большего, но я собираюсь отдать всё в те минуты, которые получаю. Чувствую себя человеком клуба, счастлив здесь и просто хочу играть и отдавать всё ради клуба, ради Чоло, ради болельщиков».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и президент клуба Энрике Сересо тоже заинтересованы продолжить сотрудничество с Гризманном. Симеоне утверждает, что действует в интересах «Атлетико», и называет себя «человеком клуба». Сересо отказывается признавать, что оказывает влияние на тренера.

«Гризманн – часть команды, он важный игрок для нас. И если он часть команды, значит, он часть команды. Антуан не может уйти, потому что он, повторюсь, часть команды. А вы всегда ищете странные повороты. У нас очень хороший, укомплектованный состав. Антуан – замечательный человек, и у меня с ним прекрасные отношения. Я могу только сказать, что он отличный игрок. И он с нами. При этом я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи», — заявил Сересо.

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Хотя реальность наверняка иная. Президент «Атлетико» лукавит. Симеоне действительно небезразличен мадридский клуб, но деньги на его функционирование он тратит не свои. Финансовые расходы – прерогатива руководства. Симеоне спокойно выпускал бы Гризманна в старте, если бы Сересо согласился заплатить за игрока € 40 млн. Но такую сумму никто на Антуана тратить не собирается, поэтому Диего ограничивает пребывание форварда на поле.

Антуан Гризманн страдает из-за разборок «Атлетико» и «Барселоны». Ему остаётся лишь надеяться на то, что клубы договорятся о сумме компенсации и всё лимиты по игровому времени для него будут сняты.

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