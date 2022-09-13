Судьи грубо не ошибаются только против команды Карпина. А три клуба страдают чаще всех

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Владимир Москалёв
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура.
Ошибки судей в 9-м туре
Косяков в этом туре было не так много, как в предыдущем, но три команды всё-таки пострадали.
- Арбитр Владимир Москалёв ошибочно не удалил полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче с «Химками»;
- Павел Шадыханов не удалил полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в игре с «Пари НН»;
- первый гол «Факела» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно.
«Моё личное мнение — первый гол «Факела» в ворота «Локо» засчитывать было нельзя. Корпус у Морозова был отклонён вправо, возможно, его плечо было за линией офсайда. Если так, это ошибка помощника Безбородова — Хатуева, но нельзя говорить, что это ошибка VAR».
Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 9-го тура РПЛ можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после девяти туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|6
|0
|«Локомотив»
|5
|1
|«Краснодар»
|4
|2
|«Химки»
|3
|3
|«Торпедо»
|2
|0
|«Факел»
|2
|1
|«Пари НН»
|2
|4
|«Сочи»
|1
|1
|ЦСКА
|1
|1
|«Зенит»
|1
|1
|«Крылья Советов»
|1
|2
|«Динамо»
|1
|2
|«Ахмат»
|1
|4
|«Оренбург»
|1
|4
|«Спартак»
|1
|5
|«Ростов»
|0
|3
- 13 сентября 2022
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