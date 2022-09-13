Судьи грубо не ошибаются только против команды Карпина. А три клуба страдают чаще всех

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Владимир Москалёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 9-м туре

Косяков в этом туре было не так много, как в предыдущем, но три команды всё-таки пострадали.

Арбитр Владимир Москалёв ошибочно не удалил полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче с «Химками»;

Павел Шадыханов не удалил полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в игре с «Пари НН»;

первый гол «Факела» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Моё личное мнение — первый гол «Факела» в ворота «Локо» засчитывать было нельзя. Корпус у Морозова был отклонён вправо, возможно, его плечо было за линией офсайда. Если так, это ошибка помощника Безбородова — Хатуева, но нельзя говорить, что это ошибка VAR».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 9-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после девяти туров