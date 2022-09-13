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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»

Судьи грубо не ошибаются только против команды Карпина. А три клуба страдают чаще всех
Кирилл Закатченко
Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего
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Таблица ошибок арбитров после девяти туров.

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Владимир Москалёв

Владимир Москалёв

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 9-м туре

Косяков в этом туре было не так много, как в предыдущем, но три команды всё-таки пострадали.

  • Арбитр Владимир Москалёв ошибочно не удалил полузащитника «Крыльев Советов» Романа Ежова в матче с «Химками»;
  • Павел Шадыханов не удалил полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в игре с «Пари НН»;
  • первый гол «Факела» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Моё личное мнение — первый гол «Факела» в ворота «Локо» засчитывать было нельзя. Корпус у Морозова был отклонён вправо, возможно, его плечо было за линией офсайда. Если так, это ошибка помощника Безбородова — Хатуева, но нельзя говорить, что это ошибка VAR».

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 9-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после девяти туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»60
«Локомотив»51
«Краснодар»42
«Химки»33
«Торпедо»20
«Факел»21
«Пари НН»24
«Сочи»11
ЦСКА11
«Зенит»11
«Крылья Советов»12
«Динамо»12
«Ахмат»14
«Оренбург»14
«Спартак»15
«Ростов»03
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