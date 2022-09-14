Аршавин, Быстров и Березуцкие нужны медиафутболу. Каким клубам МФЛ подойдут экс-топы РПЛ

Медиафутбол больше не капризный ребёнок с непонятными хотелками. Теперь это амбициозный юноша с желанием доказывать свою крутость – подобное стало ясно после громких побед «Амкала» и 2DROTS в Кубке России. «Чемпионат» нашёл топ-ветеранов РПЛ — они во всех смыслах смогут усилить медиаклубы.

РФС уже тянет ветеранов в медиафутбол. Но многие остались в стороне

Современная медиадвижуха — яркое пятно среди деградирующей, но серьёзной РПЛ, где даже оформивший хет-трик в ворота «Оренбурга» Иван Игнатьев тяжело общается с журналистами. МФЛ — это не только ребята из любительского футбола и турниров под эгидой РФС: им помогают в том числе и мощные экс-звезды — Ещенко, Филимонов и Самедов уже отметились в первом сезоне медийной лиги. На второй заявилась команда «Наши Парни», созданная Александром Алаевым. На поле должны появиться Семшов, Янбаев и Шишкин, а на бровке — Сергей Овчинников. Тем не менее есть ещё много топ-игроков прошлого, пошумевших на высоком уровне и готовых делать контент. Но пока эти люди остаются без внимания.

Роман Шаронов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Идеальный тренер для медиадвижа — это Роман Шаронов. Рок-звезда, излучающая позитив, и одновременно легенда «Рубина» — вот это комбо! Сейчас он тренирует «СКА-Хабаровск» с крайним полузащитником Коршуновым в составе. Этот парень залетел хищной птицей в первый сезон МФЛ: получается, Роман Сергеевич как минимум знаком с медийной повесткой. Да и в новый сезон медийной лиги врывается МФК «Рубин» — это первый случай формирования медиакоманды профессиональным клубом; возвращение Шаронова на тренерскую должность или в качестве оппонента казанцев, или в роли их главного — крутая история.

В воротах воображаемой команды отлично будет смотреться Чепчугов — время для автора странных постов в соцсетях, героя мемов и вечного сменщика Акинфеева наконец пришло. Сергей прошёл через все: попытки суицида, развод и проблемы с алкоголем. С такой биографией место в раме «БроукБойз» обеспечено, ведь девиз команды «Нас не сломать, мы и так поломаны!»

С защитниками в российском футболе всегда было сложно — шоуменов оборонительного плана и вовсе нет. Даже Новосельцева уже забрали в «10», новый клуб от продюсеров ТНТ.

Обязательно стоит пригласить в МФЛ Набабкина: Кириллу уже 36 — пора приобщаться к медиафутболу. Пусть видит, от чего фанатеют дети. Ход конём — возвращение в Россию приостановившего карьеру Марио Фернандеса: он здорово поможет легендарному Гуркину и его команде бразильцев Tamo Junto, в составе которой, например, точно будет Ари.

Анюков занят тренерской работой в Питере, но если решится раз в неделю приезжать на «Луч», где будет проходить большинство игр МФЛ — ключевые встречи на крупных стадионах страны — то на одних только мемах об улыбке Александра любая команда проживёт много медийных месяцев. Невозможно не отметить Игнашевича и братьев Березуцких: олицетворению защитной линии сборной нужно только выделить время в графике и начать представлять «Наших Парней», доказывая дерзким любителям, что опыт нередко бьёт молодость.

Марат Измайлов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В случае с полузащитой можно разгуляться: Файзулин, Измайлов, Торбинский Быстров, Павленко — первому достаточно всего лишь заявиться за одну из команд и ни разу не выйти на поле, чтобы продолжить бессмертную шутку ВГИКа о собственном исчезновении, а последний – тренирует «Родину» в Первой. Из мужиков с небольшим медийным весом на ум приходят Шешуков, Касаев, Портнягин и Бобёр — последний занимается тренерской деятельностью в «Крыльях Советов», но деловое предложение поучаствовать в МФЛ — то, от чего сложно отказаться: в медийном футболе сейчас много и денег, и шансов для развития в том числе руководящих навыков. Напоследок напомню о Жиркове: ну какие «Химки», Юрий Валентинович? Мемный антураж (на каналах, освещающих медиалигу, с ходу наберётся куча шуток про возраст) и фирменные финты необходимы любительской тусовке как воздух.

Список нападающих, готовых играть и давать контент, тоже велик: Дзюба не рискнул оказаться в каком-либо из «Рубинов» и уехал в Турцию, зато Бухаров (ещё один бывший казанец), Прудников, Кириченко, Адамов, а в следующем сезоне МФЛ появится «Родина Медиа» — команда, за которую отвечают рэпер T-Killah и Дмитрий Тарасов. Почему бы Павленко не освоить новое для себя поле? Прочие звёзды атаки уже принялись за дело: Сычёв в «10», Павлюченко в «Goodness», а Погребняк заинтересован медиафутболом и даже, по слухам, собирался создавать собственную команду, но опроверг это на недавнем «Кубке Легенд».

Андрей Аршавин Фото: Егор Филиппов, «Чемпионат»

Отдельно следует упомянуть Аршавина — одного из лучших игроков нашего футбола за последние 20 лет. Судя по матчам легенд «Зенита» и «Спартака», Андрей Сергеевич до сих пор в отличной форме: он уже мог сыграть за команду «Матч ТВ», а сейчас окажется либо в «SD Family», клубе из Казахстана, либо в «Наших Парнях». Однако Аршавин — человек занятой, поэтому до сих пор нет уверенности, что ожидания публики материализуются и мы увидим его в одной из медиакоманд.

Нынешний медиафутбол не хилый и не бедный, он продолжает набирать популярность: прямая трансляция первой за 2022 год встречи медийных грандов, «Амкала» и 2DROTS, на МКС собрала более 225 тысяч просмотров. Бывшие звёзды РПЛ станут дополнительным магнитом для новой аудитории. О передаче умений, знаний и навыков блогерам тоже не нужно забывать. Как и про обмен эмоциями. Но главное, чтобы медиалига не превратилась в турнир ветеранов: хорошего должно быть в меру.