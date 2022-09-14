Холанд превзойдёт уникальное достижение Месси? В «Сити» он тратит всего 11 касаний на гол

У чемпионов Англии репутация высокопрофильного бюро по конструированию голов. Теперь же, когда «Сити» прокачал состав высокоточным орудием по укладке мячей в сетку, производительность команды в атаке достигла беспрецедентного уровня. Всё гениальное просто, и за фантастическими бомбардирскими успехами Эрлинга Холанда в его первом английском сезоне скрывается исключительная эффективность.

Для первых 10 голов в АПЛ, которые норвежец доставил в сетку ворот в шести матчах, ему потребовалась всего 116 касаний. В среднем 11,6 касания на гол – иногда кажется, что этот парень родом из далекого будущего или компьютерной игры. Пока хейтеры Криштиану Роналду троллят в «Твиттере» постаревшего португальца шуткой о том, что в последний раз он забивал, когда королева Англии ещё была жива, а Холанд играл за «Боруссию», форвард «Сити» вонзил больше мячей, чем 14 клубов АПЛ набрали очков. Что же делает его уникальным?

Линекер считает, что чувство гола можно развить и усовершенствовать

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, один из мастеров последнего касания и обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-1986, убеждён, что чувство гола – это не обязательно врождённое умение, и ему можно научиться. «Всё можно просчитать, – философствует Линекер. – Важно понимать, как играет команда, в какую точку штрафной доставляется мяч, и если уловить и подстроиться под динамику, то рано или поздно это приведёт к хорошей результативности форварда».

Несколько сезонов назад фирменный гол «Манчестер Сити» обычно приходил слева. Например, Александр Зинченко совершал рывок на этом фланге и пасовал чуть назад в центр Давиду Сильве. После этого защита соперника инстинктивно выдвигалась на несколько метров вперёд, следовал пас на другой фланг, в зону врывался Кайл Уолкер и простреливал в штрафную на Серхио Агуэро или Рахима Стерлинга. «Мне нравится аналогия с баскетболом. Игроки не ждут мяч в трёхсекундной зоне, а находятся в постоянном движении, это создаёт слепые зоны у защитников. Поэтому я всегда говорю футболистам искать и создавать пространство, а не ждать мяч в штрафной», – открывал секрет Хосеп Гвардиола.

Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сегодня «Сити» тоже в основном атакует левым флангом, двигает оборону соперника, но при этом появилось совершенно другое качество в завершающей стадии. «Сити» приблизился к совершенству ещё в прошлом году, когда приобрёл Джека Грилиша. Техничный англичанин обладает способностью магнитить мяч и возить сразу несколько соперников, что даёт больше пространства Канселу и Родри. В прошлом сезоне «Сити» эффективно использовал вариант с ложной девяткой в исполнении Бернарду, но, как бы ни была хороша команда в конструировании атак, чемпионы по-прежнему губили много моментов. Холанд стал проводником, способным замкнуть любую цепь.

Ширер уверен, что Холанд забьёт 40 мячей в АПЛ в этом сезоне

«Если следует удар из-за пределов штрафной, то он первый на отскоке. Навес или прострел в штрафную – он тоже всегда готов и ждёт мяч в нужной точке. Его инстинкты завораживают, это великое умение, – восторгается форвардом Гвардиола. – Похожим качеством обладает Фил Фоден, но с приходом Эрлинга в наших действиях появилась настоящая магия». Именно этот фактор помог норвежцу повторить достижение форварда «Ньюкасла» Мика Куинна в сезоне-1991/1992 – он также забил 10 мячей в первых шести матчах чемпионата Англии.

Пока наслаждаешься голевым пиршеством Холанда, в голове всплывают моменты прошлого сезона, когда «Сити» проиграл два важнейших матча. В полуфинале Кубка Англии с «Ливерпулем» два выхода один на один загубил Габи Жезус, а ответный полуфинал Лиги чемпионов с «Реалом» и вовсе превратился в аттракцион неиспользованных возможностей с циничной платой по счетам в фантастической концовке матча. С Эрлингом шансы Гвардиолы поднять над головой Кубок чемпионов впервые после ухода из «Барселоны» заметно возросли.

Алан Ширер с бутсой лучшему бомбардиру АПЛ Фото: Stu Forster/Getty Images

«Он фантастический игрок практически без слабых мест, – умиляется норвежцем лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер (260 голов). – Эрлинга в основном хвалят за голевое чутьё, но он невероятно хорош и в других аспектах игры. «Сити» высоко и много прессингует, и Холанд выполняет большой объём работы. Особенно мне нравится его игра на контратаках – при невероятной фактуре нападающий с такой лёгкостью отрывается от защитников, словно у них на ногах пудовые гири. Не удивлюсь, если он побьёт рекорд АПЛ по голам за сезон в 32 мяча. Мой прогноз – 40 мячей».

Способен ли Холанд перекрыть рекорд Месси по голам за сезон?

Слова Ширера подкреплены не только феноменальным стартом сезона в исполнении Холанда, но и выдающимися карьерными бомбардирскими скиллами 22-летнего форварда. В прошлом сезоне он покорил отметку в 100 голов – для этого скандинаву понадобилось всего 146 матчей. Конкурент за «Золотой мяч» Килиан Мбаппе покорил эту планку за 180 игр, Лионель Месси – за 200, начинавший на позиции вингера Криштиану Роналду дотягивался до этой высоты 301 матч.

«Мне жаль тех, кто хочет побороться за трон с Месси – это невозможно, он уникален», – нахваливал аргентинца Хосеп Гвардиола после потрясающего сезона-2011/2012. Десять лет назад Лео установил заоблачную планку, вонзив 50 мячей в Примере. Пока что к этому достижению приближался, но не дотянул Роналду в сезоне-2014/2015 (48 мячей), сам Месси (сезон-2012/2013, 46 голов) и с натяжкой Роберт Левандовски (41 мяч в сезоне-2020/2021).

Игроки «Манчестер Сити» поздравляют Эрлинга с голом Фото: Shaun Botterill/Getty Images

График Холанда позволяет замахнуться на самый крутой рекорд – Эрлинг доказал, что ему по плечу любое достижение. Единственное, что ему может помешать – это травмы. За два сезона в «Боруссии» форвард пропустил 26 матчей из-за повреждений и вылетел в общей сложности на 127 дней – почти всегда проблемы норвежца были связаны либо с коленом, либо с мышцами. От того, удастся ли личному физиотерапевту игрока Джону Хаддаду уберечь форварда от пропуска матчей, будет зависеть, получит ли красивая история Эрлинга продолжение.