Жуткий провал Левандовского. Поляк прощал «Баварию», и «Барса» проиграла впервые в сезоне

Когда жеребьёвка Лиги чемпионов свела «Барселону» с «Баварией» в одну группу, улыбались все. Включая генерального директора чемпионов Германии Оливера Кана. Каждый подумал о переходе Роберта Левандовского из немецкого клуба в каталонский. «Барса» отдала € 45 млн без учёта бонусов за 34-летнего нападающего. И вот спустя два месяца поляк вернулся в Мюнхен.

Левандовски феноменально начал в «Барселоне» – наколотил девять мячей в первых шести матчах. Интересно, что ассистировали ему семь разных игроков: Усман Дембеле (дважды), Серхи Роберто, Ферран Торрес, Алекс Бальде, Ансу Фати, Рафинья и Жюль Кунде. Один гол поляк забил из-за штрафной, три из вратарской, а остальные пять – из штрафной. Семь раз отправлял мяч в сетку правой ногой, по разу – левой и головой.

Роберт должен был помочь «Барселоне» прервать неудачную серию в играх с «Баварией». За последние 10 лет каталонцы проиграли мюнхенцам шесть из семи матчей в ЛЧ с общим счётом 7:24! Самое памятное поражение, конечно же, случилось два года назад в четвертьфинале (2:8): в том разгроме сине-гранатовых поучаствовал и сам Левандовски.

Как ни удивительно, «Барселона» была посмелее. «Бавария» не стеснялась низко садиться при обороне, очевидно, Юлиан Нагельсман надеялся на то, что у его команды будут проходить быстрые ответные атаки за счёт скорости фланговых игроков Лероя Зане и Садио Мане (в этом матче сенегалец играл слева) и умения Джамала Мусиалы действовать между линиями. Роль центрфорварда, условная после ухода Левандовского, досталась Томасу Мюллеру. Более-менее план Нагельсмана стал работать, пожалуй, только после 25-й минуты, а до того каталонцы почти ничего не давали создавать чемпионам Германии. Четвёрка защитников сохраняла компактность, а Серхио Бускетс всё контролировал в опорной зоне, выгрызая и перехватывая мячи.

Левандовски много двигался, опускался для розыгрыша мяча и ещё до перерыва мог оформить хет-трик, если бы реализовал все свои моменты. В одном эпизоде Мануэль Нойер, видимо, по старой памяти, выкатил мяч поляку в собственной штрафной. «Баварию» спасло только то, что Роберт не очень удачно обработал мяч – его накрыл Део Юпамекано. Потом Левандовски простил «Баварию», когда получил пас от Гави и свободно пробил с носка. А когда центрфорвард наносил удар головой из вратарской после кросса слева, Нойер сделал отличный сейв.

Вообще, «Барселона» в два с половиной раза превзошла команду Нагельсмана по ударам в первом тайме – 10:4. Перевес по попаданиям в створ оказался меньше – 2:1, но статистика для «Баварии» была удручающей. Чемпионам Германии очень нужен тот, кого можно находить передачами в штрафной соперника (ходят слухи про Гарри Кейна).

Но в дебюте второго тайма, пусть это и прозвучит банально, сыграло старое правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Каталонцы свои шансы упускали, «Бавария» же забила после первого заработанного углового. Надо «постараться», чтобы потерять на угловом центрального защитника соперника. Сине-гранатовые смогли. Лукас Эрнандес забил гол, который поменял игру.

Мощное начало подарило немцам преимущество в два гола. Ещё через три минуты в ворота Марка-Андре тер Штегена влетел второй мяч. «Бавария» разбила прессинг «Барселоны», а потом разрезала её оборону по центру – чем больше уставал Бускетс, тем сильнее трещала опорная зона сине-гранатовых. Зане, получив передачу от Мусиалы, тоже напомнил Левандовскому, как забивают на «Альянц-Арене».

Левандовски успешнее проявлял себя в подыгрыше, нежели в качестве снайпера. Ещё при счёте 0:0 с его передачи должен был забивать Рафинья, а на исходе часа матча Педри после стенки с поляком выскочил к воротам Нойера. Но и тут «Барселоне» не повезло: молодой полузащитник попал в штангу! Свой последний момент Роберт упустил, когда сам же заработал опасный штрафной – бездарно пробил в стенку. В целом «Барселоне» после перерыва не хватало конкретики в атаке: сине-гранатовые нанесли лишь два удара в створ против трёх у хозяев (всего удары – 8:9).

Неудачная серия каталонцев в матчах с «Баварией» продолжилась. Команда Хави потерпела первое поражение в новом сезоне, так что «Барсе» с Левандовским рано петь дифирамбы. Вообще, в этой игре не убедили качеством футбола ни победители, ни проигравшие – обоим топам надо прибавлять, чтобы бороться за европейский трофей.