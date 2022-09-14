Главная сенсация Лиги чемпионов! Бельгийский аутсайдер размазал «Порту» и возглавил группу

После 2-го тура Лиги чемпионов в группе B неожиданный лидер. «Брюгге» вслед за победой над «Байером» (1:0) разгромил на выезде «Порту» (0:4). При этом за последние три года бельгийский клуб одержал всего три победы в групповом этапе Лиги чемпионов: дважды обыграл «Зенит» и один раз «Лейпциг». Теперь «Брюгге» превзошёл сам себя, набрав шесть очков после 2-го тура с разницей мячей 5:0.

Удача гостям улыбнулась уже на 15-й минуте матча с «Порту». «Брюгге» заработал пенальти, а Ферран Жутгла его реализовал – 0:1. 23-летний экс-форвард «Барселоны» уже оформил 5+3 по системе «гол+пас» в восьми матчах чемпионата Бельгии, а сегодня забил свой первый мяч в еврокубках.

В первом тайме «Порту» имел небольшое преимущество, но после перерыва оно растворилось (возможно, всё испортила двойная замена после перерыва). На 47-й минуте Ферран Жутгла выступил уже в роли ассистента, лёжа отдав оригинальную голевую передачу на Камаля Сову. Для 22-летнего ганского полузащитника это не только первый гол в Лиге чемпионов, но и за «Брюгге».

Через пять минут «Брюгге» сделал 0:3. «Порту» провалился в защите и наглядно показал, как нельзя играть в обороне в Лиге чемпионов. Сначала Пепе (тот, что бразилец) дал себя обыграть на правом фланге, а затем Вендерсон Галено не накрыл 22-летнего Андреаса Скова Ольсена.

После того как на табло стало 0:3, демотивированный «Порту» не отважился даже на гол престижа. «Брюгге» освежил состав, выпустив в течение 10 минут четырёх игроков, включая футболистов сборной Украины Романа Яремчука и Эдуарда Соболя. А точку в игре поставил Антонио Нуса. 17-летний вингер из Норвегии появился на поле на 75-й минуте и забил свой первый гол в Лиге чемпионов и второй за «Брюгге» – 0:4. Для юного футболиста это был всего восьмой матч за клуб.

«Брюгге» забил четыре безответных мяча, а «Байер» в параллельном матче – два, в ворота «Атлетико». Таким образом, бельгийский клуб – единоличный лидер группы B после 2-го тура. У «Байера» и «Атлетико» по три очка, у «Порту» – ноль. Хотя бельгийцев, как команду из четвёртой корзины, сразу после жеребьёвки все записали в аутсайдеры.