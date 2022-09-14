Ещё одно чудо от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов! У Клоппа нашёлся неочевидный герой

Если бы не Матип, то у «Ливерпуля» были бы большие проблемы.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Аякса». С одной стороны, команде повезло (всё-таки победный гол удалось забить в самом конце матча). С другой — команда Клоппа была лучше на протяжении всей игры.

«Ливерпуль» выглядел намного солиднее, чем в предыдущем матче. Хотя бы потому, что в Неаполе была худшая игра команды за всю эпоху Клоппа (по версии Клоппа). На этот раз состав позволял показывать большее. В основе «Ливерпуля» не оказалось ни Гомеса, ни Милнера, которые «привозили» голы с «Наполи».

С Тьяго начал работать прессинг, а с Матипом уже не было грубых косяков в обороне. Плюс оба продвигали мяч – хавбек пасами, а защитник тащил сам. В результате моменты у «Ливерпуля» стали появляться с первых минут. Ну а гол в начале матча во многом сделал третий футболист Клоппа, которого не было в Неаполе – Жота. Португалец оказался в хорошей позиции, но сделал её ещё лучше: стянул на себя двух защитников и вывел Салаха один на один с вратарём.

Салаха много критикуют на старте сезона. Он действительно не показывает фантастического футбола, как раньше. Это связывают в том числе с переподписанием контракта с «Ливерпулем», но конкретно в матче с «Аяксом» египтянин был весьма активен. Пускай и часто оказывался в атаке ниже, чем Трент или Эллиотт – видимо, это была часть плана на игру. И он скорее работал, чем нет. По крайней мере, Трент периодически входил в штрафную и даже имел убойный момент.

Только вот «Аякс» при всём этом и сам выглядел крепко. В первом тайме Кудус получил мяч в штрафной и выдал самый сочный удар игрового дня – зарядил точно в угол. Вообще никаких шансов для Алисона.

Во втором тайме «Ливерпуль» вышел ещё более заряженным. «Аяксу» было тяжело сделать даже 3–4 точные передачи, и гости уже не доходили до штрафной «Ливерпуля». Разница ударов за первые 25 минут второго тайма – 8:0 в пользу «Ливерпуля». Правда, затем у Блинда был шикарный момент, чтобы вывести «Аякс» вперёд. Этого не случилось, и «Ливерпуль» стал создавать момент за моментом. Шикарный шанс упустил Нуньес, после удара Салаха мяч попал в перекладину, Диас немножко не успел замкнуть на дальней штанге, и тогда команду выручил Матип.

Защитник вернулся в состав и забил победный гол на 89-й минуте. Защитник «Аякса» был близок к тому, чтобы вынести мяч с линии, но чуть-чуть не успел. В результате получилась весьма эмоциональная победа «Ливерпуля». Команда сохранила неплохие шансы на выход из группы А.

Несколько фактов коротко:

• разница ударов получилась красноречивой – 23:3. В створ – 9:1;

• Трент стал самым молодым футболистом «Ливерпуля», сыгравшим 50 матчей в еврокубках. Защитнику 23 года и 341 день;

• «Ливерпуль» в следующих двух матчах ЛЧ встретится с «Рейнджерс», а «Аякс» – с «Наполи».