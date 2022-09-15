Пострадал не только Миранчук. «Аталанта» отдала в аренду 39 игроков — это вообще законно?

Ближе к концовке прошлого сезона и руководство «Аталанты», и Джан Пьеро Гасперини говорили, что команде требуется обновление. Были проблемы с психологической усталостью и с физическими кондициями, что выражалось в результатах: пять побед с января, и как итог – восьмое место. Хотя сезоном ранее было третье.

Перед стартом нынешнего чемпионата (это было начало августа) Гасперини размыто говорил о задачах на этот сезон и проблемах с составом: «Я не знаю, какова цель «Аталанты». Окно ещё открыто, состав меня не то чтобы не устраивает, но у нас есть два варианта: либо усилить команду, либо освежить её. Сейчас у нас не тот состав, который я ожидаю».

Руководство «Аталанты» действительно столкнулось с трудностями: было очевидно, что для каких-либо изменений нужно или менять тренера (а такие разговоры ходили), или покупать ему нужных игроков. Склонились ко второму варианту, и не прогадали: пока нынешний сезон обещает быть для Гасперини лучшим за время его работы с командой – «Аталанта» (вместе с «Наполи» и «Миланом») делит первое место в таблице с четырьмя победами и двумя ничьими. Шансы на успех повышает и тот факт, что у клуба, в отличие от «Милана», «Наполи» и «Интера», идущих следом, нет дополнительной нагрузки в виде еврокубков.

Команду покинули игроки, которые ещё недавно были ключевыми. Среди таковых – Иличич и Фройлер

Ремо Фройлер. Шесть лет в «Аталанте», статус основного с первого сезона и полное удовлетворение требованиям Гасперини – всё это было, но этим летом настала пора прощаться. Причина та же, что была описана выше: главному тренеру нужны были новые, свежие люди. Фройлер ушёл в «Ноттингем Форест» за € 9 млн, став на тот момент уже 15-м новичком английского клуба (из 22-х!).

Йосип Иличич. Игрок, который был крайне ценен для команды в течение долгого времени, но его проблемы с периодически вспыхивающими депрессиями мешали и ему, и Гасперини. Итальянские СМИ грустно констатировали: Иличич является игроком «Аталанты» только на бумаге – полузащитник в прошлом сезоне не играл с 21-го тура, вышел только в последнем матче с «Эмполи» на семь минут. На этом его история с клубом закончилась – Иличич ушёл в никуда. А ведь когда-то из-за него Гасперини не ставил в состав Миранчука!

Йосип Иличич Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Маттео Пессина. Ещё один важный игрок «Аталанты», который провёл в прошлом сезоне 27 матчей, но всё равно попал в список футболистов «на выход». Полузащитник ушёл в годовую аренду с правом выкупа в «Монцу» – родной для него клуб, где он играл с десяти лет до момента, пока его в 2015 году не забрал «Милан» за символические € 30 тысяч. Сразу на презентации генеральный директор вручил ему капитанскую повязку – они знакомы ещё с тех самых времён.

Алексей Миранчук. Гасперини верил в российского полузащитника, но выпускал его всё равно редко и несколько раз блокировал трансфер. И даже после того, как главный тренер назвал фамилию Миранчука в списке футболистов «на выход», не дал ему уйти в «Лацио» и «Торино». Потом, правда, добро всё же было получено.



«Клуб до последнего верил в Лёшу и утверждал, что считает Алексея сильным игроком, – говорил «Чемпионату» агент игрока Вадим Шпинёв. – Когда исполнительный директор Лука Перкасси дал добро на аренду, он сказал: «Для нас это очень сложный переход. Имиджево и экономически ― это минусовая сделка, мы идём вам навстречу из уважения к футболисту. Но для нас это больно»

Ещё один важный момент – это игроки, которые были в аренде до этого. Из-за нового правила ФИФА, которое вступило в силу этим летом, клубу нужно было немного разгрузить свой арендный список (на начало августа по разным командам было раскидано 35 игроков). Несмотря на то что «Аталанта» ничего не нарушала, для возможности маневрировать на рынке без каких-либо ограничений (финансовых в том числе) руководство продало некоторых футболистов, которые были в аренде.

Кого продали?

Кристиан Ромеро. «Аталанта» в 2020 году взяла защитнику в аренду из «Ювентуса», после выкупила его за € 17 млн и отдала на год в «Тоттенхэм». Туда Ромеро и уехал – только уже за € 50 млн.



Маттео Ловато. Год назад клуб приобрёл его у «Вероны» за € 8 млн, но за прошлый сезон защитник провёл за «Аталанту» всего шесть матчей, после чего уехал в аренду в «Кальяри». Оставлять его не стали – Ловато продали за € 7 млн в «Салернитану».



Бошко Шутало. Куплен у хорватского «Осиека» два года назад за € 4 млн, отдан за ту же сумму другому хорватскому клубу – загребскому «Динамо». За «Аталанту» Шутало провёл всего 16 матчей, после чего ушёл в аренду в «Верону», а вернувшись, сразу же уехал.

Филиппо Мелегони. Ещё один арендный игрок, который принёс клубу € 4 млн за уход в «Дженоа». Куда важнее, что он воспитанник «Аталанты», на котором немного, но заработали.



Энрико Дель Прато. Тоже воспитанник, который какое-то время помотался по арендам, а сейчас был продан «Парме» за € 3,5 млн.



Аркадиуш Река. «Аталанта» приобрела поляка в 2018 году, но спустя сезон отдала его в аренду в СПАЛ, и с тех пор он колесил по разным итальянским командам. В этом году с ним решили расстаться (он как раз не попадает под исключение новых арендных правил) – отдали «Специи» за € 2 млн.



Родриго Гут. Бразилец в 2017 году перешёл в «Аталанту» U19 и с 2020-го ездил по арендам. Этим летом за символические € 1 млн его забрал нидерландский клуб «Фортуна Ситтард».

Джан Пьеро Гасперини Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

«Аталанта» также попрощалась с 13 футболистами, которые были в арендах, ещё четверо остались без клуба, как Иличич. При этом арендный список всё равно остался внушительным – согласно данным Tranfermarkt, в других командах сейчас находятся 39 игроков. Никаких нарушений правил – всего четверо из них в клубах за пределами Италии.

Гасперини нужно было усилить атаку и полузащиту. Его требования были выполнены (если бы нет, Миранчука могли бы и не отпустить)

На шестерых футболистов «Аталанта» потратила € 80 млн: Жереми Бога обошёлся в € 22 млн, за Эдерсона заплатили € 21 млн, за Мериха Демирала – € 20 млн, за 19-летнего Расмуса Хёйлунна – € 17 млн, за Адемолу Лукмана и Брандона Соппи – по € 9 млн. Из них во всех шести матчах, правда, сыграл только Лукман, но в игре Гасперини попробовал уже всех. Главному тренеру важно было обновить атаку и полузащиту – он даже не отпускал Миранчука, пока на его место не нашли другие варианты. И это несмотря на то, что для Гасперини он не был первым выбором.

Глобально «Аталанта» провела хорошую трансферную кампанию, оставшись при этом в небольшом минусе (€ 17,29 млн). Потенциально по команде мог ударить уход Фройлера и отсутствие приобретений на позицию левого вингера, но у Гасперини сейчас как никогда большой выбор футболистов – в заявке на этот сезон у «Аталанты» 26 игроков. И такое разнообразие даёт тренеру больше возможностей, которыми он активно пользуется: на поле побывали уже 22 футболиста. Средний возраст команды чуть вырос – с 24,5 до 26 – но это не так критично: можно рассматривать этот аспект так, что добавилось опытности. Тем более пока результаты «Аталанты» говорят о том, что клуб не прогадал с тактикой на это трансферное окно.