«Челси» хочет сделать Матч всех звёзд АПЛ. Владелец клуба не понимает, куда попал

Новый владелец «Челси» более публичен, чем предыдущий. Если Роман Абрамович в принципе избегал интервью, то Боули открыто делится своими мыслями. Например, объяснил, что увольнение Тухеля случилось из-за проблем с коммуникацией и разного видения будущего. Похоже, были верны инсайды, что увольнение планировалось ещё до поражения в Загребе. Но это не самое интересное.

Среди прочего Боули сказал: «Академия «Челси» – одна из лучших в мире. Наша академия – это Салах, Де Брёйне, Абрахам, Джеймс, Маунт, Чалоба». Видимо, новый владелец плохо информирован, поскольку ошибся с первыми двумя фамилиями в списке. Они точно не были воспитанниками академии «Челси». Трансфер 20-летнего Де Брёйне из «Генка» обошёлся в € 8 млн, а 21-летнего Салаха из «Базеля» – в € 16,5 млн. При этом Боули признаётся, что хочет создать сеть футбольных клубов вроде той, что есть у «Ред Булл» и City Football Group. По информации The Telegraph, владелец «Челси» планирует купить португальский клуб и уже встречался с агентом Жорже Мендешем. Боули хочет отдавать воспитанников академии в свои другие клубы.

Кроме того, на конференции он предложил две революционные вещи для английского футбола – Матч всех звёзд АПЛ и отдельный турнир для команд, которые стоят на вылет. Вот дословно разговор ведущего конференции и владельца «Челси».

Владелец «Челси» Тодд Боули (справа) Фото: SALT

– У АПЛ и Чемпионшипа разная экономика. В чемпионате Англии ты получаешь £ 200 млн за медиаправа, а в Чемпионшипе суммы падают с обрыва. Вообще, игры за выживание – это одни из самых популярных трансляций. Я надеюсь, в конце концов АПЛ извлечёт небольшой урок из американского спорта и подумает, почему бы нам не проводить турнир с четырьмя худшими командами лиги? Почему бы не сделать Матч всех звёзд? Люди говорят о том, чтобы футбольная пирамида получала больше денег. MЛБ (Главная лига бейсбола) проводила Матч всех звёзд в Лос-Анджелесе. В этом году мы заработали $ 200 млн за понедельник и вторник. Вы можете провести Матч всех звёзд между севером и югом Англии, чтобы финансировать всё необходимое для пирамиды.

– Я полагаю, вы уже общались с вашими коллегами – владельцами других клубов? Они поддерживают идею? – вопрос от журналиста.

– Слушайте, мне кажется всем нравится идея увеличения доходов лиги. Есть культурный аспект. Он вполне реален, но я думаю, что эволюция придёт. Если вы посмотрите на приложение для телефонов «Челси», то увидите, что оно сильно отстаёт от «Доджерс» (американского бейсбольного клуба, которым владеет Боули. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, эволюция во многом должна прийти. Хорошая вещь касательно АПЛ – ты владеешь правами на клуб по всему миру. Если бы мы с «Доджерс» начали работать над потоками доходов из Азии, то получили бы только 1/30 таких средств. У американского спорта мало стимулов для превращения во всемирный бренд. Все правила писались много лет назад, когда не было идеи глобального распространения.

Высказывания Боули стали много обсуждаться в Англии. Например, на SkySports ведущие сделали свою версию состава севера и юга АПЛ. При этом договорились брать не больше двух игроков из одного клуба.

Английские журналисты спросили мнение Юргена Клоппа про Матч всех звёзд АПЛ. Тренер «Ливерпуля» рассмеялся и ответил:

«Долго придётся подождать. Как только найдёте дату в календаре – можете звонить мне. В США спортсмены могут быть счастливы, что у них есть перерыв в четыре месяца. В футболе абсолютно иначе. Он не хочет, чтобы «Гарлем Глобтроттерс» приехали сыграть с футбольной командой? Я удивлён такому вопросу, поэтому не судите мои ответы строго. Может быть, он объяснит эту задумку. Может быть, предложит какую-то дату, не знаю. Не уверен, что люди хотят это увидеть. Представьте себе: игроки «МЮ», «Ливерпуля» и «Эвертона» вместе. И это не сборная. «Ньюкасл», получается, сюда же. На севере вместе будут парни из «Тоттенхэма» и «Арсенала». Здорово. Вы вообще серьёзно об этом спрашиваете? Интересно».

Нужно понимать, что Англия – весьма консервативная страна. Вы можете это видеть в том числе по последним событиям. Сама по себе идея Матча всех звёзд АПЛ может быть интересной, но владелец «Челси» преподнёс её неудачно. Лучше было представить макет проекта, а не просто говорить: «Надеюсь, что АПЛ извлечёт уроки из американского спорта».

Сомнительно выглядят задумки от человека, который предложил Тухелю схему 4-4-3 и путается, кто был воспитанником его клуба. И при этом убрал (или не смог сохранить) успешных директоров клуба и взял на себя управление, не имея опыта в этом виде спорта. Пока складывается впечатление, что Боули не совсем понимает, куда попал. И его мнение о том, как должен эволюционировать футбол, пока не кажется авторитетным.