Новый тренер «Челси» удивил составом. А вот выйти из группы ЛЧ теперь будет ещё сложнее

Грэм Поттер до этого матча никогда не тренировал топ-клуб. Однако его «Брайтон» старался играть как большая команда – с прессингом и с большим процентом владения мячом. Именно такой футбол с первых минут и начал показывать «Челси». С одной стороны, за первые 40 минут матча счёт по ударам был 8:0 в пользу «Челси». С другой стороны, за весь первый тайм разница по ударам в створ – 1:0 – и уже в пользу «Зальцбурга».

Достаточно агрессивная игра «Челси» была обусловлена в том числе схемой. Внезапно Поттер в своём дебютном матче решил сыграть с двумя центральными защитниками. При том, что у «Челси» при Тухеле и у «Брайтона» при Поттере базовая схема была с тремя центральными защитниками.

Кстати, сам выбор центральных защитников тоже во многом удивил. Вместе со стабильным Тьяго Силвой (ему исполняется 38 на следующей неделе) вышел не кто-то из новичков — Кулибали или Фофана – а Аспиликуэта. Средний возраст центральных защитников получился в районе 35 лет.

Можно было бы сказать, что самым интересным моментом первого тайма были разборки главного судьи с оборудованием (он больше трёх минут пробовал понять, что у него с микрофоном), но в самом конце первого тайма случился достаточно спорный эпизод. Ковачич входил в штрафную и попал мячом в руку сопернику. Игроки «Челси» требовали пенальти, но так и не получили его. Зато забили сразу после перерыва.

«Челси» в несколько передач прошёл от своей до чужой штрафной, где Стерлинг первым касанием обработал мяч, а вторым положил его в дальний угол. Маунт вряд ли пасовал именно на Стерлинга, но практически получился ассист. Хотя голевую передачу всё-таки записали на Обамеянга, который едва коснулся мяча.

После забитого гола «Челси» не стал отдавать инициативу. На протяжении всего матча владел мячом в районе 72% процентов. Однако «Зальцбург» смог отыграться, проведя быструю атаку, пока Ковачич лежал на чужой половине поля после столкновения. Причём завершающий удар Окафора не смог накрыть именно Аспиликуэта, которого тренер поставил в центр защиты. У Кепы, замещавшего травмированного Менди, было мало шансов спасти.

Таким образом, «Челси» начинает Лигу чемпионов с одного очка в двух матчах и последнего места в группе Е. Полностью таблицы Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.