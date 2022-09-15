Килиан Мбаппе крупно косячит. «ПСЖ» может пойти на самые крайние меры

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отлично начал сезон. Килиан забил 10 голов в восьми матчах. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции и группе Лиги чемпионов, в основном легко разбираясь с соперниками.

Тем не менее у клуба есть основания беспокоиться из-за токсичности Мбаппе. Килиан продолжает попадать в скандальные ситуации. Пока это не отражается на результате, но всё может в один момент измениться.

Мбаппе так и не уладил конфликт с Неймаром

Мбаппе давно не ладит с бразильским форвардом «ПСЖ» Неймаром. Их неприязнь проявилась на старте сезона. Француз и бразилец не могли решить, кто должен быть основным пенальтистом. Руководство клуба провело специальную встречу с участием обоих футболистов и главного тренера Кристофа Галтье. Звёздные ветераны Серхио Рамос и Лионель Месси выступили в качестве посредников для урегулирования конфликта.

По итогам встречи Галтье заявил, что Мбаппе и Неймар уладили все разногласия. Со стороны всё выглядело именно так. Мбаппе забивает на постоянной основе. Неймар не отстаёт и отлично подыгрывает Килиану, проводя лучший отрезок за время карьеры в «ПСЖ». На счету бразильца 18 результативных действий (11+7) в 10 матчах сезона. Однако есть сведения, что идеальная атмосфера в команде является лишь иллюзией.

Неймар и Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Goal.com утверждает, что конфликт Мбаппе и Неймара по-прежнему не улажен. Разочарование бразильца поведением Мбаппе никуда не делось. Неймар всё ещё возмущён, что Мбаппе стал основным пенальтистом команды. Бразилец считает, что Килиан несёт ответственность за то, что по этому вопросу вообще возникли трения. В свою очередь, Килиану не нравятся растущее влияние Неймара в раздевалке и попытки бразильца подорвать его авторитет в команде.

Во время матча 1-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ювентусом» (2:1) Мбаппе не отдал Неймару пас на пустые ворота, а пробил сам и не попал в створ. Этот эпизод вызвал особое раздражение у Неймара. Бразилец был так недоволен, что, когда представители клуба спросили, хочет ли он принять участие в пресс-конференции, форвард сказал: «Вы уверены? Точно? Потому что если сегодня я буду общаться с журналистами, это создаст проблемы!»

К счастью, пока до открытых публичных разборок дело не дошло. Бразилец ведёт себя аккуратно и не проявляет недовольство в раздевалке, даже старается как-то обсуждать игровые моменты с Мбаппе. По данным Goal.com, важную роль в сдерживании Неймара играет Серхио Рамос, являющийся большим авторитетом для форварда.

Также сообщается, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье попросил Мбаппе и Неймара вести себя перед камерами и журналистами так, словно между ними нет недопониманий. Пока футболисты стараются прислушиваться к этой просьбе.

Кристоф Галтье Фото: Amir Levy/Getty Images

После матча с «Ювентусом» Галтье ушёл от ответа на вопрос об инциденте между Мбаппе и Неймаром. Тренер лишь выразил уверенность, что Килиан будет больше пасовать бразильцу. Попытка замолчать разногласия между звёздными футболистами отчётливо заметна. Пока это замалчивание работает.

«ПСЖ» добывает положительный результат, но в последнее время команда сбавила доминирующий ход. «Ювентус» был обыгран дома с минимальной разницей. Не всё шло гладко в последующих матчах с «Брестом» (1:0) в Лиге 1 и «Маккаби» (3:1) в Лиге чемпионов. Ситуация остаётся хрупкой. Неурегулированный конфликт Мбаппе и Неймара – бомба замедленного действия, способная взорваться в любой момент и разрушить микроклимат в коллективе.

«ПСЖ» может пойти на крайние меры — продать Мбаппе следующим летом

По данным L’Équipe, Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» не до 2025 года, как сообщалось ранее, а до 2024 года с опцией продления соглашения ещё на сезон. Уже в межсезонье-2023 парижанам придётся решать вопрос по будущему Килиана. «ПСЖ» предстоит либо убедить француза активировать опцию продления соглашения, либо продать его, чтобы не потерять бесплатно в 2024 году.

Прямо сейчас у «ПСЖ» нет категорического желания избавиться от Мбаппе, но такой вариант допускается. Килиан постоянно крупно косячит. Конфликт с Неймаром – не единственный случай, когда Мбаппе фигурирует в неприятных заголовках СМИ в последнее время.

Килиан стал фигурантом скандала с полузащитником «Ювентуса» Полем Погба, который якобы обращался к шаману с просьбой наложить проклятье на форварда «ПСЖ». Матиа Погба угрожал своему брату обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая € 13 млн. Мбаппе поговорил с Полем и Матиа и заявил, что доверяет партнёру по сборной Франции, а не его брату. Инцидент вроде как улажен, но момент всё равно не из приятных.

Килиан Мбаппе и Поль Погба в сборной Франции Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

Ещё один скандальный случай вокруг Мбаппе – форвард «ПСЖ» собирается подать в суд на журналиста RMC Sport Даниэле Риоло из-за клеветы. Об этом сообщила мать футболиста Файза Ламари в своих соцсетях. Французу не понравились следующие слова Риоло:

«У нас есть пример игрока, о котором годами говорили, что его окружают идеальные люди. Это Килиан Мбаппе. Сегодня я не буду делиться какими-то откровениями и говорить в сослагательном наклонении, но ему нужно быть осторожнее. Вещи, которые начинают циркулировать вокруг него, не очень понятны. Мбаппе не должен терять контроль над своим окружением. Это вундеркинд французского футбола, который прекрасно со всем справляется, но в последнее время он совершил два или три глупых поступка. Ему нужно быть осторожнее, потому что вокруг происходят не очень хорошие вещи».

Эта цитата была опубликована в соцсетях RMC Sport, но её быстро удалили. Один из пользователей успел сделать скриншот и обвинил издание в цензуре за удаление материала.

Мать Мбаппе отреагировала на случившееся следующим образом: «Они правильно сделали, что удалили пост, потому что мы изучаем возможность обращения в суд в связи с клеветой на этих журналистов и на вашего информатора, который является не кем иным, как бывшим другом Килиана. Вы начинаете заходить слишком далеко. Его зовут Сабри. И это правда, что Килиан и его окружение отстранили этого человека от себя. Он знает почему. Это могло бы стать отличным примером, если речь идёт об окружении. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь писать о Килиане, но сообщайте факты и правду. Спасибо».

Файза Ламари позже в интервью L’Équipe заявила, что идея об обращении в суд принадлежит самому Килиану. Сейчас юристы нападающего работают над этим вопросом. Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе перестал общаться с одним близким другом, так как тот размещал информацию о личной жизни форварда в соцсетях с помощью большого количества аккаунтов. Килиан «устранил утечку» в личном окружении, а теперь хочет проучить журналистов, которые продолжают публиковать про него компрометирующую информацию. Интересно, к чему это приведёт. Просто так СМИ вряд ли успокоятся. Наоборот – в случае давления ещё больше ополчатся на Мбаппе.

Минувшим летом Килиан был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента, но в последний момент предпочёл подписать новый контракт с «ПСЖ». На фоне последних скандалов Мбаппе вдруг допустил переход в мадридский клуб в будущем и назвал эту организацию «своим домом».

Килиан Мбаппе нападающий «ПСЖ» «Никогда не знаешь, что произойдёт. Я никогда не играл за этот клуб, но «Реал» выглядит так, словно это мой дом или что-то такое».

Ещё неизвестно, захочет ли «Реал» снова связываться с Мбаппе. Не только из-за недавнего некрасивого отказа, но и по причине его сомнительной репутации и токсичности. «ПСЖ» ещё окончательно ничего не решил, но может продать Килиана уже следующим летом при возникновении новых проблем. Болельщики парижан уверены, что они будут и Мбаппе уйдёт.

Le10Sport, одно из самых читаемых спортивных СМИ Франции, провело опрос о будущем Килиана. 34% опрошенных считают, что Мбаппе покинет «ПСЖ» в 2023 году, 31% — что он сделает это в 2024 году. Только 20% болельщиков уверены, что Килиан никогда не покинет «ПСЖ». 16% считают, что он уйдёт в 2025 году, полностью отработав свой трёхлетний контракт.

Этот опрос показывает, что футбольная общественность не верит в долгосрочное будущее Килиана в Париже. Только время покажет, как окажется на практике. Одно можно сказать точно: Мбаппе действительно создаёт предпосылки для того, чтобы «ПСЖ» в какой-то момент от него избавился. Вполне возможно, уже летом 2023 года.