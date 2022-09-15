Санкции против Кордобы — вредительство и бред. «Краснодар» пострадал ни за что

Ни дня без скандала в РПЛ. Второй раз за неделю в центре внимания оказался «Краснодар», но если в прошлый раз клуб остался недоволен судейством, то в этот раз ситуация иная.

Итак, накануне, 14 сентября, «Краснодар» играл на выезде с «Локомотивом» в Кубке России. Нападающий гостей Джон Кордоба высказал недовольство судейством и по пути в раздевалку выругался на арбитров по-испански. В подтрибунке в этот момент находился корреспондент «Матч ТВ» — он заснял высказывание футболиста и выложил его в соцсети с переводом: «Мать твою, они все говнюки, дерьмовые рефери».

Кадр из видео, на котором Джон Кордоба выражает недовольство судейством Фото: Телеграм-канал «ПЭ-СЭ-ЖЭ»

А дальше начался сущий кошмар.

КДК дисквалифицировал Кордобу, а «Краснодар» наехал на «Матч ТВ»

На следующий день после инцидента РФС объявил, что КДК дисквалифицировал Кордобу за «оскорбительное поведение в адрес судей» и он пропустит два матча РПЛ (с «Химками» и «Крыльями Советов»).



«Краснодар» решение КДК явно шокировало, однако обвинить в потере Кордобы клуб решил «Матч ТВ». Вот заявление генерального директора Владимира Хашига.

Владимир Хашиг генеральный директор «Краснодара» «Сотрудники «Матч ТВ» сняли исподтишка, из-за угла, в тот момент, когда наш футболист их не видел. После они отправили это видео в КДК. Этого им показалось мало, и они ещё сделали перевод на русский язык. Мы считаем это доносительством и прекращаем как клуб всяческие контакты с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом РПЛ и «Матч ТВ».

Правда, глава КДК Артур Григорьянц впоследствии заявил, что «Матч ТВ» никакое видео не присылал. По его словам, комитет обнаружил ролик в соцсетях и сам перевёл слова Кордобы. Но больше всего смущает в этой истории поведение не «Краснодара», а КДК. Сейчас объясним почему.

Дисквалификация Кордобы — полный бред. Для РПЛ это плохой прецедент

Давайте ещё раз разберёмся в этой ситуации.

Кордоба не обращался к судье или его ассистентам. Это были мысли вслух.

Кордоба высказывал недовольство не на поле, а в подтрибунке. По сути, если бы он прошёл ещё несколько метров и зашёл в раздевалку, о его словах никто бы не узнал.

Кордоба не знал, что его снимают. Его выступление точно не было демонстративным.

Кордоба не сказал ничего криминального. Это банальные ругательства — не слишком жёсткие и без угроз.

И за всё это футболист «Краснодара» получил два матча дисквалификации. Не хочется говорить о пресловутой свободе слова, но всё равно хочется понять: чего добивается КДК? Наказание явно чрезмерное, и привести такая практика может лишь к тому, что в РПЛ возрастёт уровень закрытости. У футболистов появится (или усилится) страх ляпнуть лишнего, и они будут давать травоядные комментарии. Кому это интересно?



Ещё одно обстоятельство не в пользу КДК: на такой же срок в два матча и за такой же проступок наказали полузащитника «Балтики» Младена Кашчелана. Но есть разница: Кордоба выругался в воздух в подтрибунке, а Кашчелан апеллировал со скамейки запасных.

В итоге в кейсе с Кордобой абсурдно всё: и преувеличенный масштаб проступка, и чрезмерное наказание. Фактически «Краснодар» пострадал ни за что. Но полностью последствия этого вредительского решения мы прочувствуем позднее, когда появятся новые случаи. И это разозлит уже не только «Краснодар».