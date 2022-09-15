В «Локомотиве» скандал из-за фамилии Педриньо. Но с окончанием «…иньо» играл даже Роналдо!

С уходом Федуна из «Спартака», похоже, именно «Локомотив» станет главным поставщиком удивительных историй. Ещё одна громкая новость родилась из ничего. Если раньше спортивный директор Томас Цорн просто позволил себе неаккуратное высказывание (назвал болельщиков «массой»), то теперь шумиха поднялась из-за написания фамилии футболиста.

Неделю назад «Локо» объявил о трансфере Педриньо (Педро Габриэл Перейра Лопес). Путаница началась сразу. Сначала клуб заявил, что приобрёл игрока по имени «Габриель». Тут мягкий знак в конце фамилии – ошибка. Футболиста зовут именно Габриэл. Точно так же, как и трёх футболистов лондонского «Арсенала». Это популярное бразильское имя, которое не имеет разночтений. Точно так же, как и Мигел, Мануэл или Рафаэл – всё без мягкого знака в конце, если речь о португалоговорящих странах.

Вообще, мягкие знаки в фамилиях бразильцев – это давняя проблема «Локо». Гильерме корректнее писать именно с мягким знаком в середине. Его так до сих пор называют все ведущие СМИ. И даже «Локомотив» так его называл до 2015 года. Затем вратарь получил российский паспорт, в котором фамилию почему-то перевели на русский без мягкого знака. «Локомотиву» пришлось указывать в заявке и на своём сайте по-новому. СМИ продолжили использовать более корректный и более привычный вариант – Гильерме. Это важно в том числе с точки зрения поиска и тега. Страшно подумать, сколько бы ушло времени, чтобы исправить фамилию в тысячах новостей и статей «Чемпионата».

Почему Педриньо провёл в «Локо» два матча под разными фамилиями?

По Педриньо история получила развитие. «Локомотив» стоит похвалить за то, что клуб оперативно обнаружил и исправил ошибку. В дебютном матче в России он вышел с «Габриель» на спине, а в следующей игре с «Краснодаром» – уже «Габриэл».

В составе «Локо» — «Габриель» Фото: Кадр из трансляции

В составе «Локо» — «Габриэл» Фото: Кадр из трансляции

Но и это было только начало истории. После кубкового матча журналист «СЭ» спросил бразильца Педриньо:

– Как вас лучше называть?

– Педриньо.

– Почему тогда на майке написано Педро Габриэл?

– Я хотел, чтобы у меня на майке было написано «Педриньо», но это слово не очень [уместно] здесь, поэтому Педро Габриэл.

– Почему не очень уместно?

– Поскольку означает «гей». Поэтому решили так.

Интервью шло через переводчика. В разговоре с ним упоминалось руководство «Локомотива», но сам футболист не говорил, от кого шёл запрет или пожелание. Судя по всему, действительно подразумевалось руководство «Локомотива». Тем более комментатор матча в прямом эфире сказал, что клуб просил не называть футболиста Педриньо. Внезапно, локальная футбольная тема попала даже в общественно-политические СМИ, которые редко пишут о спорте.

Что вообще значит «…иньо»?

В португальском языке есть два популярных окончания «...inho» и «…ão». Первое – уменьшительно-ласкательное, второе, наоборот, указывает на большой размер. Это можно проследить и по чемпионату России. Есть маленький Жоаозиньо, а в «Спартаке» был более крупный Луизао. В Европе есть ещё масса примеров: маленький Робиньо, но большой Эдер Милитао.



Есть распространённое заблуждение, что в случае с «…inho» и «…ão» имеет значение имя отца. Это не так. А ещё нужно понимать, что правило имеет исключения. Тот же Фабиньо из «Ливерпуля» будет повыше Эдера Милитао. В Бразилии часто прозвища формируются ещё в детстве и тогда же закрепляются (даже если перестают соответствовать смыслу).



Вообще, «…inho» явно доминирует над «…ão». Вы наверняка назовёте больше игроков на «…inho». Мало кто знает, но с таким окончанием называли даже Роналдо. Тот, который в России известен как «зубастик», а Бразилии – как «феномен».

Роналдо подписывают в титре как «Роналдиньо» Фото: Кадр из трансляции

На тот момент он играл в ПСВ (с 1994 по 1996 год), а Роналдиньо, которого мы все знаем, начал свою взрослую карьеру только в 1998 году. После этого в Бразилии определились, что первый – всё-таки Роналдо, а уже другой – Роналдиньо. Помогло, что к тому времени в сборной перестал играть вратарь Роналдо. А ещё в 90-х годах в сборной Бразилии был и крупный защитник Роналдао – так окончания помогали болельщикам не путать футболистов с одинаковым изначальным именем.



Хотя на этом изобретательность бразильцев не закончилась. Уже в XXI веке ещё один Роналдо, который выступал в Бундеслиге и немного сборной Бразилии, назвал себя Налдо, чтобы не возникала путаница с предшественниками.



И последнее. Португалец Криштиану Роналду именно в России пишется с буквой «у» в конце. Хотя на родном языке они все – Ronaldo.