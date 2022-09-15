Кокорин забил! Что? Да!
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Это не учебная тревога. Гол в ворота «Кармиотиссы»!
Цифра дня: Последний гол был 655 дней назад. Сегодня счётчик обнулился.
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Комментарии
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