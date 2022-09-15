Кокорин забил впервые за 655 дней! Но его гол всё равно оказался бесполезен

Александр Кокорин забил дебютный гол за «Арис». Форвард появился в матче с «Кармиотиссой» после перерыва и в добавленное время ко второму тайму сократил разрыв в счёте до минимума. Кокорин получил мяч слева на краю штрафной, ворвался в неё и сильно пробил между ног вратарю.

Гол Кокорина не помог «Арису» набрать очки. «Кармиотисса» забила на шестой и 77-й минутах, а с 75-й минуты играла в большинстве (после удаления защитника хозяев).

Несмотря на поражение, команда Александра остаётся на первом месте, имея девять очков после четырёх матчей. Что касается «Кармиотиссы», за которую выступает бывший одноклубник российского форварда по «Зениту» Томаш Губочан, то для клуба это была первая победа в сезоне.

Александр Кокорин Фото: arisfc.com

Кстати, гол Кокорина – первый за 655 дней. Эта игра стала для него третьей за «Арис», а в дебютной игре (выйдя на замену) он отметился голевой передачей. В сумме нападающий уже сыграл 133 минуты, а за два года в Серии А – 140 минут в 10 матчах. Первые поздравления форвард уже получил.