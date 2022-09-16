«Уродливый и сдутый». «Ювентус» так плох, что уже бесит собственных болельщиков

У «Ювентуса» проблемы: в Серии А с начала сезона команда выиграла только в двух матчах из шести, а в Лиге чемпионов набрала ноль очков. Домашнее поражение от «Бенфики» (1:2) вообще вошло в историю – никогда до этого «Юве» не проигрывал в первых двух турах ЛЧ.

Болельщики освистали команду после матча. А в «Твиттере» хэштег AllegriOut был в десятке по миру

Матч с «Бенфикой» был для «Ювентуса» крайне важен: именно с этим клубом итальянская команда борется за вторую строчку в группе. Ожидания, особенно после поражения от «ПСЖ» в 1-м туре, были высокие – на домашнем стадионе победа было просто необходима. Но вместо этого болельщики посмотрели, как их клуб ещё больше теряет шансы на выход из группы и тонет. «Бенфика» больше владела мячом (56,1% — 43,9%), нанесла больше ударов по воротам (19 — 11) и в створ (7 — 3), была точнее в передачах, да и глобально по многим показателям превзошла «Ювентус». Итальянцы, пусть и забили первыми, но отдали инициативу и словно потерялись на поле. Смущают и решения по заменам, которые принял Массимилиано Аллегри: он зачем-то после первого тайма убрал Аркадиуша Милика, который был лучшим в первые 45 минут. Это решение не понял даже Анхель Ди Мария – после матча он спрашивал у поляка, почему того заменили.

Реакция болельщиков на всё происходящее последовала вслед за финальным свистком: арена погрузилась в оглушительный свист. Фанатская трибуна выражала всё своё негодование собравшимся перед ней игроками, которые в полном принятии выслушивали летящие в их адрес проклятия. Бонуччи, смотря на то, как болельщиков разрывает от разочарования, еле сдерживал слёзы.

Леонардо Бонуччи Фото: Кадр из трансляции

«Этот свист был обоснован, что тут ещё скажешь, – комментировал происходящее после Бонуччи. – Мы проиграли матч, который не должны были проигрывать, и правильно, что нас освистали. Сейчас мы находимся в том периоде, когда изо всех сил пытаемся что-либо сделать. Я переживаю, потому что мы часто выпадаем из игр. Всё, что мы сейчас можем сделать, это заткнуться и работать. Виноваты все».

Для болельщиков же главным виновником происходящего стал Аллегри. Уже во время матча начал набирать обороны хэштег в «Твиттере» #AllegriOut (#АллегриВон) – кстати, не в первый раз. До этого фанаты запускали его весной, потом – после поражения от «Фиорентины». Но в этот раз волна была такой силы, что хэштег влетел в топ-10 по популярности в мире. Сил у болельщиков не осталось: пишут, что Аллегри пора уйти самому, что терпеть безвольную игру команды больше нельзя, а ещё предлагают назначить на его место Томаса Тухеля, который как раз освободился.

СМИ предвещают конец эпохи Аллегри. Но сам тренер говорит, что никуда не собирается

Итальянские газеты утром вышли в схожем с болельщиками нарративе. La Gazzetta Dello Sport охарактеризовала выступление «Ювентуса» как «конец эпохи» для Аллегри, поскольку тренер «израсходовал все заслуги, накопленные при завоевании всех трофеев и выходе в финал Лиги чемпионов». Обложка одной из главных газет Италии вышла с интересной игрой заголовков: там «Милан» «на всё», а «Юве» – «на нуле».

Первая страница газеты

Издание Corriere dello Sport и вовсе уже похоронило туринский клуб: «Юве» вне игры. Нет необходимости прибегать к воображению, чтобы понять: путь команды в Лиге чемпионов серьёзно скомпрометирован. Для выхода из группы команда Аллегри должна совершить подвиги, которые, судя по их нынешней игре, ей не по силам».

Первая страница газеты

Tuttosport призывает винить не одного Аллегри, но не отрицает, что перемены нужны — и нужны как можно скорее: «Очевидна и ответственность игроков. И нет уверенности в том, что смена тренера, на которую надеется всё больше болельщиков, является решением всех проблем «Ювентуса». Но нужно быстро что-то делать, сезон рушится после всего лишь шести игр чемпионата и двух матчей Лиги чемпионов. Тревожно видеть «Ювентус» таким уродливым, испуганным, сдутым и бесхарактерным».

Первая страница газеты

Аллегри, несмотря на обсуждения, что ему пора в отставку, заверил общественность: «Я вне зоны риска». Sky Sports Italia тоже пишет, что, несмотря на недовольство руководства результатами команды на старте сезона, речи о смене тренера нет. Пока.

У «Юве» проблемы то с травмами, то с психологией. Игроки словно потеряны

«Ювентус» этого года и тем более этого сезона – скучная, блеклая и как будто бесхарактерная команда. От некогда великой «старой синьоры» не осталось толком ничего, и это то, что больше всего сейчас беспокоит руководство клуба: велик риск, что «Юве» может провести ещё один бездарный сезон, на подготовку к которому были потрачены немалые деньги. Для команды, которая много лет была гегемоном, такой поворот – крайне неприемлем. А ведь Аллегри год назад вернули не просто так: человек, который привёл клуб к пяти чемпионствам, выглядел именно тем, кто сможет снова поднять команду на первую строчку (в сезоне-2020/2021 «Юве» стал четвёртым). Но под его руководством клуб не прибавил – то же четвёртое место.

Массимилиано Аллегри Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Сейчас всё складывается так, что побороться за место в тройке нынешнему «Ювентусу» будет непросто. С начала сезона в каждой игре был проблеск надежды на лучшее, но всё быстро улетучивалось. 45 минут с «Ромой», 10 – с «Фиорентиной», 15 – с «Салернитаной», 25 — с «Бенфикой». Если всё это сложить, получится один достойный полноценный матч. Команда Аллегри почти не атакует; владея мячом, пытается найти какую-нибудь идею, но часто отдаёт назад. Большинство действий совершаются впустую, а футболисты быстро сдают физически – и это было хорошо заметно в матче с «ПСЖ». игроки на поле выглядят измученными и потерянными, словно они уже отыграли целый сезон в безумном календаре.

Да, на старте сезона у «Ювентуса» были проблемы с травмами – не было Поля Погба, Мануэля Локателли и Федерико Кьезы. Но у Аллегри всё равно было и есть из кого выбирать. В отличие от прошлого лета, «Юве» в этот раз закупился – в команду пришли восемь новых игроков (два – в аренду: Паредес и Милик). По качеству исполнителей у «Ювентуса» крепкая команда, но создаётся впечатление, что между ними нет согласованности. Как будто Аллегри потерял раздевалку.

Пока главному тренеру дают время. Но сколько должно пройти, чтобы терпение руководства иссякло? Аллегри наверняка знает ответ на этот вопрос. Мы же лишь можем предполагать, что долго клуб терпеть не будет.