«Почти вся острота шла от Головина, но мы-то его знаем». Черчесов – после побед в Европе

Станислав Черчесов и его «Ференцварош» в полном порядке! В прошедшем туре Лиги Европы венгерская команда обыграла в гостях фаворита группы «Монако» ― 1:0. Да и вообще, «Ференцварош» выиграл последние шесть матчей с общим счётом 17:3. После победы во Франции мы созвонились с Черчесовым.

― За счёт чего удалось победить «Монако»?

― В Монако я уже играл. Знал, что нас ждёт с точки зрения погоды. Анализировали игру соперника. Подготовиться было просто ― другое дело, что мы не знали, как наша подготовка сработает. Очевидно, что «Монако» считали фаворитом группы. Нам нужно было всё просчитать. Планировали заранее замены ― всё сработало. Но без определённой удачи, конечно, было не обойтись. Ребята молодцы ― выполнили требования. Соперник нам что-то позволил, а мы им — нет. Был и ещё один фактор.

― Какой?

― Было важно не дать им играть так, как они любят, потому что в Монако ходит мало болельщиков. Когда мы играли с «Трабзонспором», наш болельщик был 12-м игроком, а у «Монако» такого нет, поэтому переломить неудачный матч им сложнее. Мы набрали шесть очков, но в розыгрыше ещё 12. Сделали полшага, всё идёт своим чередом.

― С Головиным пообщались?

― Да, и перед, и после игры. Повспоминали несколько моментов. Я давно Сашу не видел, спросил, как у него дела дома, потому что футбол футболом, как и куда он бежит ― мы знаем, а жизнь ― это другое. Но в игре он нам доставил достаточно хлопот. Почти вся острота шла от него. Да, не забил, не отдал, но его фланг постоянно обострял. Неслучайно тренер «Монако» поменял в перерыве фланг без Головина. Но нам помогло, что мы знаем Сашу изнутри, поэтому было полегче к нему готовиться.

― Саша сильно изменился?

― Взрослеет. Ему уже 26 лет ― ветеран команды. Рад, что Саша здоров, постоянно играет. Но и рад, что он нам не забил.

Александр Головин Фото: asmonaco.com

«У нас нет основы, а есть старт»

― Шесть побед подряд, 17:3 по голам. В чём секрет?

― Наконец-то провели сборы, пусть и не так качественно, как хотели. Взяли игроков, которые делают нам разницу, ― того же Траоре. Стабилизировали состав, теперь у нас нет основы, а есть старт. Игр много, все готовы выйти на замену.

― На пресс-конференции вы сказали, что хорошим результатом будет, если в Будапешт привезёте Кубок Лиги Европы.

― Немножко не так перевели. Я сказал, что успех любой команды ― трофей. Кто приедет в Будапешт на финал за Кубком, у того и будет успех.

― Но цель быть в домашнем финале у «Ференцвароша» есть?

― Идём от игры к игре. Конечно, мы знаем, что финал дома. В любом случае ― я на финале буду. Если получится, что не зрителем – будет круче.

***



― Сборная России возвращается. Насколько важно, что команда живёт и наконец-то сыграет?

― Есть теория, а есть практика. Я всё-таки случайно занимался этим делом пять лет, поэтому что-то понимаю. У меня был простой 10 месяцев из-за ковида, так что я прекрасно знаю, что такое не видеть игроков долгое время. Ты их распускаешь. потом встречаешь через 10 месяцев ― вроде бы они, но не они. Важно тренировать футболистов, ощущать их, понимать, кто обучаем. Одно дело каждый день видеть ребят на занятиях, другое – вот так. Есть много нюансов. Рад, что наконец-то сборная сыграет. Понятно, что это не тот драйв, но хорошо, что есть соперник, есть возможность проводить сборы. Это поможет команде быть готовой к тому моменту, когда всё вернётся.

― Кокорин вчера забил. Рады за него?

― Это не просто российский футболист, а мой игрок, с которым я много работал в «Динамо». Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через неё перейти в более сильную лигу.

P.S. В конце хочу сказать ― болейте за «Ференцварош»! Hajrá Fradi!