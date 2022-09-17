Новый босс «Спартака» отказывался сдавать матч в России! И еле избежал тюрьмы в Казахстане

«Спартак» недолго существовал без спортивного директора. По информации «Чемпионата», клуб уже согласовал назначение на должность англичанина Пола Эшуорта. Видимо, мужчина впечатлил новых руководителей московского клуба как переговорщик. Именно он вёл диалог со стороны City Football Group (CFG) в вопросе покупки акций «Спартака». Теперь же Пол, вероятно, получит широкий функционал в спортивном блоке. Говорят, что руководство хочет убрать хаотичные траты и сконцентрироваться на важном. Под эту миссию и приглашают англичанина.

Пол уже работал в России. Запомнился отказом сыграть договорной матч

Эшуорт играл в футбол на юношеском уровне, но больших успехов не добился. Поэтому рано начал тренировать – в основном детей. А в 2001-м отправился в европейское путешествие – литовский «Вентспилс» предложил ему должность главного тренера. В первый же сезон его признали лучшим в лиге, он дважды занимал с командой второе место, выигрывал Кубок и даже выводил в еврокубки. А потом пошёл на закономерное повышение в главный клуб страны – «Рига». Но там не пошло. А потом он сменил тренерскую работу на менеджерскую.

С января по май 2005 года Эшуорт работал в «Ростове» спортивным директором. Он попал туда по рекомендации Андрея Бахарева, который дружил с президентом клуба Иваном Саввиди. При нём для главной команды перестелили газон, игроки перед матчами стали заезжать в отель, а ещё удалось заработать на продаже Исо Каньенды в «Локомотив». Нехилые для тех времён деньги – € 2 млн.

Но запомнился он не этим, а интервью, которое спустя 10 лет дал сайту Eurosport. Там он признался, что его просили сдать матч «Рубину» Курбана Бердыева. В тот самый момент, когда главный тренер «Ростова» Геннадий Стёпушкин неожиданно заболел, а Пола попросили заменить его на два матча.

Пол Эшуорт зкс-спортивный директор «Ростова» «Для меня было шоком назначение на должность главного тренера. А затем меня попросили проиграть матч «Рубину». Я сказал, что не намерен этого делать, и мы сыграли с казанцами вничью – 1:1. Кто именно попросил проиграть? Важные люди из клуба. Можно сказать, руководство команды. Президент «Ростова» Иван Саввиди знал о ситуации».

Вот ещё несколько подробностей от англичанина: «Я тренировал в Англии, России, Латвии и Нигерии. Это был единственный раз, чтобы мне прямо сказали, что нужно проиграть. Первым делом я обратился к игрокам. Я дал понять, что не собираюсь проигрывать. Они сказали, что также не собираются проигрывать «Рубину». Вратаря Чичкина, как и меня, просили сдать игру. Однако он, как я и хотел, сказал руководству, что не будет нарочно пропускать. Капитан команды Майкл Осинов также отказался сдавать матч. Был левый защитник из Узбекистана по имени Николай. Кажется, его звали Ширшов. С ним и Каньендой я тоже общался. Хотя с малайцем можно было не говорить на этот счёт. Иностранцев не станут просить сдать матч. В результате Каньенда забил в той встрече», – сказал Эшуорт.

Его слова подтверждал и Осинов. Тоже в интервью Eurosport: «Сумасшедший тренер! Сразу видно: европеец. Когда ему тоже сказали сдать игру, он нас собрал и сразу сказал, чтобы мы даже не вздумали сдавать матч. Я сразу понял, что это профессионал. В результате мы приехали в Казань и сыграли там вничью».

Курбан Бердыев в «Рубине» Фото: Сергей Расулов-младший, «Чемпионат»

Стал ли несостоявшийся договоряняк причиной увольнения из «Ростова» или нет – неизвестно. Но в июне, когда команда плелась на последнем месте, спортивного директора убрали.

Эшуорт вернулся в Латвию, потом порулил академией в Нигерии, а дальше снова «Вентспилс» и «Астана» в качестве технического директора – с января 2019-го по октябрь 2020-го. И там случился новый скандал.

Эшуорта обвиняли в воровстве, но доказательств не было

31 мая 2021 года общественно-политическая газета Казахстана «Время» опубликовала материал о Поле Эшуорте. Журналист Михаил Козачков сообщал, что менеджера могут привлечь к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий при проведении двух трансферов – боснийца Марина Аничича и киприота Пьероса Сотириу.

Пол Эшуорт в Казахстане Фото: fcastana.kz

Первый пример: «Как установило следствие, Эшуорт подписал явно невыгодный для «Астаны» контракт с футболистом Марином Аничичем, выступавшим за казахстанскую команду с 2014 года. В 2019-м соглашение продлили, но в нём появилась опция по выплате комиссии в случае продажи игрока за рубеж. Аничич в итоге перебрался в чемпионат Турции, «Астана» заработала на этом деньги, но и англичанин не остался в накладе. По данным департамента полиции Нур-Султана, менеджер получил от клуба свыше 63 миллионов тенге! При этом, согласно регламенту ФИФА, официальные работники клубов не имеют права исполнять роль посредников при проведении трансферов», – цитата из материала журналиста.

Второй пример: «В октябре 2020 года Эшуорт покинул «Астану», но продолжал сотрудничество с клубом. Михаил Гурман подписал с ним договор возмездного оказания услуг. Опираясь на этот документ, иностранный менеджер провёл переговоры с болгарским клубом «Лудогорец», чтобы продать туда киприота Сотириу, и даже выслал коммерческое предложение, оценив игрока в $ 700 тыс. Переход действительно состоялся, после чего Эшуорт стал требовать выплаты ему 10 процентов от суммы трансфера. Когда же в клубе ответили отказом, он подал в суд на «Астану».

При этом ссылок на официальные источники или демонстрации документов в материале не было.

Источник «Чемпионата» в Казахстане рассказал о другой версии происходящего.

«Пол – нормальный человек и специалист. Но проблемы в работе возникали из-за недоброжелателей, которые хотели иметь на его месте своего человека. Уголовное дело, возбуждённое по некоторым фактам, ни к чему не привело. Во время процесса он оставался в стране, давал показания. А потом его спокойно выпустили из Казахстана. По большому счёту, у следствия основные вопросы были даже не к нему. А к другим людям. А что касается статьи Козачкова, то, насколько я знаю, он связан с людьми, которые и хотели скинуть Эшуорта с должности. Не берусь судить о корректности опубликованной им информации, но против англичанина с его стороны и со стороны других коллег началась война чуть ли не с первого дня работы», – сообщили «Чемпионату».

В любом случае Эшуорт – очень интересная, но противоречивая фигура для должности спортивного директора в «Спартаке». Но другие в последние годы работу там не получают в принципе.