Зачем судьи объявили забастовку? Топовые женские чемпионаты не смогли стартовать вовремя

«Игроки теперь критикуют руководство чемпионата, который только недавно получил профессиональный статус. Футболистка «Барселоны» Бонмати высказалась в соцсетях: «Лига профессиональная, но проблемы всё те же. И тот же вред игрокам. Нам предстоит ещё так много сделать».