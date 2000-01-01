Зачем судьи объявили забастовку? Топовые женские чемпионаты не смогли стартовать вовремя

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Топовые женские чемпионаты не смогли начать сезон вовремя
Топовые женские чемпионаты не смогли начать сезон вовремя
Три самых ожидаемых женских футбольных чемпионата должны были начать новый сезон на прошедших выходных. Получилось только у одного.
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Во французской Лиге 1 главным хайлайтом стал дебютный гол голландки Лике Мартенс за «ПСЖ», переехавшей в Париж из Барселоны этим летом. А вот в Англии и Испании старт сезона был отложен на неделю. Правда, по совсем разным причинам.
Во французской Лиге 1 главным хайлайтом стал дебютный гол голландки Лике Мартенс за «ПСЖ», переехавшей в Париж из Барселоны этим летом. А вот в Англии и Испании старт сезона был отложен на неделю. Правда, по совсем разным причинам.
Старт женской английской Суперлиги ждали тысячи болельщиков. В высший дивизион вернулся «Ливерпуль», «Арсенал» заявил о нескольких матчах на «Эмирейтс», а «Челси» круто усилил состав. 1-й тур должен был стартовать 10 сентября, но был перенесён из-за траура Англии по королеве Елизавете.
Старт женской английской Суперлиги ждали тысячи болельщиков. В высший дивизион вернулся «Ливерпуль», «Арсенал» заявил о нескольких матчах на «Эмирейтс», а «Челси» круто усилил состав. 1-й тур должен был стартовать 10 сентября, но был перенесён из-за траура Англии по королеве Елизавете.
В Испании ситуация намного сложнее. Накануне старта нового сезона Лиги F (это новое название женского чемпионата) арбитры заявили о бессрочной забастовке. Судьи требуют профессиональный статус своей работы с установленной минимальной оплатой труда.
В Испании ситуация намного сложнее. Накануне старта нового сезона Лиги F (это новое название женского чемпионата) арбитры заявили о бессрочной забастовке. Судьи требуют профессиональный статус своей работы с установленной минимальной оплатой труда.
Судьи сдержали своё обещание и, несмотря на угрозы RFEF, действительно отказались давать стартовый свисток Матчи 1-го тура не смогли состояться, так как арбитры не выходили на поле. Команды соблюдали регламент: приезжали на стадион, разминались, ждали судей вместе с болельщиками и уезжали.
Судьи сдержали своё обещание и, несмотря на угрозы RFEF, действительно отказались давать стартовый свисток Матчи 1-го тура не смогли состояться, так как арбитры не выходили на поле. Команды соблюдали регламент: приезжали на стадион, разминались, ждали судей вместе с болельщиками и уезжали.
Бойкот продлился около недели. В четверг, 15 сентября, стало известно, что 2-й тур Лиги F состоится по расписанию — федерация договорилась с арбитрами по новым условиям их работы. 17 сентября тур стартует матчем «Алавес» — «Мадрид».
Бойкот продлился около недели. В четверг, 15 сентября, стало известно, что 2-й тур Лиги F состоится по расписанию — федерация договорилась с арбитрами по новым условиям их работы. 17 сентября тур стартует матчем «Алавес» — «Мадрид».
«Игроки теперь критикуют руководство чемпионата, который только недавно получил профессиональный статус. Футболистка «Барселоны» Бонмати высказалась в соцсетях: «Лига профессиональная, но проблемы всё те же. И тот же вред игрокам. Нам предстоит ещё так много сделать».
«Игроки теперь критикуют руководство чемпионата, который только недавно получил профессиональный статус. Футболистка «Барселоны» Бонмати высказалась в соцсетях: «Лига профессиональная, но проблемы всё те же. И тот же вред игрокам. Нам предстоит ещё так много сделать».
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Зачем судьи объявили забастовку? Топовые женские чемпионаты не смогли стартовать вовремя
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