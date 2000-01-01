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Как «Зенит» в августе дёрнул в TikTok мировых грандов
Как «Зенит» в августе дёрнул в TikTok мировых грандов
Подсчёт ведёт проект Deportes & Finanzas.
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«Зенит» и его TikTok в августе влетели в мировой топ футбольных клубов по числу просмотров. Только один гранд обогнать не удалось.
«Зенит» и его TikTok в августе влетели в мировой топ футбольных клубов по числу просмотров. Только один гранд обогнать не удалось.
В Deportes & Finanzas ведут подсчёт как по лигам, так и по миру. В итальянский топ-5, например, по количеству просмотров вошли «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Наполи».
В Deportes & Finanzas ведут подсчёт как по лигам, так и по миру. В итальянский топ-5, например, по количеству просмотров вошли «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Наполи».
Европейские клубы из топ-лиг уверенно побеждают в мировом рейтинге остальных. Редко кому удаётся прорваться: например, «Мальмё», лидер по Скандинавии, собрал в 50 раз меньше просмотров, чем участники топ-5.
Европейские клубы из топ-лиг уверенно побеждают в мировом рейтинге остальных. Редко кому удаётся прорваться: например, «Мальмё», лидер по Скандинавии, собрал в 50 раз меньше просмотров, чем участники топ-5.
№5: «Рома» (Италия)
№5: «Рома» (Италия)
115 млн просмотров – результат «Ромы» за август, но ещё чуть-чуть – и в топе оказался бы другой итальянский клуб – «Ювентус» (114 млн).
№4: «Реал» (Испания)
№4: «Реал» (Испания)
Ненамного «Рому» обошёл «Реал» – 117 млн.
№3: «ПСЖ»
№3: «ПСЖ»
Уверенное третье место у лидера французского футбола: 148 млн за месяц.
№2: «Зенит»
№2: «Зенит»
Второе место в мире – это невероятно круто для российской команды. За месяц «Зенит» набрал 151 млн просмотров.
№1: «Барселона»
№1: «Барселона»
С результатом в 175 млн просмотров за месяц в топе лидируют каталонцы.
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«Зенит» дёрнул «Реал» и «ПСЖ» в TikTok! Он уже второй по просмотрам в мире
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