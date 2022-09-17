Несмотря на бан России, 15 легионеров РПЛ вызваны в сборные. «Зенит» и ЦСКА вряд ли рады

Федерации футбола разных стран уже опубликовали списки на ближайший международный перерыв. «Чемпионат» изучил, кого из легионеров РПЛ вызвали на сборы. Многие из них не успеют вернуться в клубы до кубковых матчей, запланированных на 28–29 сентября.

«Зенит» останется без защитника и опорника

Деян Ловрен



Капитан «Зенита» получил вызов в сборную на матчи Лиги наций: 22 сентября Хорватия сыграет с Данией, а 25 сентября – с Австрией. Также в список попали Никола Влашич, Лука Модрич, Марио Пашалич, Домагой Вида и Йосип Станишич.

Сейчас сборная Хорватии занимает второе место в своей группе в Лиге наций с тремя победами и одной ничьей.

Деян Ловрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вильмар Барриос



Барриос в июне не попал в заявку на игру с Саудовской Аравией (она была товарищеской), но зато провёл в старте всю квалификацию на чемпионат мира. Сейчас у сборной Колумбии запланированы два товарняка – 25 сентября с Гватемалой дома и 29 сентября с Мексикой на выезде. Учитывая, что на 29 сентября запланирован ещё и кубковый матч со «Спартаком», Барриос его пропустит. Принимая во внимание статус стартового игрока, важнейшего футболиста питерцам явно будет не хватать.

Вильмар Барриос Фото: Andressa Anholete/Getty Images

Нуралы Алип



Сборной Казахстана предстоит две встречи в рамках Лиги наций – с Беларусью (22 сентября) и Азербайджаном (25 сентября). В своей группе в Лиге С команда идёт на первом месте с 10 очками. Алип и в мартовских, и июньских матчах регулярно выходил в старте и проводил на поле оба тайма.

Нуралы Алип Фото: John Berry/Getty Images

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Хорхе Карраскаль



Полузащитник за основную сборную ещё не играл, а выступал лишь за команды U-20 и U-23. Но, как и Барриос, Карраскаль пропустит кубковый матч ЦСКА – 28 сентября клуб сыграет с «Сочи». Зато может дебютировать за первую команду Колумбии.

Хесус Медина



Парагвайская сборная проведёт два товарищеских матча: 23 сентября команда сыграет с ОАЭ, а 27 сентября – со сборной Марокко. Это значит, что Медина тоже пропустит кубковую встречу 28 сентября. Очевидно, что и Хесуса армейцам будет не хватать. При этом полузащитник неоднократно вызывался в сборную, но с момента своего дебюта в 2017-м вышел на поле всего четыре раза.



Бактиёр Зайнутдинов



В отличие от Алипа, Зайнутдинов в этом году играл только в стыковых матчах Лиги наций – на июньские встречи он в заявку не попадал.

Бактиёр Зайнутдинов Фото: Alan Harvey/Getty Images

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Эли Даса



Сборная Израиля (некогда наш соперник по группе Лиги наций) проведёт встречи с Албанией (24 сентября) и Мальтой (27 сентября). Сейчас команда идёт первой в группе; Даса является основным игроком, а в последних четырёх матчах Эли выходил на поле с капитанской повязкой. 28 сентября у «Динамо» запланирован кубковый матч с «Оренбургом», но в нём Даса вряд ли сыграет.

Эли Даса Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Роберто Фернандес



Защитник «Динамо» ещё не дебютировал за основную сборную, но у него есть отличный шанс выйти на поле в товарищеских матчах. Кубковый матч Фернандес тоже пропустит – вторая игра сборной Парагвая запланирована на 29 сентября.



Муми Нгамалё



Сборная Камеруна планирует провести два товарищеских матча – с Узбекистаном и Южной Кореей. Последний стоит в графике 27 сентября, так что ещё один легионер «Динамо» мимо кубковой встречи с «Оренбургом». Серьёзные ли это потери? Вполне.

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Шамар Николсон



Сборная Ямайки проведёт товарищеский матч с Аргентиной в Нью-Йорке 27 сентября. Николсон в июне сыграл два полных тайма во встречах с Суринамом и Мексикой в рамках Лиги наций КОНКАКАФ, а до этого регулярно не попадал в заявку. За КБ форвард в последнее время играет немного, поэтому его отсутствие в кубковой встрече с «Зенитом» не назовёшь проблемой.

Шамар Николсон Фото: Hector Vivas/Getty Images

«Ахмат»

Марат Быстров



Последний раз Быстров выходил на поле в футболке сборной в марте этого года – в стыковых матчах Лиги наций. В июне ни в одной из четырёх игр он не попал в заявку.

«Ростов»

Александр Селява



Белорусская сборная в рамках Лиги наций сыграет с Казахстаном и Словакией – обе команды сейчас занимают первое и второе места соответственно в группе. А вот у белорусов дела пока складываются не очень – за четыре матча они набрали всего два очка. Что касается Селявы, то он не является основным игроком и последний раз появлялся на поле в ноябре прошлого года.

Александр Селява Фото: vk.com/belarusff

Хорен Байрамян



Сборная Армении проведёт в Лиге наций матчи с Украиной (24 сентября) и Ирландией (27 сентября): украинская команда занимает первое место в группе, ирландская – третье. Что касается Байрамяна, то он с момента своего дебюта в 2020-м регулярно появляется в футболке сборной.

«Краснодар»

Эдуард Сперцян



Лучший молодой игрок по версии читателей «Чемпионата» дебютировал за сборную весной прошлого года и с тех пор уже вышел на поле в 12 матчах. В июне он сыграл в трёх играх из четырёх – с Украиной его оставили вне заявки.

Эдуард Сперцян Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

«Оренбург»

Кирилл Печенин



Защитник провёл два полных матча с Казахстаном и Азербайджаном в Лиге наций в этом июне, хотя раньше часто оставался вне заявки.