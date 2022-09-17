Несмотря на бан России, 15 легионеров РПЛ вызваны в сборные. «Зенит» и ЦСКА вряд ли рады

Федерации футбола разных стран уже опубликовали списки на ближайший международный перерыв. «Чемпионат» изучил, кого из легионеров РПЛ вызвали на сборы. Многие из них не успеют вернуться в клубы до кубковых матчей, запланированных на 28–29 сентября.
«Зенит» останется без защитника и опорника
Деян Ловрен
Капитан «Зенита» получил вызов в сборную на матчи Лиги наций: 22 сентября Хорватия сыграет с Данией, а 25 сентября – с Австрией. Также в список попали Никола Влашич, Лука Модрич, Марио Пашалич, Домагой Вида и Йосип Станишич.
Сейчас сборная Хорватии занимает второе место в своей группе в Лиге наций с тремя победами и одной ничьей.
Деян Ловрен
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Вильмар Барриос
Барриос в июне не попал в заявку на игру с Саудовской Аравией (она была товарищеской), но зато провёл в старте всю квалификацию на чемпионат мира. Сейчас у сборной Колумбии запланированы два товарняка – 25 сентября с Гватемалой дома и 29 сентября с Мексикой на выезде. Учитывая, что на 29 сентября запланирован ещё и кубковый матч со «Спартаком», Барриос его пропустит. Принимая во внимание статус стартового игрока, важнейшего футболиста питерцам явно будет не хватать.
Вильмар Барриос
Фото: Andressa Anholete/Getty Images
Нуралы Алип
Сборной Казахстана предстоит две встречи в рамках Лиги наций – с Беларусью (22 сентября) и Азербайджаном (25 сентября). В своей группе в Лиге С команда идёт на первом месте с 10 очками. Алип и в мартовских, и июньских матчах регулярно выходил в старте и проводил на поле оба тайма.
Нуралы Алип
Фото: John Berry/Getty Images
ЦСКА — как играть в Кубке России без лидеров?
Хорхе Карраскаль
Полузащитник за основную сборную ещё не играл, а выступал лишь за команды U-20 и U-23. Но, как и Барриос, Карраскаль пропустит кубковый матч ЦСКА – 28 сентября клуб сыграет с «Сочи». Зато может дебютировать за первую команду Колумбии.
Хесус Медина
Парагвайская сборная проведёт два товарищеских матча: 23 сентября команда сыграет с ОАЭ, а 27 сентября – со сборной Марокко. Это значит, что Медина тоже пропустит кубковую встречу 28 сентября. Очевидно, что и Хесуса армейцам будет не хватать. При этом полузащитник неоднократно вызывался в сборную, но с момента своего дебюта в 2017-м вышел на поле всего четыре раза.
Бактиёр Зайнутдинов
В отличие от Алипа, Зайнутдинов в этом году играл только в стыковых матчах Лиги наций – на июньские встречи он в заявку не попадал.
Бактиёр Зайнутдинов
Фото: Alan Harvey/Getty Images
«Динамо» — новички не помогут с «Оренбургом»
Эли Даса
Сборная Израиля (некогда наш соперник по группе Лиги наций) проведёт встречи с Албанией (24 сентября) и Мальтой (27 сентября). Сейчас команда идёт первой в группе; Даса является основным игроком, а в последних четырёх матчах Эли выходил на поле с капитанской повязкой. 28 сентября у «Динамо» запланирован кубковый матч с «Оренбургом», но в нём Даса вряд ли сыграет.
Эли Даса
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
Роберто Фернандес
Защитник «Динамо» ещё не дебютировал за основную сборную, но у него есть отличный шанс выйти на поле в товарищеских матчах. Кубковый матч Фернандес тоже пропустит – вторая игра сборной Парагвая запланирована на 29 сентября.
Муми Нгамалё
Сборная Камеруна планирует провести два товарищеских матча – с Узбекистаном и Южной Кореей. Последний стоит в графике 27 сентября, так что ещё один легионер «Динамо» мимо кубковой встречи с «Оренбургом». Серьёзные ли это потери? Вполне.
«Спартак» — один игрок в сборную. И то неосновной
Шамар Николсон
Сборная Ямайки проведёт товарищеский матч с Аргентиной в Нью-Йорке 27 сентября. Николсон в июне сыграл два полных тайма во встречах с Суринамом и Мексикой в рамках Лиги наций КОНКАКАФ, а до этого регулярно не попадал в заявку. За КБ форвард в последнее время играет немного, поэтому его отсутствие в кубковой встрече с «Зенитом» не назовёшь проблемой.
Шамар Николсон
Фото: Hector Vivas/Getty Images
«Ахмат»
Марат Быстров
Последний раз Быстров выходил на поле в футболке сборной в марте этого года – в стыковых матчах Лиги наций. В июне ни в одной из четырёх игр он не попал в заявку.
«Ростов»
Александр Селява
Белорусская сборная в рамках Лиги наций сыграет с Казахстаном и Словакией – обе команды сейчас занимают первое и второе места соответственно в группе. А вот у белорусов дела пока складываются не очень – за четыре матча они набрали всего два очка. Что касается Селявы, то он не является основным игроком и последний раз появлялся на поле в ноябре прошлого года.
Александр Селява
Фото: vk.com/belarusff
Хорен Байрамян
Сборная Армении проведёт в Лиге наций матчи с Украиной (24 сентября) и Ирландией (27 сентября): украинская команда занимает первое место в группе, ирландская – третье. Что касается Байрамяна, то он с момента своего дебюта в 2020-м регулярно появляется в футболке сборной.
«Краснодар»
Эдуард Сперцян
Лучший молодой игрок по версии читателей «Чемпионата» дебютировал за сборную весной прошлого года и с тех пор уже вышел на поле в 12 матчах. В июне он сыграл в трёх играх из четырёх – с Украиной его оставили вне заявки.
Эдуард Сперцян
Фото: Stephen McCarthy/Getty Images
«Оренбург»
Кирилл Печенин
Защитник провёл два полных матча с Казахстаном и Азербайджаном в Лиге наций в этом июне, хотя раньше часто оставался вне заявки.
- 17 сентября 2022
-
14:40
-
14:27
-
14:15
-
14:06
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:10
-
13:09
-
12:57
-
12:56
-
12:49
-
12:42
-
12:21
-
12:18
-
12:10
-
11:58
-
11:55
-
11:36
-
11:06
-
11:00
-
10:49
-
10:43
-
10:22
-
10:17
-
10:02
-
09:53
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
08:58