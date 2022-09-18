Идеальная работа. «Реал» как нельзя вовремя избавляется от лидеров вроде Каземиро и Рамоса

В «Мадриде» умеют красиво и уважительно прощаться с легендами. У Серхио Рамоса были царские проводы в прошлом году. Похожую церемонию получил Марсело в начале лета, как и Рауль в своё время. Последний, кто удостоился такой чести от «Реала», – Каземиро, которого «Бернабеу» отправлял в «Манчестер Юнайтед». «МЮ» — ещё один великий клуб, но в последние годы топовые ветераны обычно приезжают на «Олд Траффорд» в лучах славы, а покидают Манчестер неудачниками.

Рамос – выдающийся капитан для современной истории «Реала», икона успехов клуба в последние пару десятков лет, но к истечению срока последнего контракта в «Мадриде» ему было уже 35, поэтому Перес спокойно и со всеми почестями отпустил защитника в «ПСЖ». То же самое случилось с 34-летним Марсело, который в начале сентября подписал соглашение с «Олимпиакосом».

Отличие «Реала» от «МЮ»

Каземиро всего 30 лет, и он до сих пор котируется очень высоко – по крайней мере, в глазах боссов «Юнайтед». «Красные дьяволы» вывалили за бразильца € 70 млн и выдали опорнику контракт на четыре года с почти двукратным увеличением оклада. В планы «Реала» не входила продажа опорника – пока он не сообщил работодателю о предложении, от которого не может отказаться. Но и он ушёл с благословения испанского клуба – не по наставлению «Мадрида», а на условиях «бланкос».

В другом клубе это вызвало бы хаос. Один из лидеров команды, пятикратный победитель Лиги чемпионов, заявил о желании принять новый вызов. Как поступить в такой ситуации, если вы считаете себя крупнейшим клубом планеты?

Флорентино Перес Фото: Eric Alonso/Getty Images

В случае с «Юнайтед» и Криштиану Роналду – поддаться панике. Последние 12 месяцев вы провели под огромным влиянием единственного футболиста и, несмотря на явные сигналы на протяжении больших отрезков прошлого сезона, не ожидали подобного. Вы всё лето не знаете, что делать, потому игрок активно ищет подходящий путь к отступлению. Ему 37 лет. Он просто хочет на выход.

Или, в случае с «Реалом» и Каземиро, вы делаете глубокий вдох, улыбаетесь и исполняете заветное желание футболиста. Потому что ему за 30 (он перешагнул этот рубеж ещё в феврале), потому что он постепенно играет хуже, чем вы привыкли, и, самое главное, потому что его преемник уже в команде.

Эволюция стратегии Переса

У фанатов «Реала» могут всплыть в памяти неприятные флешбэки из лета 2003 года, когда ещё один опорный полузащитник, выигравший с клубом Лигу чемпионов, был неожиданно отправлен в Премьер-лигу. Продажа Клода Макелеле в «Челси» – одна из крупнейших ошибок Флорентино Переса на посту президента «Реала». Эта сделка подчеркнула все недостатки трансферной политики «галактикос».

Дэвид Бекхэм пришёл в команду, в которой уже были Луиш Фигу, Зинедин Зидан и бразильский Роналдо… а несколько недель спустя тот состав лишился трудолюбивого, умного полузащитника, который позволял креативным игрокам творить магию и не бояться за сохранность центра поля. Спустя годы Макелеле сказал: «Ему (Пересу) не было до меня дела, потому что я не особенно помогал с продажей клубных футболок».

Спустя почти два десятилетия всё выглядит иначе. Вклад Каземиро в недавние успехи клуба в чемпионате Испании и Лиге чемпионов ценится так же высоко, как вклад его партнёров по полузащите – Тони Крооса и Луки Модрича. В самом гламурном клубе планеты под руководством президента, который не отбросил идею «галактикос» (достаточно вспомнить его реакцию на отказ Килиана Мбаппе, в итоге соблазнившегося деньгами «ПСЖ»), произошёл мощный сдвиг. Коммерческие стратегии клуба все ещё полагаются на имидж суперзвёзд, но в «Мадрид» пришло понимание: команда должна строиться вокруг игроков, которые преуспевают в менее гламурных вещах.

Иначе не получится объяснить, почему «Реал» этим летом вывалил за Орельена Тчуамени из «Монако» € 80 млн без учёта бонусов. Его игровой профиль отличается от манеры Каземиро — что подчеркнул и Карло Анчелотти после мощного выступления 22-летнего футболиста в матче с «Сельтой» в конце августа – но он уже считается важным элементом в следующем этапе эволюции «Реала».

Ещё Анчелотти намекнул, что он предпочёл бы интегрировать Тчуамени в состав вместе с Каземиро, но планы изменились после ухода бразильца в «Юнайтед». Для Карло ситуация далека от идеальной, но предложение «Юнайтед» показалось боссам «Реала» слишком заманчивым. Особенно потому, что в этот раз, в отличие от кейса с Макелеле в начале нулевых, «Мадрид» подготовился заранее.

«Мадрид» реже сорит деньгами и чаще грамотно инвестирует

За последние четыре года после победы в третьей подряд Лиге чемпионов со стареющей командой «Реал» отпустил нескольких ветеранов. Клуб продал 33-летнего Криштиану Роналду «Ювентусу» за € 116 млн, а 32-летнего Кейлора Наваса в «ПСЖ» за € 15 млн. 28-летний Рафаэль Варан перешёл в «Юнайтед» за € 40 млн до выплаты бонусов, а теперь 30-летний Каземиро отправился вслед за французом за € 80 млн.

В сумме «Реал» получил больше € 230 млн за игроков, чья стоимость пошла на спад (в случае с Вараном роль играл и истекающий контракт), и чей вклад в успехи команды на поле постепенно становился всё меньше. Важно учитывать, что крутая работа на рынке совпала с пандемией и финансовыми проблемами, связанными с реконструкцией «Сантьяго Бернабеу».

Проект обновлённого «Бернабеу» Фото: realmadrid.com

За тот же период «Реал» подписал 18-летнего Винисиуса Жуниора из «Фламенго», 18-летнего Родриго из «Сантоса», 21-летнего Эдера Милитао из «Порту», ​​18-летнего Эдуардо Камавинга из «Ренна», а теперь и Тчуамени. Общие расходы на молодых игроков составили примерно € 250 млн – это много, но «Мадрид» раскошелился на футболистов, которые будут приносить пользу команде в ближайшие 10 и более лет.

Было и несколько сомнительных решений — супердорогие сделки по подписанию Эдена Азара и Луки Йовича летом 2019-го, продажа Ашрафа Хакими миланскому «Интеру» годом позже. Операция по омоложению состава в последние четыре года шла не так гладко, как могло бы показаться по триумфальному завершению прошлого сезона.

Несколько раз победная кампания «Реала» в Лиге чемпионов могла закончиться неожиданным вылетом, как в трёх розыгрышах до этого. При всём внимании к великолепию Карима Бензема на стадии плей-офф и доминирующим перформансам Тибо Куртуа и Каземиро в финале с «Ливерпулем» нельзя упускать из виду вклад молодых игроков.

«Сливочные» заранее готовят сменщиков для лидеров

Это не значит, что «Мадриду» пора вышвырнуть всех футболистов старше 30. Такой расклад точно не входит в планы Анчелотти, но команды должны развиваться (что не приходило Пересу на ум в первый период в «Реале»). Отсюда покупки Винисиуса, Родриго, Милитао, Камавинга и Тчуамени, интерес к 19-летнему Джуду Беллингему из «Боруссии».

Довольно странно хвалить долгосрочную стратегию крупнейшего клуба в мире под председательством главного идеолога европейской Суперлиги, но «Реал» действует гораздо разумнее, чем в прошлом. Они не просто скупают ярчайших молодых талантов поколения, но делают это с чётким планом преемственности.

Тчуамени должен был постепенно вливаться в состав в течение сезона, как это было с Камавинга годом ранее: француз провёл 40 матчей во всех соревнованиях, но в самых важных играх в основном выходил со скамейки запасных. После победы в Суперкубке УЕФА над «Айнтрахтом» Анчелотти сказал, что Тчуамени «станет лучше и многому научится у Каземиро». План изменился из-за отчаянного желания «Юнайтед» подписать бразильца практически любой ценой.

Тони Кроос и Лука Модрич Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Это не идеальная ситуация. Могут возникнуть моменты – например, в плей-офф Лиги чемпионов весной следующего года – когда команде будет не хватать опыта и надёжности Каземиро. Возможно, на Переса даже набросятся с призывами подписать более зрелого игрока, чтобы помочь команде в краткосрочной перспективе. Все же Модричу 37 лет – невозможно представить, что игрок центра поля сможет ещё долго поддерживать настолько высокую планку в таком возрасте.

Но омоложение имеет смысл проводить с позиции силы. Рано или поздно «Реалу» придётся попрощаться и с Кроосом, которому в начале января исполнится 33 года, и с Модричем. Они тоже обязательно получат царские проводы, потому что, когда время легенд придёт, клуб отпустит их по собственной воле и с готовым планом преемственности.