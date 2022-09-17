Карпина не остановить! «Ростов» пропустил супергол от Пиняева, но поджимает «Зенит»

Забили «Крыльям» на первой минуте, а в конце отбились. Но правильно ли отменили гол самарцев?

Продолжаем следить за ярким 10-м туром РПЛ. После сенсационной победы «Торпедо» над ЦСКА состоялся матч в Ростове-на-Дону, куда приехали «Крылья Советов».

Долго ждать гола не пришлось. На первой же минуте Хорена Байрамяна вывели на удар, и полузащитник «Ростова» не простил. Оборона «Крыльев», похоже, просто не ожидала, что придётся включаться так быстро.

А Байрамян, пока праздновал гол, даже не догадывался, что будет страдать от этой игры больше всех. Полузащитника нещадно мочили по ногам практически весь матч.

Начало матча получилось таким, что после него команды могли позволить себе отдыхать. «Крылья» сразу же чуть не сравняли — Максим Глушенков бил с пары метров, но помешал защитник.



А на 12-й минуте счёт всё же стал равным. Сергей Пиняев недавно вернулся в строй после проблем со здоровьем, а сегодня вышел в старте и забил красотищу! Идеальный удар в дальнюю девятку.

В начале второго тайма чуть не случился лучший гол всего сезона. Даниил Уткин заметил, что Иван Ломаев вышел из ворот, и запустил мяч ему за шиворот со своей половины поля. Голкипер «Крыльев» сориентировался и потащил.

На 68-й минуте «Ростов» забил второй. За это «спасибо» Гленну Бейлу, который зачем-то выставил руку, не подумав, что в неё может прилететь мяч. Глупейший пенальти! Ещё обиднее «Крыльям» может быть оттого, что Ломаев практически отбил удар Дмитрия Полоза, но всё равно пропустил.

А в середине тайма у «Крыльев» возникли вопросы к судье. Роман Евгеньев забил головой, но главный арбитр Павел Кукуян посчитал, что защитник самарской команды толкал в спину соперника. VAR эпизод просмотрел и не стал вмешиваться в эпизод.



Наш эксперт по судейству Игорь Федотов объяснил, почему Кукуян принял именно такое решение.

Игорь Федотов арбитр «Кукуян свистнул якобы нарушение в атаке. Теперь у судей есть распоряжение — всё, что в нападении похоже на фол, теперь свистят. Кукуян решил, что был толчок. Формально — да, игрок гостей положил руку на шею соперника. Но я ничего ужасного тут не вижу. По-футбольному это ерунда, и гол «Крыльев» «Ростову» стоило засчитать».

В концовке матча «Крылья» делали всё, чтобы сравнять счёт. Атаки шли одна за одной, и «Ростов» даже не думал отвечать. Но свою задачу команда Валерия Карпина выполнила — отбилась и взяла три очка в матче с непростым соперником.

«Ростов» — «Крылья Советов» Фото: ФК «Ростов»

Если привыкли, что «Ростов» обитает в середине таблицы, отвыкайте. После сегодняшней победы команда Карпина взлетела на второе место. Отставание от «Зенита» — всего одно очко, но чемпиону ещё предстоит сыграть свой матч. А вот «Крылья» застряли на 10-й строчке. У «Ростова» на 12 очков больше!