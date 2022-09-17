Вы не поверите, но «Бавария» снова теряет очки. Рекордной серии конец

Матч, в котором у Нойера было больше ударов, чем у Мане.

«Бавария» снова потеряла очки в Бундеслиге. И если в предыдущих турах было три ничьих подряд, то теперь и вовсе поражение. Причём соперником был «Аугсбург», который шёл на 13-м месте в чемпионате с разницей мячей 3:10.

Единственный гол в матче остался за Беришей (нет, он не родственник хавбека «Ахмата»). Для Мергима это дебютный гол за «Аугсбург», потому что он пришёл в команду только 31 августа на правах аренды из «Фенербахче». Бериша оказался в убойной позиции прямо перед воротами и не промахнулся.

Удивителен даже не столько результат, сколько сама игра. «Аугсбург» создал моментов даже больше, чем соперник (особенно в первом тайме). По ожидаемым голам (xG) – 2,21 против 1,82 в пользу «Аугсбурга» по данным UnderStat. Хотя «Бавария» больше владела мячом и больше била. Шокирующий факт: у Нойера больше ударов (два), чем у Мане (один).

Вратарь «Баварии» вообще подарил самый яркий эпизод матча. На 95-й минуте он пошёл в чужую штрафную и отлично пробил головой, но вратарь «Аугсбурга» Гикевич дотянулся до мяча и ещё долго получал поздравления от партнёров.

«Аугсбург» — «Бавария» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Таким образом, «Бавария» четвёртый тур подряд не может победить. Кажется, что мюнхенцы могут себе такое позволить, потому что ещё наверстают на длинной дистанции. Однако настолько длинная серия без побед в чемпионате уже явно напрягает. Мюллер злился ещё в прошлом туре, а теперь, видимо, ещё больше разочарован, упустив несколько моментов. Во многом спад команды связывают с уходом Левандовского. Символично, что «Бавария» и «Барселона» снова играли одновременно и польский нападающий сделал дубль против «Эльче».

А ещё теперь прервалась рекордная серия «Баварии», которая забивала 87 матчей в Бундеслиге подряд. Интересно, что предыдущую рекордную серию «Баварии» (65 матчей) в 2014-м прервал всё тот же «Аугсбург».