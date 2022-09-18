В «Аталанте» растёт звезда европейского футбола. Скоро наверняка увидим её в топ-клубе

В новый сезон чемпионата Италии «Аталанта» не входила в роли явного претендента на чемпионство: команда проходит обновление, но усилилась не так мощно, как усилились «Наполи», «Рома» или «Ювентус». Не стоит забывать и о смене поколений: уже нет Иличича, Гомеса, Госенса, Фройлера, Ромеро и других лидеров прошлых лет. Логично, что после восьмой строчки «Аталанты» в прошлом сезоне борьба за зону еврокубков казалось потолком. Но сейчас клуб находится на первом месте в Серии А (вместе с «Наполи» и «Миланом»). А один из главных героев команды — полузащитник из Нидерландов Тён Копмейнерс. Тренер Гасперини растит ещё одного топ-футболиста. Уникальный ум, ставший капитаном топ-клуба Эредивизии в 21 год.
Футболом Компейнерс начал заниматься в системе «Витесса», после чего в 11 лет перешёл в академию «АЗ Алкмар».
«Он отлично понимал игру и обладал хорошей техникой в столь юном возрасте. Я был тренером Тёна в команде до 15 лет. Уже тогда он был очень умным, и у него была невероятная левая нога. В сезоне-2012/2013 мы стали чемпионами страны среди молодёжи, набрав на 13 очков больше, чем «Аякс». Я до сих пор очень хорошо помню, что Тён уже тогда усердно работал над собой вместе с товарищами по команде перед каждой тренировкой».
Дебют Копмейнерса во взрослом футболе был лишь вопросом времени. Он случился в октябре 2017 года, но оказался не самым приятным – «АЗ» был разгромлен «Фейеноордом» (0:4). Хотя Копмейнерс в итоге стал важным игроком клуба – провёл 26 матчей (25 – в старте) в чемпионате, забив один гол и отдав четыре передачи. Европейские скауты начали приглядываться к новому таланту из Эредивизии, обладающему сразу несколькими важнейшими качествами. «Его футбол — сочетание игрового интеллекта, базовых навыков и психологической стойкости», — так про Копмейнерса говорил Стам.
Тён Копмейнерс в «АЗ»
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
В следующих трёх сезонах полузащитник стал лидером команды, а в 2020-м получил капитанскую повязку. Тогда же «АЗ» под руководством Арне Слота летел к чемпионскому титулу, не уступая по очкам «Аяксу» и обыграв амстердамцев в очных встречах дважды (1:0, 2:0). Только коронавирус помешал «Алкмару» стать чемпионом – турнир был приостановлен, трофей так и не был вручён никому. Команда, в которой блистали Копмейнерс, Калвин Стенгс, Мирон Боадю, Оуэн Вейндал, привлекла внимание всех топ-клубов Европы. Но Тён принял решение остаться в клубе ещё на сезон и сыграть в Лиге чемпионов, где «АЗ» не смог преодолеть квалификацию – в третьем раунде уступил киевскому «Динамо». Стало очевидным, что сезон-2020/2021 станет последним для Копмейнерса в Нидерландах.
Интерес «Спартака» и переход в «Аталанту»
Зимой 2020 года появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приглашении игрока. В составе красно-белых выступал Гус Тиль, друг Копмейнерса, явно заскучавший без компании. Но до конкретных переговоров дело так и не дошло. Жаль, было бы интересно посмотреть, как развернулась бы карьера обоих футболистов в России при таком раскладе. А летом 2021 года самым активным из претендентов на голландца оказалась «Аталанта», купившая полузащитника за € 16,5 млн.
Джан Пьеро Гасперини
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
Футболист привлёк Джан Пьеро Гасперини сразу несколькими качествами: Копмейнерс – «работяга», умеющий покрывать большие расстояния (например, в текущем сезоне Серии А футболист находится на шестом месте по среднему пробегу за матч — 11,4 км); лидер на поле, ставший капитаном своего клуба в раннем возрасте. Вдобавок он может расположиться на нескольких позициях: один из сезонов он провёл как центральный защитник, хотя его основная роль – игра в центре поля (как опорником, так и выше). Его умение сыграть в обороне полезно для «Аталанты», любящей прессинговать персонально, где каждый игрок должен иметь хорошие характеристики в отборе. Но футболист также хорош и в созидании: помимо того, что он берёт на себя роль штатного исполнителя пенальти и всех стандартов (со своей волшебной левой ногой), он обладает отличным видением поля и дальним пасом (39 голов, из них 29 — с пенальти, и 15 ассистов за четыре сезона в чемпионате Нидерландов). Его любимый приём – переводы с фланга на фланг при позиционном нападении, чего не хватало «Аталанте» при вскрытии глубокой защиты.
Первый сезон в Италии
В первом сезоне в Италии полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две голевые передачи. Статистика игр показательна в контексте того, что для футбола Гасперини важно понимание системы футболистом – чего, например, не хватило Алексею Миранчуку. Копмейнерс сразу стал важным игроком «Аталанты», благодаря своему интеллекту сумев быстро адаптироваться к сложной системе. Нидерландец действовал в центре поля, получив при этом больше возможностей вести игру и угрожать воротам соперника. Статистика впечатляет: если в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 он сделал 597 (83,4% точности) и 248 (75,6%) передач соответственно, то в Бергамо эта цифра резко выросла до 1527 (79,4% точности передач). Увеличились и показатели по преударным (12 в чемпионате-2020/2021 и 106 в Италии) и предголевым (с двух до девяти) действиям в сравнении с последним годом в Нидерландах. В первый сезон в «Аталанте» Копмейнерс совершил 2245 касаний мяча, что почти в два раза больше, чем за предыдущие два года (1200) вместе взятых.
При этом футболист не потерял в оборонительных качествах. Выросли абсолютно все важные показатели: от успешных отборов (с 14 с Нидерландов до 52) до прессинг-действий (с 96 до 569). Примечательно, что его игровое время при этом уменьшилось с 90,1 минуты в среднем в «АЗ» до 62,4 минуты в Италии.
Копмейнерс — новый лидер «Аталанты»
Перед новым сезоном Копмейнерс уже считался одним из лидеров «Аталанты». Основное сочетание в центре поля – с соотечественником Мартеном де Роном, они вместе выходили в старте во всех шести матчах Серии А. Футболисты идеально дополняют друг друга: де Рон – монстр с точки зрения отборов и игры в защите, позволяющий партнёру действовать свободнее в созидании. Цифры Копмейнерса в атаке тоже впечатляют: он уже забил четыре гола и отдал одну передачу, за шесть матчей, повторив результат прошлого сезона. Выросли его показатели ожидаемых голов (xG) + ожидаемых ассистов (xA) – с 0,30 до 0,44, а также процент ударов в створ ворот — с 22,9% до 50%.
Тепловые карты в прошедшем и текущем сезонах
Фото: Sofascore
При этом у полузащитника просели (некритично) некоторые метрики: Копмейнерс хуже пасует (79,4% удачных передач в прошлом сезоне против 74,4% в этом), совершает меньше предударных (3,43 – 2,83) и предголевых (0,29 – 0,17) действий, чуть хуже идёт в дриблинг (59,1% — 55,6% удачных обводок). Но всё это сполна компенсируется его результативностью. Также стоит учитывать, что «Аталанта» стала чаще выпускать в последних матчах новичков (Соппи, Хёйлунн, Лукман, Эдерсон), что повышает недопонимание между партнёрами и влияет на других игроков, привыкших к требованиям Гасперини. Копмейнерс при этом не стал действовать хуже в обороне: его процент успешных прессинг-действий держится в районе 30% (27,2), значительно вырос процент выигранных дуэлей 1 в 1 – с 33,3% до 57,1%.
|Показатель
|Копмейнерс
|Средний результат по Серии А
|Голы
|0,67
|0,08
|Ожидаемые голы
|0,31
|0,08
|Удары за 90 минут
|2,00
|1,08
|Ассисты за 90 минут
|0,17
|0,08
|Ожидаемые передачи
|0,17
|0,08
|Ключевые пасы за 90 минут
|1,50
|0,99
|xG всех атак, в которых принял участие
|0,22
|0,32
|Все атакующие действия
|0,12
|0,23
Самым ярким матчем на данный момент в сезоне для Копмейнерса стала встреча с «Торино» (3:1), в которой полузащитник оформил хет-трик: два гола с пенальти и один – дальним ударом.
Копмейнерс в матче с «Торино»
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Копмейнерс, ставший важнейшим игроком «Аталанты», в скором времени может сменить клуб. Стратегия команды – выгодная продажа футболистов, достигших пика в Бергамо. Так произошло, например, с Ромеро или Госенсом. Нидерландский полузащитник станет хорошим усилением почти для любой европейской команды, ведь Гасперини делает из игроков настоящих роботов. У голландца есть всё: характер, интеллект и техника, универсальность, готовность работать все 90 минут и умение быстро адаптироваться. Такой набор скиллов пригодится как в «Ливерпуле», так и, например, в «Баварии». Так что стоит присмотреться к 24-летнему полузащитнику: вполне возможно, что скоро он станет частью топ-клуба. А ускорить этот процесс может предстоящий чемпионат мира, где Копмейнерс наверняка станет основным футболистом Луи ван Гала в сборной Нидерландов.
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