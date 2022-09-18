В «Аталанте» растёт звезда европейского футбола. Скоро наверняка увидим её в топ-клубе

В новый сезон чемпионата Италии «Аталанта» не входила в роли явного претендента на чемпионство: команда проходит обновление, но усилилась не так мощно, как усилились «Наполи», «Рома» или «Ювентус». Не стоит забывать и о смене поколений: уже нет Иличича, Гомеса, Госенса, Фройлера, Ромеро и других лидеров прошлых лет. Логично, что после восьмой строчки «Аталанты» в прошлом сезоне борьба за зону еврокубков казалось потолком. Но сейчас клуб находится на первом месте в Серии А (вместе с «Наполи» и «Миланом»). А один из главных героев команды — полузащитник из Нидерландов Тён Копмейнерс. Тренер Гасперини растит ещё одного топ-футболиста. Уникальный ум, ставший капитаном топ-клуба Эредивизии в 21 год.

Футболом Компейнерс начал заниматься в системе «Витесса», после чего в 11 лет перешёл в академию «АЗ Алкмар».

Коэн Стам тренер Копмейнерса в академии «АЗ» «Он отлично понимал игру и обладал хорошей техникой в столь ​​юном возрасте. Я был тренером Тёна в команде до 15 лет. Уже тогда он был очень умным, и у него была невероятная левая нога. В сезоне-2012/2013 мы стали чемпионами страны среди молодёжи, набрав на 13 очков больше, чем «Аякс». Я до сих пор очень хорошо помню, что Тён уже тогда усердно работал над собой вместе с товарищами по команде перед каждой тренировкой».

Дебют Копмейнерса во взрослом футболе был лишь вопросом времени. Он случился в октябре 2017 года, но оказался не самым приятным – «АЗ» был разгромлен «Фейеноордом» (0:4). Хотя Копмейнерс в итоге стал важным игроком клуба – провёл 26 матчей (25 – в старте) в чемпионате, забив один гол и отдав четыре передачи. Европейские скауты начали приглядываться к новому таланту из Эредивизии, обладающему сразу несколькими важнейшими качествами. «Его футбол — сочетание игрового интеллекта, базовых навыков и психологической стойкости», — так про Копмейнерса говорил Стам.

Тён Копмейнерс в «АЗ» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В следующих трёх сезонах полузащитник стал лидером команды, а в 2020-м получил капитанскую повязку. Тогда же «АЗ» под руководством Арне Слота летел к чемпионскому титулу, не уступая по очкам «Аяксу» и обыграв амстердамцев в очных встречах дважды (1:0, 2:0). Только коронавирус помешал «Алкмару» стать чемпионом – турнир был приостановлен, трофей так и не был вручён никому. Команда, в которой блистали Копмейнерс, Калвин Стенгс, Мирон Боадю, Оуэн Вейндал, привлекла внимание всех топ-клубов Европы. Но Тён принял решение остаться в клубе ещё на сезон и сыграть в Лиге чемпионов, где «АЗ» не смог преодолеть квалификацию – в третьем раунде уступил киевскому «Динамо». Стало очевидным, что сезон-2020/2021 станет последним для Копмейнерса в Нидерландах.

Интерес «Спартака» и переход в «Аталанту»

Зимой 2020 года появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приглашении игрока. В составе красно-белых выступал Гус Тиль, друг Копмейнерса, явно заскучавший без компании. Но до конкретных переговоров дело так и не дошло. Жаль, было бы интересно посмотреть, как развернулась бы карьера обоих футболистов в России при таком раскладе. А летом 2021 года самым активным из претендентов на голландца оказалась «Аталанта», купившая полузащитника за € 16,5 млн.

Джан Пьеро Гасперини Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Футболист привлёк Джан Пьеро Гасперини сразу несколькими качествами: Копмейнерс – «работяга», умеющий покрывать большие расстояния (например, в текущем сезоне Серии А футболист находится на шестом месте по среднему пробегу за матч — 11,4 км); лидер на поле, ставший капитаном своего клуба в раннем возрасте. Вдобавок он может расположиться на нескольких позициях: один из сезонов он провёл как центральный защитник, хотя его основная роль – игра в центре поля (как опорником, так и выше). Его умение сыграть в обороне полезно для «Аталанты», любящей прессинговать персонально, где каждый игрок должен иметь хорошие характеристики в отборе. Но футболист также хорош и в созидании: помимо того, что он берёт на себя роль штатного исполнителя пенальти и всех стандартов (со своей волшебной левой ногой), он обладает отличным видением поля и дальним пасом (39 голов, из них 29 — с пенальти, и 15 ассистов за четыре сезона в чемпионате Нидерландов). Его любимый приём – переводы с фланга на фланг при позиционном нападении, чего не хватало «Аталанте» при вскрытии глубокой защиты.

Первый сезон в Италии

В первом сезоне в Италии полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две голевые передачи. Статистика игр показательна в контексте того, что для футбола Гасперини важно понимание системы футболистом – чего, например, не хватило Алексею Миранчуку. Копмейнерс сразу стал важным игроком «Аталанты», благодаря своему интеллекту сумев быстро адаптироваться к сложной системе. Нидерландец действовал в центре поля, получив при этом больше возможностей вести игру и угрожать воротам соперника. Статистика впечатляет: если в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 он сделал 597 (83,4% точности) и 248 (75,6%) передач соответственно, то в Бергамо эта цифра резко выросла до 1527 (79,4% точности передач). Увеличились и показатели по преударным (12 в чемпионате-2020/2021 и 106 в Италии) и предголевым (с двух до девяти) действиям в сравнении с последним годом в Нидерландах. В первый сезон в «Аталанте» Копмейнерс совершил 2245 касаний мяча, что почти в два раза больше, чем за предыдущие два года (1200) вместе взятых.

При этом футболист не потерял в оборонительных качествах. Выросли абсолютно все важные показатели: от успешных отборов (с 14 с Нидерландов до 52) до прессинг-действий (с 96 до 569). Примечательно, что его игровое время при этом уменьшилось с 90,1 минуты в среднем в «АЗ» до 62,4 минуты в Италии.

Копмейнерс — новый лидер «Аталанты»

Перед новым сезоном Копмейнерс уже считался одним из лидеров «Аталанты». Основное сочетание в центре поля – с соотечественником Мартеном де Роном, они вместе выходили в старте во всех шести матчах Серии А. Футболисты идеально дополняют друг друга: де Рон – монстр с точки зрения отборов и игры в защите, позволяющий партнёру действовать свободнее в созидании. Цифры Копмейнерса в атаке тоже впечатляют: он уже забил четыре гола и отдал одну передачу, за шесть матчей, повторив результат прошлого сезона. Выросли его показатели ожидаемых голов (xG) + ожидаемых ассистов (xA) – с 0,30 до 0,44, а также процент ударов в створ ворот — с 22,9% до 50%.

Тепловые карты в прошедшем и текущем сезонах Фото: Sofascore

При этом у полузащитника просели (некритично) некоторые метрики: Копмейнерс хуже пасует (79,4% удачных передач в прошлом сезоне против 74,4% в этом), совершает меньше предударных (3,43 – 2,83) и предголевых (0,29 – 0,17) действий, чуть хуже идёт в дриблинг (59,1% — 55,6% удачных обводок). Но всё это сполна компенсируется его результативностью. Также стоит учитывать, что «Аталанта» стала чаще выпускать в последних матчах новичков (Соппи, Хёйлунн, Лукман, Эдерсон), что повышает недопонимание между партнёрами и влияет на других игроков, привыкших к требованиям Гасперини. Копмейнерс при этом не стал действовать хуже в обороне: его процент успешных прессинг-действий держится в районе 30% (27,2), значительно вырос процент выигранных дуэлей 1 в 1 – с 33,3% до 57,1%.

Показатель Копмейнерс Средний результат по Серии А Голы 0,67 0,08 Ожидаемые голы 0,31 0,08 Удары за 90 минут 2,00 1,08 Ассисты за 90 минут 0,17 0,08 Ожидаемые передачи 0,17 0,08 Ключевые пасы за 90 минут 1,50 0,99 xG всех атак, в которых принял участие 0,22 0,32 Все атакующие действия 0,12 0,23

Самым ярким матчем на данный момент в сезоне для Копмейнерса стала встреча с «Торино» (3:1), в которой полузащитник оформил хет-трик: два гола с пенальти и один – дальним ударом.

Копмейнерс в матче с «Торино» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Копмейнерс, ставший важнейшим игроком «Аталанты», в скором времени может сменить клуб. Стратегия команды – выгодная продажа футболистов, достигших пика в Бергамо. Так произошло, например, с Ромеро или Госенсом. Нидерландский полузащитник станет хорошим усилением почти для любой европейской команды, ведь Гасперини делает из игроков настоящих роботов. У голландца есть всё: характер, интеллект и техника, универсальность, готовность работать все 90 минут и умение быстро адаптироваться. Такой набор скиллов пригодится как в «Ливерпуле», так и, например, в «Баварии». Так что стоит присмотреться к 24-летнему полузащитнику: вполне возможно, что скоро он станет частью топ-клуба. А ускорить этот процесс может предстоящий чемпионат мира, где Копмейнерс наверняка станет основным футболистом Луи ван Гала в сборной Нидерландов.