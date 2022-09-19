Агент сделал странное заявление про Семака. Кто виноват в неудаче Дриусси в России?

Экс-игрок «Зенита» Себастьян Дриусси завоёвывает США. Аргентинец занимает второе место в списке лучших бомбардиров МЛС, забив 20 мячей в 31 матче. Во многом благодаря 26-летнему форварду его «Остин» идёт вторым в Западной конференции и в топ-4 во всей лиге.

Прогресс Дриусси как снайпера впечатляет. В РПЛ он ни в одном сезоне столько не забивал, да и в общей сумме стал автором 21 гола. Но за 95 матчей. Трудно спорить с тем, что аргентинец не раскрылся на сто процентов в «Зените». Например, Артём Дзюба сравнивал Себастьяна по таланту с Серхио Агуэро. Агент игрока Эрнан Берман, комментируя на днях суперрезультативность своего клиента, свалил неудачи Дриусси на… главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

«Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в «Зените», – сказал Берман. – Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в МЛС, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию. А здесь Дриусси смог по-настоящему раскрыться. Мне не кажется, что ему не подошла РПЛ – просто у Себастьяна не сложилось конкретно в этой команде, так бывает» («РБ Спорт»).

После слов агента вспомнилось высказывание самого Дриусси, сделанное им во время видеострима в декабре 2020-го: «Я очень скучаю по «Риверу», скучаю по игре на позиции нападающего… Я играю на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого. Я готов вернуться в любой момент. Я уже не могу».

Прав ли аргентинский агент, называя Семака причиной нереализованных амбиций Дриусси в России? Понятно, что сам Себастьян, переходя в июле 2017-го в «Зенит» в статусе второго бомбардира чемпионата Аргентины, мечтал через несколько лет уехать из Санкт-Петербурга не в «Остин» из МЛС, а в серьёзный клуб из топ-5 европейских лиг. И именно как форвард, а не как левый полузащитник – на этой позиции Дриусси играл у Семака в большинстве матчей в схеме 4-4-2.

Однако есть несколько фактов, заставляющих задуматься о том, что Берман перекладывает с больной головы на здоровую. Во-первых, это результативность Себастьяна в первый сезон в «Зените» при Роберто Манчини, по инициативе которого аргентинца и покупали в нападение. В сезоне-2017/2018 Дриусси-форвард забил лишь пять мячей в РПЛ (включая дубль в ворота «Рубина», сделанный на эмоциональном подъёме в дебютной игре в Санкт-Петербурге) и только один гол в Лиге Европы. Дошло до того, что в апреле 2018-го итальянский тренер публично раскритиковал Себастьяна и Эмилиано Ригони, который, к слову, сейчас тоже в «Остине».

«Я очень разочарован игрой Дриусси и Ригони. Разочарован нашей линией атаки… Но у Дриусси есть большой потенциал и время, чтобы его реализовать. Он ещё молод. Если будет много работать, станет классным футболистом», – говорил Манчини.

Потом пришёл Семак, и Себастьян превратился в левого полузащитника. Конечно, у тренера была своя логика для такого решения. Семаку требовался быстрый нападающий, хорошо открывающийся на одной линии с защитниками и бегущий за спины. Поэтому «Зенит» купил Сердара Азмуна. У Дриусси иные сильные качества, так что его конкурентом в схеме 4-4-2 фактически становился Артём Дзюба, который мог сыграть в подыгрыше, зацепиться за мяч в глубине атаки. Естественно, было бы глупо отказываться от Дзюбы, учитывая, в какой форме он находился в первые три сезона Семака в «Зените». По сути, у тренера оставалось два решения: сделать Дриусси либо игроком замены, либо крайним полузащитником. Семак увидел, что Себастьян неплохо справляется с этой ролью и оставил его на левом фланге. Команда давала результат, значит, тренер был прав. Какие к нему вопросы?

Себастьян Дриусси Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Более того, смена позиции не помешала Дриусси выдать довольно результативный первый год под руководством Семака. Аргентинец забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач во всех турнирах. Поэтому причины снизившейся результативности Себастьяна в следующие сезоны стоит искать прежде всего в его личной мотивации на игру полузащитником.

Что ещё интересно, так это то, что и в МЛС Дриусси не всегда используют в качестве нападающего. Почему-то об этом агент Берман «забывает». Если посмотреть на тактическую схему «Остина» в тех матчах, в которых Себастьян забивал, выяснится, что он лишь трижды играл чистого форварда в схеме 4-4-2. Кроме того, в девяти случаях Дриусси выходил «десяткой» в 4-2-3-1. Но у «Зенита» при паре Азмун – Дзюба просто не было этой позиции под нападающим. Семаку оставалось разве что на ромб перейти в 4-4-2 — подобно Гильермо Абаскалю, чтобы удовлетворить желание аргентинца. Ещё несколько матчей в «Остине» Себастьян провёл всё тем же левым полузащитником или вообще «восьмёркой» в 4-3-3!

Выходит, дело не только в позиции игрока на поле. Это доказывает и пример Клаудиньо, купленного на замену аргентинцу: в первый сезон в «Зените» бразильский хавбек набрал 8+5 по системе «гол+пас» в 23 матчах РПЛ. Тренер «Остина» Джош Вольфф рассуждал о Себастьяне в том же ключе, что и Семак: «Дриусси – универсальный футболист… Он играет на всех участках поля: опускается вглубь для развития атак, постоянно смещается на фланги. Он преуспеет даже в воротах! Мы рады, что у нас есть такой игрок».

Очень важно понимать, где и при каких условиях Дриусси превратился в крутого голеадора. Давайте разберём голы аргентинца в этом сезоне за «Остин». Три из двадцати он забил с пенальти. Что касается остальных, то правой ногой – 14, головой – два, левой ногой – один. Из штрафной – 13, из-за штрафной и из вратарской – по два. Восемь раз Себастьян отличался в позиционных атаках, семь – в быстрых, дважды после стандартов. Это просто штрихи к портрету форварда. Куда более любопытен другой факт: 11 из 17 голов Дриусси забил фактически без сопротивления! То есть в момент удара он не находился в единоборстве соперником, на нём не висел защитник, перед ним не было блокирующего удар игрока. Это говорит о стиле или об уровне лиги, при всём уважении к прогрессирующей МЛС. В более закрытой РПЛ (по крайней мере, до отъезда Дриусси из России) он столько пространства не получал, тем более против «Зенита», как правило, обороняются низко и массированно.

Лучшие снайперы МЛС текущего сезона, мягко говоря, не преуспели в Европе. Немец Хани Мухтар, опережающий Дриусси (с 22 голами), забил лишь 28 мячей в 134 матчах за «Брондбю», один мяч в 15 матчах за «Ред Булл Зальцбург» и ни разу не отличился в 18 матчах за «Герту». У Льюиса Моргана в шотландском Чемпионшипе был 21 гол за 86 матчей. Кристиан Аранго стал автором лишь двух голов в 35 матчах чемпионата Португалии за «Авеш» и «Тонделу». Диего Рубио безуспешно пробовал себя в «Спортинге» (один гол в 20 матчах) и «Вальядолиде» (0 голов в 14 матчах). Есть ещё в этой компании бомбардиров легендарный Чичарито, но он тоже был уже на сходе в Европе – отправился в МЛС доигрывать.

Между тем Дриусси и у Семака выходил форвардом в некоторых играх. Согласно подсчётам InStat, аргентинец провёл 50 матчей в «Зените» на этой позиции. Результативность оставалась слабой, как и при Манчини, – всего восемь голов.

На самом деле, Дриусси, размышляя о том, почему он до сих пор не в топ-5 европейских лиг, мог бы предъявить претензии самому агенту Берману. Даже Леандро Паредеса и Эмилиано Ригони после неудачных периодов в «Зените» пристраивали в большие чемпионаты: центрхава продали в «ПСЖ», крайнему хавбеку находили варианты аренды с опцией выкупа в «Аталанте», «Сампдории» и «Эльче». Забил бы Себастьян 10+ голов в Испании, Италии или хотя бы во Франции, тогда и можно было бы утверждать, что в России форвард не раскрылся из-за тренера, а не по своей вине.