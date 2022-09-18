«Монако» играл против «Реймса» в большинстве с 22-й минуты, но забивать начал только во втором тайме.

Головин затащил в самый нужный момент! Не победить в таком матче было просто нельзя

На днях Александр Головин и его «Монако» получили неприятный сюрприз в Лиге Европы от «Ференцвароша» Станислава Черчесова. А сегодня, 18 сентября, поехали в гости к «Реймсу», чтобы реабилитироваться за поражение. Задача выполнена — во многом благодаря россиянину.

На первых минутах «Монако» только вкатывался в игру — активнее и острее был «Реймс». Голы могли пойти уже на шестой минуте: защитник гостей Каю Энрике опасно пробил с линии штрафной, а затем чуть не «привёз» своей команде гол с центра поля. Со временем «Реймс» подсел и переключился исключительно на контратаки. «Монако» это жизнь не упростило — было сложно пробиваться через плотную оборону.

Команды быстро нашли для себя отдельное состязание — у кого проблемы серьёзнее. Первым ход сделал «Монако»: на 11-й минуте пришлось вынужденно менять Рубена Агилара на Вандерсона.

Спустя 10 минут «Монако» чудом не забил: Брил Эмболо выскочил один на один, и после отскока Виссам Бен-Йеддер бил по воротам. Вратаря в створе уже не было, но он всё равно извернулся и отбил удар в прыжке.

Состязание в проблемах никуда не делось, и ответ «Реймса» получился солидным. На 22-й минуте Брэдли Локо влупил шипами по ноге Эмболо и увидел перед собой красную карточку. Вдобавок главный тренер Оскар Гарсия получил жёлтую за споры.

У «Монако» в этом матче была странная заготовка. Головин и Энрике пытались хитро разыгрывать штрафные, но ничего не получалось. Правда, во втором таком случае россиянин подхватил мяч вторым темпом и ворвался в штрафную. Получился то ли прострел, то ли удар. В любом случае мимо.

Звёздный час Головина настал во втором тайме. После возвращения на поле россиянину понадобилось меньше двух минут, чтобы забить. Александра оставили одного на дальней штанге, куда идеально навесил Аксель Дисаси. Головин пробил головой в падении в противоход вратарю. В самый нужный момент затащил россиянин!

После гола «Монако» расслабился, а «Реймс» прибавил. Команда Головина даже доигралась до пропущенного мяча, но повезло — судьи увидели офсайд. По такой нервной игре «Монако» явно нужен был второй гол, поэтому главный тренер Филипп Клеман обратился к заменам. На 65-й минуте под «сокращение» попал Головин, а усиливать атаку вышли Такуми Минамино и Желсон Мартинш.

По итогу можно сказать, что с заменами Клеман явно угадал. «Реймс», которому нужно было любой ценой сравнять счёт, так увлёкся атаками, что пропустил ещё два. И в обоих голах поучаствовал Минамино, вышедший вместо Головина. На 87-й минуте японец реализовал выход один на один, а спустя три минуты красиво вырезал результативный кросс на Бен-Йеддера. 0:3!

Такуми Минамино Фото: AS Monaco

У «Монако» за последние сезоны появилась неприятная репутация: команда умудряется упустить победу в удивительных ситуациях. В этот раз, к счастью для Головина, всё пошло по плану. Не выиграть в таких обстоятельствах было просто нельзя! «Монако» благодаря сегодняшним трём очкам запрыгнул на пятое место и ждёт, когда сыграют конкуренты.