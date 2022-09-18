«Наглецы из Воронежа превращаются в нахалов». Новичок РПЛ уже забивает фаворитам пяткой!

Одна из главных тенденций этого сезона РПЛ: «Факел» раз за разом подтверждает статус яркой команды. Воронежцы только вышли в элиту, а уже отметились в нескольких матчах. Сегодняшняя встреча с «Сочи» в 10-м туре не исключение.

«Факел» оказался бодрым гостем и забил фавориту уже на пятой минуте. После подачи с углового Георгий Гонгадзе выполнил что-то среднее между прострелом и ударом, и мяч прискакал к Евгению Морозову. Защитник сориентировался как опытный нападающий и подставил пятку.

Комментатор Александр Неценко лаконично описал гол «Факела»: «Наглецы из Воронежа превращаются в нахалов из Воронежа».

Этот гол крут сразу по нескольким причинам. «Факел» забил пяткой, играя в гостях против одной из лучших команд РПЛ. Сделал это Морозов, который неделю назад огорчил «Локомотив». Тогда воронежцы победили, а гол тоже был неординарным: мяч залетел в сетку после четырёх касаний головой подряд.



Кстати, Морозов — воспитанник «Локо» и по-прежнему принадлежит московскому клубу. В «Факеле» он играет на правах аренды. Интересно, как руководство железнодорожников отреагирует на голевые подвиги 21-летнего футболиста в этом сезоне.

Правда, преимущество «Факела» после гола Морозова продержалось недолго. Уже на 11-й минуте забил Кристиан Нобоа. Причём во время прострела 37-летний эквадорец улизнул как раз от Евгения.