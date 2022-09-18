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«Сочи» — «Факел», видео гола пяткой Евгения Морозова в матче 10-го тура РПЛ, реакция комментатора, 18 сентября 2022 года

«Наглецы из Воронежа превращаются в нахалов». Новичок РПЛ уже забивает фаворитам пяткой!
Михаил Рождественский
«Сочи» — «Факел»: гол пяткой Евгения Морозова
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Защитник «Факела» Морозов неделю назад забил «Локомотиву», а теперь огорчил «Сочи».

Одна из главных тенденций этого сезона РПЛ: «Факел» раз за разом подтверждает статус яркой команды. Воронежцы только вышли в элиту, а уже отметились в нескольких матчах. Сегодняшняя встреча с «Сочи» в 10-м туре не исключение.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
18 сентября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Морозов – 5'   1:1 Нобоа – 11'

«Факел» оказался бодрым гостем и забил фавориту уже на пятой минуте. После подачи с углового Георгий Гонгадзе выполнил что-то среднее между прострелом и ударом, и мяч прискакал к Евгению Морозову. Защитник сориентировался как опытный нападающий и подставил пятку.

Комментатор Александр Неценко лаконично описал гол «Факела»: «Наглецы из Воронежа превращаются в нахалов из Воронежа».

Этот гол крут сразу по нескольким причинам. «Факел» забил пяткой, играя в гостях против одной из лучших команд РПЛ. Сделал это Морозов, который неделю назад огорчил «Локомотив». Тогда воронежцы победили, а гол тоже был неординарным: мяч залетел в сетку после четырёх касаний головой подряд.

Кстати, Морозов — воспитанник «Локо» и по-прежнему принадлежит московскому клубу. В «Факеле» он играет на правах аренды. Интересно, как руководство железнодорожников отреагирует на голевые подвиги 21-летнего футболиста в этом сезоне.

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Правда, преимущество «Факела» после гола Морозова продержалось недолго. Уже на 11-й минуте забил Кристиан Нобоа. Причём во время прострела 37-летний эквадорец улизнул как раз от Евгения.

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