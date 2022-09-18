Зря переживали за «Спартак»! Это «Локомотив» ещё легко отделался

«Спартак» пришёл в себя после двух поражений подряд и переиграл в дерби «Локомотив».

Гильермо Абаскаль отреагировал на поражение в Ростове переводом в запас Чернова, Рыбуса и Игнатова. Денисов вернулся на фланг обороны, Литвинов – в центр, Пруцев вышел в полузащите, а атакующую тройку в тактической схеме 4-3-3 составили Промес с Соболевым (в полуфлангах) и Николсон (на острие).

У «Локомотива» впервые появились в основе в чемпионате России новички Кузьмичёв и Педриньо. Йозеф Циннбауэр проверил бразильца как игрока стартового состава ещё в середине недели в кубковом матче с «Краснодаром» и сделал вывод: к «Спартаку» готов!

В первом тайме дерби у игроков было много эмоций и желания играть быстро, но осмысленного движения мяча не хватало. Зарождавшийся прессинг железнодорожников красно-белые разбивали забросами на атакующую тройку и за счёт того, что Умяров опускался к центральным защитникам для розыгрыша мяча. Много ли нужно обороне сегодняшнего «Локомотива», чтобы начать трещать под давлением? Команда Абаскаля постоянно создавала опасные моменты, и один только Николсон при идеальной реализации оформил бы хет-трик до перерыва. Но ямаец никак не может доказать тренеру, что тот должен ставить его в основу.

За 45 минут «Спартак» нанёс 13 ударов по воротам Худякова, в том числе три в створ. Многое в атаке красно-белых шло от Соболева, который готов был грызть промокшую от дождя землю ради победы. Но дождь – спартаковская погода, и на 35-й минуте болельщики команды ещё раз убедились в этом. Мампасси, чей прогресс вопреки обещаниям руководства «Локомотива» идёт совсем не такими темпами, как хотелось бы, «привёз» на ровном месте голевую атаку на свои ворота. Соболев разобрался с Тикнизяном один в один и забил заслуженный гол.

«Локомотив» пробил лишь дважды за тайм, а в створ и вовсе ни разу. Чаще остальных в группе атаки команды Циннбауэра встречался с мячом Педриньо (32 касания), тем не менее его красивые финты мало что давали красно-зелёным. Бразилец зачастую передерживал мяч на своём левом фланге, допустил девять потерь владения. От Керка с Камано было ещё меньше пользы, поэтому в перерыве немецкий тренер заменил обоих.

В начале второго тайма для Абаскаля стала неприятной новостью жёлтая карточка Соболева. Это четвёртое предупреждение у центрфорварда в чемпионате, а значит, он пропустит матч следующего тура с «Пари НН». О том, как сильно «Спартаку» будет недоставать Александра в Нижнем Новгороде, подумалось ещё раз на исходе часа игры, когда он вырезал шикарную длинную передачу с фланга к чужой штрафной на Хлусевича. Даниил получил хороший момент, но пробил как защитник. Насколько же прибавил Соболев в подыгрыше в этом сезоне!

У «Локомотива» и во втором тайме отсутствовало нормальное взаимодействие между игроками группы атаки. В результате Циннбауэр поменял весь квартет впереди. Миранчук без особого успеха попробовал себя в роли «ложной девятки», а Изидор запомнился разве что одним загубленным моментом. Как вам сейв Селихова? Блеск! Вратарь «Спартака» не потерял концентрацию и после достаточно большого отрезка игры без работы.

«Спартак» контролировал игру. После выхода на поле новичка Мевли красно-белые даже не перешли на тройку центральных защитников, чтобы удержать счёт – Литвинов просто поднялся в опорную зону. Помимо эпизода с ударом Изидора, железнодорожники получили ещё только один шанс, когда Селихов не дал забить свежему Игнатьеву.

Во втором тайме «Спартак» тоже превзошёл соперника по ударам – 9:5 (в створ – 3:3). Команда Абаскаля точно наиграла на победу в дерби, сегодня она была сильнее. «Локомотив» же проиграл третий матч подряд в РПЛ и останется на 12-м месте в таблице. Кажется, Циннбауэр не понимает, как преодолеть этот кризис.