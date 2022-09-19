После игр с «Зенитом» топ-клубы наезжают на судей. Жалуются все, кроме «Спартака»!

В субботу вечером, 18 сентября, всё началось снова. «Динамо» проиграло «Зениту» примерно по всем важным показателям. Больше у москвичей было только фолов, офсайдов, карточек и ударов в штангу. Но вместо логичного признания ошибок, началось перекладывание ответственности.

Стартовало всё с полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, который изящно отлетал от соперников и пару раз ударил мимо ворот. В подтрибунке он пообещал подарить лайнсмену билеты в цирк. Дальше – уже полное следование корпоративной этике. Сказал один – будем поддерживать его до конца.

«Второе удаление Фернандеса – такое бывает. Не уверен, что вторая желтая карточка тянула на такое решение. В игре было много спорных моментов. Ловрена никто не трогал, а дали фол не в нашу пользу.

Есть ощущение неуважения к нашей команде со стороны судейской бригады. Это ощущалось во многих моментах матча» – цитата Славиши Йокановича.

«Показалось, что с «Зенитом» фолы свистели в одну сторону. У «Динамо» было много фолов? Мне с трибуны показалась, что была неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах – в разные стороны», – реплика гендиректора клуба Павла Пивоварова.

«Я не знаю, почему нам так везёт – получать на матч лучших арбитров. Это сарказм», – поддержал коллег Желько Бувач.

Получается, в «Динамо» убеждены: если бы не судья Карасёв, результат матча был бы другим. Удивительно, но это не первый случай. До «Динамо» как минимум два топ-клуба – ЦСКА и «Локомотив» – возмущались работой на встречах с «Зенитом». Писали протесты и подавали их в ЭСК. Но итог был всегда один.

Что не нравилось «Локомотиву»?

Переносимся в конец июля. «Локомотив» играет плохо, но пока тренеры могут оправдывать это травмами, новичками и переосмыслением стратегии. Перед матчем с «Зенитом» Йозеф Циннбауэр убеждал журналистов, что команда едет в Петербург брать очки.

До середины второго тайма на онлайн-табло у «Локо» действительно горело +1. А потом москвичи пропустили пять раз. Хотя по третьему голу действительно были вопросы: резервный судья в паузу провёл замену для «Зенита», однако отложил гостевую. Но, казалось, причин у гостей на оперативное изменение состава было больше – из-за травмы вылетел Ненахов. И сразу после замены Питер закатил третий мяч.

На пресс-конференции Циннбауэр высказался о работе Сергея Карасёва: «Главный судья сказал, что не видел этот момент, нужна была подсказка. Мы раньше подготовили замену из-за падения Ненахова, цифровое табло было готово. «Зенит» тоже готовил замену, на линии стояли несколько игроков, и после каких-то манипуляций зенитовцы вышли, а нам отказали в этом праве».

Йозеф Циннбауэр Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренера поддержал Владимир Леонченко: «Учитывая правило фейр-плей, мы не понимаем, почему нам не дали произвести замену, когда всё было готово. Третий пропущенный мяч фактически поставил точку в матче. Наша команда была готова играть до конца», – сказал он.

Хорошо ещё, что у «Локомотива» хватило достоинства не идти с такими убедительными доказательствами предвзятой работы в ЭСК. Хотя вряд ли бы кто-то всерьёз рассматривал этот протест. С учётом того, что «Локо» просто очень плохо отыграл второй тайм, уступил по всем цифрам и закономерно проиграл.

А что было в матче с ЦСКА?

Момент наверняка до сих пор в памяти армейских болельщиков. Карраскаль вылетел с фланга после контратаки, добежал до штрафной, пробил в Кержакова, а Ермаков на добивании попал уже в ворота. И только после гола лайнсмен поднял флаг.

Началась проверка эпизода видеоассистентами, но те даже не позвали Кукуяна к монитору. Из-за отсутствия офсайдных линий было невозможно определить точное местоположение атакующего игрока по сравнению с защитниками. А если судить по общему плану, то явной ошибки бокового точно не было. Значит, эпизод автоматически считается заигранным.

Хорхе Карраскаль Фото: pfc-cska.com

В целом судейские эксперты поддержали Кукуяна в этом вопросе. Претензии не к нему или его ассистентам, а к несовершенной системе. А главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не стал обвинять судей в ошибках и сразу после матча заявил, что сам не видел данный эпизод на повторах.

Однако ЦСКА обратился в ЭСК РФС. По голу Карраскаля и возможному пенальти на 90-й минуте в ситуации, когда Родригао выбил мяч у Дивеева. Однако по двум моментам команде сообщили, что рефери принял правильное решение.

Почему здесь нет «Спартака»?

Это удивительно, но «Спартак» в этом сезоне странным образом дистанцировался от темы судейства. Был показательный наезд после 1-го тура, но потом тишина. Даже после матчей с «Зенитом». Возможно, всё из-за позиции главного тренера. В конце июля Гильермо Абаскаль чётко обозначил приоритеты.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Что касается жалоб на рефери, то лично я считаю это пустой тратой времени. Разумеется, клуб должен вести диалог с федерацией на эту тему, ведь нужно понимать, как сегодня трактуются те или иные эпизоды. Но тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от решений арбитров».

«Спартак» не стал жаловаться, даже несмотря на неудачную серию в последнее время (два поражения в трёх встречах). Так что красно-белые отдали титул вечно недовольных судейством другим командам чемпионата.