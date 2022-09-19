Главные переходы Европы после закрытия трансферного окна. В списке — три экс-звезды РПЛ

1 сентября в ведущих европейских лигах закрылось трансферное окно. Несмотря на это, позднее состоялось ещё несколько значимых сделок. Во-первых, в чемпионате Турции окно захлопнулось на неделю позже. Во-вторых, у клубов есть возможность подписывать свободных агентов в любое время года. В этом материале — главные переходы последних недель.

Миши Батшуайи («Челси» → «Фенербахче», € 3,5 млн)

Бельгийский нападающий пополнил состав «Челси» летом 2016 года, но так и не закрепился в основном составе. Батшуайи регулярно мотался по арендам: поиграл в дортмундской «Боруссии», «Валенсии», «Кристал Пэлас», «Бешикташе». «Челси» наконец-то избавился от ненужного форварда и продал его в чемпионат Турции. 28-летний Миши уже провёл два матча за «Фенербахче» в Лиге Европы и забил один мяч – его гол оказался победным в игре с киевским «Динамо» (2:1).

Марсело («Реал» → «Олимпиакос», свободный агент)

«Олимпиакос» — всего лишь третий клуб в профессиональной карьере звёздного ветерана. Марсело провёл в «Реале» больше 15 лет, отыграл 546 матчей, пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Он покинул мадридский клуб в связи с истечением срока контракта и отправился в Грецию. Болельщики «Олимпиакоса» были в восторге от сделки и устроили 34-летнему новичку шикарный приём. Презентацию бразильца на стадионе в Пирее посетили 25 тысяч человек!

Марсело Фото: ФК «Олимпиакос»

Юсуф Языджи («Лилль» → «Трабзонспор», аренда)

Вторую половину прошлого сезона полузащитник ярко провёл в составе ЦСКА, но полноценным футболистом армейцев так и не стал. У московского клуба возникли разногласия с «Лиллем» относительно финансовой стороны сделки, и в итоге Юсуф вернулся во Францию. Впрочем, возвращение в «Лилль» оказалось краткосрочным. Языджи продолжит карьеру на родине – его арендовал действующий чемпион Турции. 25-летний футболист отыграл полтайма в матче Лиги Европы с «Ференцварошем» (2:3), а потом оказался в списке травмированных.

Ян Вертонген («Бенфика» → «Андерлехт», свободный агент)

35-летний защитник принял решение о возвращении домой. В 2006 году Вертонген покинул Бельгию и с того момента ни разу не играл за клуб из родной страны. В начале сентября Ян подписал двухлетний контракт с «Андерлехтом» и сыграл уже три матча в составе новой команды. Лучшие годы футболиста прошли в «Аяксе» и «Тоттенхэме» – за них он провёл в общей сложности более 500 встреч. Последние два года Вертонген отыграл в составе «Бенфики».

Ахмед Муса («Карагюмрюк» → «Сивасспор», свободный агент)

Предыдущий футбольный год экс-футболист ЦСКА провёл в Турции за «Фатих Карагюмрюк» (37 матчей, четыре гола, две результативные передачи). Новый сезон он также начал в составе этого клуба, однако уже в начале сентября расторг контракт. Ахмед недолго пробыл в статусе безработного, поскольку почти сразу подписал договор с «Сивасспором». За новую команду нигериец сыграл уже трижды, но пока не отметился результативными действиями.

Ахмед Муса Фото: sivasspor.org.tr

Миралем Пьянич («Барселона» → «Шарджа», свободный агент)

32-летний полузащитник впервые в карьере подписал контракт с клубом, не представляющим Европу. В резюме боснийца есть такие известные команды, как «Ювентус» и «Барселона», а теперь он играет в Лиге Арабского залива. Пьянич уже отбегал 78 минут за новый клуб, но пока не отметился результативными действиями. А несколько дней назад Миралем попал во все сводки спортивных новостей, когда заявил, что не хочет играть в товарищеском матче со сборной России.

Зе Луиш («Аль Таавун» → «Хатайспор», свободный агент)

Когда-то африканский нападающий забивал за «Спартак» и «Локомотив», но последние полгода он пробыл в Саудовской Аравии. Прямо скажем, получилось неудачно — восемь матчей, один гол. Теперь у 31-летнего Зе Луиша есть возможность перезагрузиться в чемпионате Турции, где он ещё никогда не играл. Надо сказать, что форвард из Кабо-Верде нигде долго не задерживался, за исключением «Спартака». В московском клубе он провёл больше сотни матчей и оформил 35 голов.

Зе Луиш Фото: hatayspor.org.tr

Хуан Мата («Манчестер Юнайтед» → «Галатасарай», свободный агент)

Испанец играл в Англии с 2011 года — в общей сложности он провёл за «Челси» и «МЮ» больше 400 матчей. Мата покинул Манчестер в связи с истечением контракта и подписал договор с «Галатасараем» по схеме «1+1». Турецкий клуб провёл солидную трансферную кампанию, а переход 34-летнего Маты он оформил неделю назад. В прошлом сезоне Хуан в составе «Юнайтед» вышел на поле всего 12 раз, поэтому вполне логично, что стороны не продлили сотрудничество.

Хуан Мата Фото: Yasin Aras/Getty Images

Мауро Икарди («ПСЖ» → «Галатасарай», аренда)

В прошлом сезоне у нападающего была посредственная статистика — пять голов в 30 матчах. Этим летом Икарди не провёл ни одного матча в составе «ПСЖ», поскольку проиграл конкуренцию звёздным одноклубникам. Логично, что при таком раскладе аргентинец уехал в клуб, где ему могут предоставить стабильную практику. 29-летний Икарди уже дебютировал за «Галатасарай», но за 28 минут отметился лишь жёлтой карточкой.

Диего Коста (без клуба → «Вулверхэмптон», свободный агент)

Нападающий обходился без игровой практики с начала 2022 года. В январе Коста стал свободным агентом, а потом никак не мог найти новое место работы. Кстати, переход испанца бразильского происхождения в «Вулверхэмптон» чуть не сорвался из-за проблем с документами. В итоге клуб всё-таки добился для игрока разрешения на работу в Англии, и Коста подписал контракт до конца сезона. Позднее 33-летний Диего сообщил, что был жутко напуган, поскольку снялся в презентационном ролике с живыми волками.

Диего Коста Фото: wolves.co.uk

Хамес Родригес («Аль-Райян» → «Олимпиакос», свободный агент)

Восемь лет назад колумбиец занял первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира в Бразилии (5 мячей). А последний год провёл в Катаре — клуб «Аль-Райян» выкупил его за € 8 млн. Там Родригес отыграл 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков по «гол+пас». Теперь 31-летний футболист присоединился к лучшему греческому клубу вместе с Марсело, с которым они вместе выступали за «Реал».

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