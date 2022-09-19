«Локомотив» – худший клуб России прямо сейчас. Команду пережевали и выплюнули обратно

Вчера завершился 10-й тур РПЛ. По итогам трети российского сезона последний московский чемпион – «Локомотив» – расположился на 12-м месте в турнирной таблице. А ведь год назад клубное руководство декларировало невиданное для нашего футбола развитие. Но вместо этого – три тренерских перестановки, унылые результаты и нелюбовь болельщиков. Почему происходящее всё больше напоминает фарс, а от команды, вызывающей уважение, осталась пыль – в колонке Константина Кринского.

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Новая стратегия «Локомотива» = бесконечные обещания. Пока не выполнено ни одного

19 октября 2021-го я присутствовал на презентации новой стратегии «Локомотива» и даже задавал вопросы ответственным лицам. Концепция развития была рассчитана на ближайшие пять лет. То есть к сезону-2025/2026 клуб из Черкизова должен стать если не копией «Лейпцига», то хотя бы подобием «Зальцбурга».

Звучало многообещающе, но всë-таки забавно – потому что европейский опыт мы, как правило, перенимаем неправильно. Для наглядности журналистам тогда представили, за счёт чего в ближайшие годы дотационная тыква чудесным образом превратится в прозрачную, понятную и прибыльную карету:

регулярное участие в плей-офф еврокубков;

рост рыночной стоимости команды;

рост доходов от болельщиков;

рост поступлений в бюджет;

рост стоимости команды относительно бюджета.

Куда ни ткни – рост, эволюция и позитив. Прошло 11 месяцев – то есть практически пятая часть заявленного пути. Давайте сравним желаемое с действительным.

Участие в плей-офф еврокубков невозможно. И если «Зенит» с «Сочи» и «Спартаком» могут с обидой кусать локти из-за отстранения УЕФА, «Локомотиву» к ним ну никак не примазаться. Шестое место по итогам прошлого сезона не дает команде ничего кроме ценнейшей возможности сконцентрироваться на чемпионате России. А уж по сравнению с результатом позапрошлого (бронза + Кубок России) – это падение в бездну.



Рост рыночной стоимости команды – самый странный показатель, потому что глобально он ни на что не влияет. Но открываем Transfermarkt и сравниваем составы в сезонах-2020/2021 и 2021/2022. Получается интересно: до прихода Ральфа Рангника состав оценивался в € 104 млн, а уже после – в € 107 млн. То есть ростер стал дороже, но по результатам выступил сильно хуже (бронза + КР против шестого места в РПЛ). Вот поэтому рыночная стоимость команды ничего не значит: куда более скромный по этому показателю «Сочи» вообще в прошлом году стал вторым.

Рост доходов от болельщиков – красивое желание, не поспоришь. Нынешний сезон из-за Fan ID даже учитывать не будем, но посчитаем количество реализованных абонементов за три предыдущих сезона: 2019/2020 – около 4500, 2020/2021 – примерно 3300, 2021/2022 – порядка 1700. Да, серьезно повлияла пандемия и необходимость даже держателям абонементов оформлять на сайте разовый билет. Но и результаты команды в последние годы фанатов не радовали – оттого и снижение числа желающих регулярно посещать матчи. Уже только по этому показателю большая просадка: а там и кейтеринг, и атрибутика. Ведь если меньше людей ходит – значит, меньше людей что-либо покупает.

Рост поступлений в бюджет и рост стоимости команды относительно бюджета – тоже интересный пункт. Комментируя его на презентации, Владимир Леонченко заявил: «Наш персонал сокращён на 50%. В команде было много возрастных игроков, большие зарплаты — этот этап мы прошли. Вообще, планирование в клубе на три года. Трансферы, которые осуществлялись летом, происходили с небольшой разбивкой на несколько лет. Чтобы не было большой нагрузки на клуб».

Да, «Локо» действительно омолодился при сопоставимой трансферной стоимости, но последние три ТО клуб мощно тратился (€ 55,9 млн) – и все его заработки (€ 23,5 млн) нивелировались (трансферный баланс – минус € 32,4 млн). Чтобы закрыть такую дыру – особенно в нынешних условиях – необходимо чудо. А ведь часть суммы придется отдать ВТБ, у которого был взят кредит на два миллиарда рублей.



Итог – пока новая стратегия «Локомотива» красиво смотрится на презентационных слайдах и больше напоминает бесконечные обещания из разряда «ну вот совсем скоро, подождите ещё немного». Что-то обусловлено постпандемийными реалиями, что-то – непростой политической обстановкой, а что-то – ужасными спортивными результатами и несоразмерными ожиданиями.

Результаты «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ

Боссы «Локо» потеряли связь с реальностью. Из-за этого страдают игроки

Вроде и Рангника уже нет, а команда менеджеров чётко следует проложенному курсу – несмотря на любые сложности и неудачи. За календарный год боссы «Локомотива» три раза (формально – даже пять) меняли главного тренера:

5 октября 2021-го – Марко Николича убрали после первых поражений в РПЛ и Лиге Европы;

1 марта 2022-го – Маркус Гисдоль стремительно покинул Россию;

5 сентября 2022-го – Марвин Комппер без лицензии больше не мешает Йозефу Циннбауэру с лицензией.

А ведь ещё были тактичные увольнения Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из штаба, а также изменение роли Заура Хапова. Эти решения окончательно отдалили команду от периода Сёмина-Николича. Периода, когда «Локомотив» боролся за трофеи и еврокубки.

«Локомотив» — чемпион России сезона-2017/2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новое, как мы видим, почти не прижилось – русскоговорящие новички не оправдывают ожиданий (Мампасси, Тикнизян, Марадишвили). А прежний костяк (Миранчук, Баринов, Жемалетдинов) помнит, как неплохо было раньше, и не понимает, что творится с клубом и командой прямо сейчас. Ведь «Локомотив» всухую проигрывает «Факелу» (0:2), вытаскивает валидольные ничьи в концовках благодаря 11-метровым и нелогичным (хоть и красивым!) голам через себя и до одури радуется победам по пенальти в группе Кубка России. А после 10-го тура РПЛ от зоны переходных матчей команду отделяет всего одно очко.



Идеи туманны, результаты ужасны, внятный стиль отсутствует. Болельщики окутаны грустью, футболисты – тоже. Складывается ощущение, что руководство пережевало команду и выплюнуло обратно. Прямо сейчас «Локомотив» – худший топ-клуб РПЛ. Почему? Верхи с ресурсами не замечают всех ужасов, что они сотворили с низами. В логике этого начальства ещё раз перетрясти тренерский штаб, убрав Циннбауэра завтра или через неделю. И совсем не в логике признаться в ошибках, извиниться и уйти.