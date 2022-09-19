«Он не собирался отказываться от сборной России». Как Грузия перехватила таланта «Динамо»

Сазонов в шесть лет переехал в Санкт-Петербург, в 20 — взял медали РПЛ, а теперь сыграет за молодёжку Грузии.

Саба Сазонов будет играть за Грузию. Неожиданное, но в то же время понятное решение. Защитник «Динамо» поедет с командой на два товарищеских матча – с Португалией и Турцией. Дальше, вероятно, приглашение в национальную команду, выход на поле и финальная точка в вопросе спортивного гражданства. Любопытно, что игрока включили в список вызванных и в молодёжную сборную России. Но он выбрал другой вариант.

Тренерский штаб сборной России возмущён действиями Сазонова

В молодёжке очень удивились решению Сазонова. Он получил вызов на сбор команды, но, судя по всему, сообщил, что не приедет. По информации телеграм-канала «Ложа Прессы», ещё в январе защитник согласился выступать за сборную России. А за полчаса до начала сбора позвонил администратору и сказал, что отказывается.

Вот цитата главного тренера сборной Михаила Галактионова для «Матч ТВ»: «Мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России. В понедельник утром футболист сообщил менеджеру молодёжной сборной России о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом».

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По нашей информации, РФС вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

«Сазонов несколько месяцев ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России, – рассказал нам источник, знакомый с ситуацией, – но вскоре на игрока вышла грузинская федерация, которая проявила себя гораздо активнее — пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии. К тому моменту, когда Сазонову пришёл вызов в молодёжную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную».

Интересно, что Саба – не первое упущение России на юношеском/молодёжном уровне. До этого сборная Армении заиграла полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. А недавно проходила информация, что сменить гражданство может Арсен Захарян.

Сазонов — воспитанник «Зенита», но заиграл только в «Динамо»

Саба родился в Грузии, но в шесть лет переехал в Петербург и попал в школу «Смена». Его мама – грузинка, отец – русский. Он прошёл все ступени зенитовской академии и в марте 2019-го сыграл первый матч за молодёжку. Через полгода дебют за «Зенит-2», а 16 мая 2021-го – за основную команду.

Сазонов высоко котировался на юношеском уровне, но объективных шансов заиграть в основной команде «Зенита» у него не было. Лето 2021-го центр обороны – это Ракицкий, Ловрен, Чистяков. Плюс пару молодых, которые не первый год в системе. Однако интерес к парню был от других клубов – его плюс в том, что на тот момент он был свободным агентом.

Итог – приглашение на просмотр в «Динамо» и трёхлетний контракт. Старт – обычный для новичка: игра за «Динамо-2» и просмотр матчей основы со скамейки запасных. В октябре – дебют за главную команду: Шварц дал защитнику пару минут в матче со «Спартаком». А уже весной выпустил в пяти играх.

Саба Сазонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При Йокановиче Саба стал основным защитником команды. Да, не идеальным и совершающим ошибки, но на старте сезона тренер в него очень верит. Однако, с учётом недавних трансферов, мнение тренера может поменяться.

Тренеру сборной Грузии не нравится, что игроки выступают в России. Кстати, Саба ещё может всё переиграть

С молодёжью в Грузии всё очень неплохо. Страна попала в пилотную программу УЕФА по развитию детско-юношеского футбола, следует рекомендациям и вкидывает много денег в инфраструктуру. В национальной команде появляется много молодых парней, а результаты уже не кажутся такими провальными: за последние девять матчей – семь побед и две ничьих. Следствие – реальные шансы на первое место в группе Лиги наций.

При этом в молодёжке без особой симпатии относятся к игрокам, выступающим в России. До этого речь шла только о Луке Гагнидзе из «Динамо». Теперь пойдёт и о Сазонове. Вот слова главного тренера команды Рамаза Сванадзе в интервью Первому каналу Грузии.

«Хочу затронуть тему Луки Гагнидзе. Наша твёрдая позиция – моя и федерации в целом – заключается в том, что не только Лука, но и любой футболист сборной Грузии не должен играть в чемпионате России, исходя из сегодняшней реальности.

Лука – один из самых перспективных футболистов, который в будущем будет полезен не только сборной Грузии, но и грузинскому футболу в целом. Он знает о нашем мнении, а мы выслушали его позицию и решили, что вызовем его в команду.

Главный мотив вызова – помочь ему найти будущее в Европе, которое так необходимо для его развития», – сказал он.

Лука Гагнидзе в сборной Грузии Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Возможно, теперь и Сазонова захотят запустить по этому пути. Попробуют прорекламировать его за счёт матчей сборной для отъезда в Европу. Но это выбор игрока. Ничего личного.

Кстати, теоретически Саба ещё может передумать. Спортивный юрист Юрий Зайцев сказал «Чемпионату», что товарищеские матчи, куда приглашён Сазонов, не котируются в УЕФА как официальные.

«Если он сыграет официальный матч за главную сборную Грузии, то вариантов потом поменять сборную практически нет. Есть исключения, которые практически никогда не работают. То есть если он сыграет за главную сборную Грузии, то он точно поменяет статус на легионера и за сборную России выступать уже не сможет.

Если он сыграет в товарищеском матче, независимо от того, основная это сборная или молодёжная, то он имеет возможность всё ещё выбирать между Россией и Грузией. Если он сыграет официальную игру за молодёжную сборную Грузии, то сейчас в моменте его статус становится легионер. Один раз через ФИФА он будет иметь право поменять спортивное гражданство на российское и выступать за сборную России. Для этого нужно получить разрешение ФИФА», – сказал юрист.

Так что пока всё в руках Сазонова. Но уже вряд ли он передумает.