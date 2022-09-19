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Лучшие молодые футболисты 10-го тура РПЛ, сезон-2022/2023, Кривцов, Быковский, Денисов, Морозов, Хлусевич, статистика

Молодёжь «Спартака» в огне. Но лучшим в 10-м туре РПЛ стал футболист «Краснодара»
Михаил Рождественский
Лучшие молодые футболисты 10-го тура РПЛ
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В топ-5 залетел феномен из «Факела». А от «Зенита» в списке только один бразилец.

10-й тур РПЛ позади. В минувшие выходные в матчах нашего чемпионата сыграли 53 футболиста возрастной категории U21 и ниже. Мы собрали их статистику и выяснили, кто был лучшим. Ниже — подробный разбор выступления молодых игроков в 10-м туре РПЛ.

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Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

Лучший молодой футболист тура в РПЛ! «Краснодар» дома победил «Химки» (3:1), а Кривцов забил второй гол своей команды и отыграл весь матч. Портал WhoScored высоко оценил перформанс полузащитника: оценка 8,5 — с отрывом самая высокая в минувшем туре среди молодёжи.

Никита Кривцов

Никита Кривцов

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Илья Быковский, «Урал», 21 год

«Урал» на своём поле проиграл «Ахмату», но отличной игры Быковского это не отменяет. Защитник отбегал встречу целиком и подарил своей команде надежду на очки, сравняв счёт на 84-й минуте. «Ахмат» в итоге забил второй и победил (2:1). Оценка Ильи — 7,5.

Илья Быковский

Илья Быковский

Фото: ФК «Урал»

Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет

«Спартак» в этом туре был хорош. Красно-белые уверенно разобрались с «Локомотивом», хоть и забили всего один гол. Денисов был одним из лучших на поле — отыграл весь матч в полузащите и получил оценку 7,4.

Даниил Денисов

Даниил Денисов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Евгений Морозов, «Факел», 21 год

У «Факела» в составе играет настоящий феномен. Неделю назад Морозов забил «Локомотиву», а в минувшие выходные огорчил «Сочи», забив фавориту пяткой на его поле. В итоге благодаря защитнику, отыгравшему весь матч, воронежская команда заработала очко (1:1). Оценка — 7,3.

Евгений Морозов

Евгений Морозов

Фото: ФК «Факел»

Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год

И ещё один футболист «Спартака». Хлусевич, как и остальные игроки из топ-5, отбегал целиком свой матч. Даниил вспахивал свой фланг обороны и мешал «Локомотиву», а заодно сам бегал в атаку. Его оценка — 7,2.

Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё немного интересных фактов:

  • в списке вновь ни одного представителя «Ахмата»;
  • Валерию Карпину традиционно помогает молодёжь. В победном матче с «Крыльями Советов» вышли шесть игроков в возрасте 21 года и моложе;
  • с отрывом худший по оценке молодой футболист тура — Матвей Ивахнов из «Факела». Он вышел на замену в матче с «Сочи» и получил две жёлтые карточки за девять минут.

Молодые футболисты в 10-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Ключ.Ед.Отб.СейвыWS
Кривцов«Краснодар»2010014217 (59%)68,5
Быковский«Урал»21981313 (69%)87,5
Денисов«Спартак»1995117 (59%)67,4
Морозов«Факел»211021211 (45%)67,3
Хлусевич«Спартак»2195116 (75%)57,2
Мантуан«Зенит»217114 (50%)7,1
Савич«Торпедо»215917 (43%)47,1
Р. Литвинов«Спартак»2195113 (54%)127,1
Кутовой«Краснодар»216112 (0%)7,0
Мелёхин«Ростов»189614 (64%)96,9
Юлдошев«Пари НН»21701118 (61%)46,9
Пиняев«Крылья Советов»176912111 (27%)16,8
Хотулёв«Оренбург»199612 (58%)46,8
Карпукас«Локомотив»2095216 (50%)36,7
Волков«Краснодар»2010025 (44%)126,7
Агапов«Пари НН»219612 (67%)56,7
Гагнидзе«Динамо»195018 (63%)16,7
Худяков«Локомотив»189556,6
Свинов«Факел»2110236,6
Олусегун«Краснодар»2048121 (33%)16,6
Кузьмичёв«Локомотив»219511 (73%)106,5
Сильянов«Ростов»21968 (100%)76,5
Маричал«Динамо»21286 (83%)46,5
В. Литвинов«Краснодар»21525 (100%)36,5
Мампасси«Локомотив»1995111 (64%)86,4
Эркинов«Торпедо»2197122 (18%)36,3
Щетинин«Ростов»20335 (40%)36,3
Корнюшин«Пари НН»20488 (50%)66,3
Манелов«Краснодар»2045219 (22%)6,3
Шипунов«Сочи»19214 (25%)16,2
Мельников«Ростов»20143 (100%)16,2
Чиркович«Крылья Советов»202613 (67%)6,2
Гбане«Химки»2165114 (57%)76,2
Митай«Локомотив»19488 (50%)26,1
Прохин«Ростов»21215 (40%)16,1
Шитов«Крылья Советов»1986,1
Сазонов«Динамо»209615 (40%)76,1
Шильцов«Пари НН»20164 (75%)26,1
Башич«Оренбург»20121 (0%)6,1
Сиссако«Сочи»211323 (100%)16,1
Мелёшин«Спартак»1816,0
Нтумба«Ростов»19141 (0%)6,0
Захарян«Динамо»19781111 (36%)26,0
Хубулов«Крылья Советов»2136,0
Гладышев«Динамо»19183 (33%)6,0
Акоста«Оренбург»1911 (0%)6,0
Кравцов«Сочи»20509 (22%)26,0
Турищев«Торпедо»201810 (20%)5,9
ЕрмаковЦСКА19245,9
Коваленко«Крылья Советов»19875,9
Тюкавин«Динамо»2092 (0%)5,9
Садыгов«Химки»21192 (50%)5,8
Ивахнов«Факел»1993 (0%)4,6

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные Instat и WhoScored.

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