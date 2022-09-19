В топ-5 залетел феномен из «Факела». А от «Зенита» в списке только один бразилец.

Молодёжь «Спартака» в огне. Но лучшим в 10-м туре РПЛ стал футболист «Краснодара»

10-й тур РПЛ позади. В минувшие выходные в матчах нашего чемпионата сыграли 53 футболиста возрастной категории U21 и ниже. Мы собрали их статистику и выяснили, кто был лучшим. Ниже — подробный разбор выступления молодых игроков в 10-м туре РПЛ.

Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

Лучший молодой футболист тура в РПЛ! «Краснодар» дома победил «Химки» (3:1), а Кривцов забил второй гол своей команды и отыграл весь матч. Портал WhoScored высоко оценил перформанс полузащитника: оценка 8,5 — с отрывом самая высокая в минувшем туре среди молодёжи.

Никита Кривцов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Илья Быковский, «Урал», 21 год

«Урал» на своём поле проиграл «Ахмату», но отличной игры Быковского это не отменяет. Защитник отбегал встречу целиком и подарил своей команде надежду на очки, сравняв счёт на 84-й минуте. «Ахмат» в итоге забил второй и победил (2:1). Оценка Ильи — 7,5.

Илья Быковский Фото: ФК «Урал»

Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет

«Спартак» в этом туре был хорош. Красно-белые уверенно разобрались с «Локомотивом», хоть и забили всего один гол. Денисов был одним из лучших на поле — отыграл весь матч в полузащите и получил оценку 7,4.

Даниил Денисов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Евгений Морозов, «Факел», 21 год

У «Факела» в составе играет настоящий феномен. Неделю назад Морозов забил «Локомотиву», а в минувшие выходные огорчил «Сочи», забив фавориту пяткой на его поле. В итоге благодаря защитнику, отыгравшему весь матч, воронежская команда заработала очко (1:1). Оценка — 7,3.

Евгений Морозов Фото: ФК «Факел»

Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год

И ещё один футболист «Спартака». Хлусевич, как и остальные игроки из топ-5, отбегал целиком свой матч. Даниил вспахивал свой фланг обороны и мешал «Локомотиву», а заодно сам бегал в атаку. Его оценка — 7,2.

Даниил Хлусевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё немного интересных фактов:

в списке вновь ни одного представителя «Ахмата»;

Валерию Карпину традиционно помогает молодёжь. В победном матче с «Крыльями Советов» вышли шесть игроков в возрасте 21 года и моложе;

с отрывом худший по оценке молодой футболист тура — Матвей Ивахнов из «Факела». Он вышел на замену в матче с «Сочи» и получил две жёлтые карточки за девять минут.

Молодые футболисты в 10-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Ключ. Ед. Отб. Сейвы WS Кривцов «Краснодар» 20 100 1 4 2 17 (59%) 6 8,5 Быковский «Урал» 21 98 1 3 13 (69%) 8 7,5 Денисов «Спартак» 19 95 1 17 (59%) 6 7,4 Морозов «Факел» 21 102 1 2 11 (45%) 6 7,3 Хлусевич «Спартак» 21 95 1 16 (75%) 5 7,2 Мантуан «Зенит» 21 7 1 1 4 (50%) 7,1 Савич «Торпедо» 21 59 1 7 (43%) 4 7,1 Р. Литвинов «Спартак» 21 95 1 13 (54%) 12 7,1 Кутовой «Краснодар» 21 6 1 1 2 (0%) 7,0 Мелёхин «Ростов» 18 96 14 (64%) 9 6,9 Юлдошев «Пари НН» 21 70 1 1 18 (61%) 4 6,9 Пиняев «Крылья Советов» 17 69 1 2 1 11 (27%) 1 6,8 Хотулёв «Оренбург» 19 96 12 (58%) 4 6,8 Карпукас «Локомотив» 20 95 2 16 (50%) 3 6,7 Волков «Краснодар» 20 100 25 (44%) 12 6,7 Агапов «Пари НН» 21 96 12 (67%) 5 6,7 Гагнидзе «Динамо» 19 50 1 8 (63%) 1 6,7 Худяков «Локомотив» 18 95 5 6,6 Свинов «Факел» 21 102 3 6,6 Олусегун «Краснодар» 20 48 1 21 (33%) 1 6,6 Кузьмичёв «Локомотив» 21 95 11 (73%) 10 6,5 Сильянов «Ростов» 21 96 8 (100%) 7 6,5 Маричал «Динамо» 21 28 6 (83%) 4 6,5 В. Литвинов «Краснодар» 21 52 5 (100%) 3 6,5 Мампасси «Локомотив» 19 95 1 11 (64%) 8 6,4 Эркинов «Торпедо» 21 97 1 22 (18%) 3 6,3 Щетинин «Ростов» 20 33 5 (40%) 3 6,3 Корнюшин «Пари НН» 20 48 8 (50%) 6 6,3 Манелов «Краснодар» 20 45 2 1 9 (22%) 6,3 Шипунов «Сочи» 19 21 4 (25%) 1 6,2 Мельников «Ростов» 20 14 3 (100%) 1 6,2 Чиркович «Крылья Советов» 20 26 1 3 (67%) 6,2 Гбане «Химки» 21 65 1 14 (57%) 7 6,2 Митай «Локомотив» 19 48 8 (50%) 2 6,1 Прохин «Ростов» 21 21 5 (40%) 1 6,1 Шитов «Крылья Советов» 19 8 6,1 Сазонов «Динамо» 20 96 15 (40%) 7 6,1 Шильцов «Пари НН» 20 16 4 (75%) 2 6,1 Башич «Оренбург» 20 12 1 (0%) 6,1 Сиссако «Сочи» 21 13 2 3 (100%) 1 6,1 Мелёшин «Спартак» 18 1 6,0 Нтумба «Ростов» 19 14 1 (0%) 6,0 Захарян «Динамо» 19 78 1 1 11 (36%) 2 6,0 Хубулов «Крылья Советов» 21 3 6,0 Гладышев «Динамо» 19 18 3 (33%) 6,0 Акоста «Оренбург» 19 1 1 (0%) 6,0 Кравцов «Сочи» 20 50 9 (22%) 2 6,0 Турищев «Торпедо» 20 18 10 (20%) 5,9 Ермаков ЦСКА 19 24 5,9 Коваленко «Крылья Советов» 19 87 5,9 Тюкавин «Динамо» 20 9 2 (0%) 5,9 Садыгов «Химки» 21 19 2 (50%) 5,8 Ивахнов «Факел» 19 9 3 (0%) 4,6

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные Instat и WhoScored.