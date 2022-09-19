Молодёжь «Спартака» в огне. Но лучшим в 10-м туре РПЛ стал футболист «Краснодара»

10-й тур РПЛ позади. В минувшие выходные в матчах нашего чемпионата сыграли 53 футболиста возрастной категории U21 и ниже. Мы собрали их статистику и выяснили, кто был лучшим. Ниже — подробный разбор выступления молодых игроков в 10-м туре РПЛ.
Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет
Лучший молодой футболист тура в РПЛ! «Краснодар» дома победил «Химки» (3:1), а Кривцов забил второй гол своей команды и отыграл весь матч. Портал WhoScored высоко оценил перформанс полузащитника: оценка 8,5 — с отрывом самая высокая в минувшем туре среди молодёжи.
Никита Кривцов
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Илья Быковский, «Урал», 21 год
«Урал» на своём поле проиграл «Ахмату», но отличной игры Быковского это не отменяет. Защитник отбегал встречу целиком и подарил своей команде надежду на очки, сравняв счёт на 84-й минуте. «Ахмат» в итоге забил второй и победил (2:1). Оценка Ильи — 7,5.
Илья Быковский
Фото: ФК «Урал»
Даниил Денисов, «Спартак», 19 лет
«Спартак» в этом туре был хорош. Красно-белые уверенно разобрались с «Локомотивом», хоть и забили всего один гол. Денисов был одним из лучших на поле — отыграл весь матч в полузащите и получил оценку 7,4.
Даниил Денисов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Евгений Морозов, «Факел», 21 год
У «Факела» в составе играет настоящий феномен. Неделю назад Морозов забил «Локомотиву», а в минувшие выходные огорчил «Сочи», забив фавориту пяткой на его поле. В итоге благодаря защитнику, отыгравшему весь матч, воронежская команда заработала очко (1:1). Оценка — 7,3.
Евгений Морозов
Фото: ФК «Факел»
Даниил Хлусевич, «Спартак», 21 год
И ещё один футболист «Спартака». Хлусевич, как и остальные игроки из топ-5, отбегал целиком свой матч. Даниил вспахивал свой фланг обороны и мешал «Локомотиву», а заодно сам бегал в атаку. Его оценка — 7,2.
Даниил Хлусевич
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ещё немного интересных фактов:
- в списке вновь ни одного представителя «Ахмата»;
- Валерию Карпину традиционно помогает молодёжь. В победном матче с «Крыльями Советов» вышли шесть игроков в возрасте 21 года и моложе;
- с отрывом худший по оценке молодой футболист тура — Матвей Ивахнов из «Факела». Он вышел на замену в матче с «Сочи» и получил две жёлтые карточки за девять минут.
Молодые футболисты в 10-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Ключ.
|Ед.
|Отб.
|Сейвы
|WS
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|100
|1
|4
|2
|17 (59%)
|6
|8,5
|Быковский
|«Урал»
|21
|98
|1
|3
|13 (69%)
|8
|7,5
|Денисов
|«Спартак»
|19
|95
|1
|17 (59%)
|6
|7,4
|Морозов
|«Факел»
|21
|102
|1
|2
|11 (45%)
|6
|7,3
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|95
|1
|16 (75%)
|5
|7,2
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|7
|1
|1
|4 (50%)
|7,1
|Савич
|«Торпедо»
|21
|59
|1
|7 (43%)
|4
|7,1
|Р. Литвинов
|«Спартак»
|21
|95
|1
|13 (54%)
|12
|7,1
|Кутовой
|«Краснодар»
|21
|6
|1
|1
|2 (0%)
|7,0
|Мелёхин
|«Ростов»
|18
|96
|14 (64%)
|9
|6,9
|Юлдошев
|«Пари НН»
|21
|70
|1
|1
|18 (61%)
|4
|6,9
|Пиняев
|«Крылья Советов»
|17
|69
|1
|2
|1
|11 (27%)
|1
|6,8
|Хотулёв
|«Оренбург»
|19
|96
|12 (58%)
|4
|6,8
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|95
|2
|16 (50%)
|3
|6,7
|Волков
|«Краснодар»
|20
|100
|25 (44%)
|12
|6,7
|Агапов
|«Пари НН»
|21
|96
|12 (67%)
|5
|6,7
|Гагнидзе
|«Динамо»
|19
|50
|1
|8 (63%)
|1
|6,7
|Худяков
|«Локомотив»
|18
|95
|5
|6,6
|Свинов
|«Факел»
|21
|102
|3
|6,6
|Олусегун
|«Краснодар»
|20
|48
|1
|21 (33%)
|1
|6,6
|Кузьмичёв
|«Локомотив»
|21
|95
|11 (73%)
|10
|6,5
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|96
|8 (100%)
|7
|6,5
|Маричал
|«Динамо»
|21
|28
|6 (83%)
|4
|6,5
|В. Литвинов
|«Краснодар»
|21
|52
|5 (100%)
|3
|6,5
|Мампасси
|«Локомотив»
|19
|95
|1
|11 (64%)
|8
|6,4
|Эркинов
|«Торпедо»
|21
|97
|1
|22 (18%)
|3
|6,3
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|33
|5 (40%)
|3
|6,3
|Корнюшин
|«Пари НН»
|20
|48
|8 (50%)
|6
|6,3
|Манелов
|«Краснодар»
|20
|45
|2
|1
|9 (22%)
|6,3
|Шипунов
|«Сочи»
|19
|21
|4 (25%)
|1
|6,2
|Мельников
|«Ростов»
|20
|14
|3 (100%)
|1
|6,2
|Чиркович
|«Крылья Советов»
|20
|26
|1
|3 (67%)
|6,2
|Гбане
|«Химки»
|21
|65
|1
|14 (57%)
|7
|6,2
|Митай
|«Локомотив»
|19
|48
|8 (50%)
|2
|6,1
|Прохин
|«Ростов»
|21
|21
|5 (40%)
|1
|6,1
|Шитов
|«Крылья Советов»
|19
|8
|6,1
|Сазонов
|«Динамо»
|20
|96
|15 (40%)
|7
|6,1
|Шильцов
|«Пари НН»
|20
|16
|4 (75%)
|2
|6,1
|Башич
|«Оренбург»
|20
|12
|1 (0%)
|6,1
|Сиссако
|«Сочи»
|21
|13
|2
|3 (100%)
|1
|6,1
|Мелёшин
|«Спартак»
|18
|1
|6,0
|Нтумба
|«Ростов»
|19
|14
|1 (0%)
|6,0
|Захарян
|«Динамо»
|19
|78
|1
|1
|11 (36%)
|2
|6,0
|Хубулов
|«Крылья Советов»
|21
|3
|6,0
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|18
|3 (33%)
|6,0
|Акоста
|«Оренбург»
|19
|1
|1 (0%)
|6,0
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|50
|9 (22%)
|2
|6,0
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|18
|10 (20%)
|5,9
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|24
|5,9
|Коваленко
|«Крылья Советов»
|19
|87
|5,9
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|9
|2 (0%)
|5,9
|Садыгов
|«Химки»
|21
|19
|2 (50%)
|5,8
|Ивахнов
|«Факел»
|19
|9
|3 (0%)
|4,6
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, ключ. — ключевые пасы, ед. — единоборства (всего/успешные), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные Instat и WhoScored.
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