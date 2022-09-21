Судьи крупно помогли клубам из топ-3. Таблица грубых ошибок арбитров после 10 туров РПЛ

А Гончаренко в очередной раз может сетовать на работу судей.

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Павел Кукуян Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 10-м туре

В минувшем туре арбитры допустили две крупные ошибки в пользу команд, входящих в лидирующую группу в РПЛ.

Евгений Кукуляк не назначил пенальти в пользу «Урала» в ворота «Ахмата»;

Павел Шадыханов не удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче с «Торпедо»;

Павел Кукуян ошибочно отменил гол «Крыльев Советов» в ворота «Ростова».

Игорь Федотов футбольный арбитр На 44-й минуте с поля должны были выгнать Рошу — игрок ЦСКА откровенно бил соперника по лицу, но ему ничего не было. Шадыханову надо было смотреть на скопление игроков, а не на мяч, но главный вопрос по эпизоду — к VAR. ЦСКА должен был весь второй тайм играть вдесятером.

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 9-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после десяти туров