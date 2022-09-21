Судьи крупно помогли клубам из топ-3. Таблица грубых ошибок арбитров после 10 туров РПЛ

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Кукуян
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:
- таблица после 1-го тура;
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура.
Ошибки судей в 10-м туре
В минувшем туре арбитры допустили две крупные ошибки в пользу команд, входящих в лидирующую группу в РПЛ.
- Евгений Кукуляк не назначил пенальти в пользу «Урала» в ворота «Ахмата»;
- Павел Шадыханов не удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче с «Торпедо»;
- Павел Кукуян ошибочно отменил гол «Крыльев Советов» в ворота «Ростова».
На 44-й минуте с поля должны были выгнать Рошу — игрок ЦСКА откровенно бил соперника по лицу, но ему ничего не было. Шадыханову надо было смотреть на скопление игроков, а не на мяч, но главный вопрос по эпизоду — к VAR. ЦСКА должен был весь второй тайм играть вдесятером.
Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 9-го тура РПЛ можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после десяти туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|7
|0
|«Локомотив»
|5
|1
|«Краснодар»
|4
|2
|«Химки»
|3
|3
|«Торпедо»
|3
|0
|«Факел»
|2
|1
|«Пари НН»
|2
|4
|«Крылья Советов»
|2
|2
|«Сочи»
|1
|1
|ЦСКА
|1
|2
|«Зенит»
|1
|1
|«Динамо»
|1
|2
|«Ахмат»
|1
|5
|«Оренбург»
|1
|4
|«Спартак»
|1
|5
|«Ростов»
|0
|4
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