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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего: таблица и разбор ошибок, «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»

Судьи крупно помогли клубам из топ-3. Таблица грубых ошибок арбитров после 10 туров РПЛ
Кирилл Закатченко
Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего
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А Гончаренко в очередной раз может сетовать на работу судей.

Продолжаем следить за грубыми судейскими ошибками в нашем футболе. «Чемпионат» обновляет таблицу с косяками арбитров на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) ли показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Кукуян

Павел Кукуян

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Для вашего удобства — вот как выглядела таблица (и против кого ошибались судьи) в первых турах РПЛ:

Ошибки судей в 10-м туре

В минувшем туре арбитры допустили две крупные ошибки в пользу команд, входящих в лидирующую группу в РПЛ.

  • Евгений Кукуляк не назначил пенальти в пользу «Урала» в ворота «Ахмата»;
  • Павел Шадыханов не удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче с «Торпедо»;
  • Павел Кукуян ошибочно отменил гол «Крыльев Советов» в ворота «Ростова».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

На 44-й минуте с поля должны были выгнать Рошу — игрок ЦСКА откровенно бил соперника по лицу, но ему ничего не было. Шадыханову надо было смотреть на скопление игроков, а не на мяч, но главный вопрос по эпизоду — к VAR. ЦСКА должен был весь второй тайм играть вдесятером.

Подробный разбор судейства от Игоря Федотова в каждом матче 9-го тура РПЛ можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после десяти туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»70
«Локомотив»51
«Краснодар»42
«Химки»33
«Торпедо»30
«Факел»21
«Пари НН»24
«Крылья Советов»22
«Сочи»11
ЦСКА12
«Зенит»11
«Динамо»12
«Ахмат»15
«Оренбург»14
«Спартак»15
«Ростов»04
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