Трансфер в РПЛ после закрытия окна! Последний шанс для нераскрывшегося таланта «Зенита»

Летнее трансферное окно в России закрылось, но переходы продолжаются. «Сочи» в течение июня, июля и августа вёл поиски нападающего, тем не менее решил вопрос только к 19 сентября. У южан сорвалось несколько вариантов, и в конце концов клуб подписал на правах свободного агента прекрасно известного российским болельщикам черногорца Луку Джорджевича – экс-игрока «Зенита», «Локомотива» и тульского «Арсенала».

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» так прокомментировал трансфер Джорджевича:

«У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт по схеме «1+1». Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро наберёт форму. Есть пауза на игры сборных».

Джорджевич уехал из России летом 2021-го – его договор с «Локомотивом» был расторгнут. Что же происходило с Лукой после этого?

Став свободным агентом, черногорец в сентябре подписал трёхлетний контракт с датским «Вайле». Это был не первый его клуб за пределами России, но ранее Джорджевич уезжал из «Зенита» в Европу только на правах аренды – в голландский «Твенте», итальянскую «Сампдорию», испанскую «Понферрадину». Прощаясь, Лука назвал Россию любимой и близкой страной, и пообещал вернуться «если не футболистом, то просто так». Кто знал, что уже через 12 месяцев судьба приведёт его в Сочи?

«Вайле» боролся за выживание в чемпионате Дании. И потерпел неудачу. На втором этапе, когда шесть команд сражались за сохранение места в элите, команда Джорджевича финишировала пятой и выбыла из Суперлиги. Всего на одно очко отстав от выжившего «Орхуса». Вылет из элиты и привёл к досрочному прекращению контракта черногорского нападающего с «Вайле».

Джорджевич, пока набирал форму, как правило, выходил на замену и почти не забивал. Хотя и отличился в первой домашней игре с «Виборгом», замкнув в падении из вратарской прострел с правого фланга. В конце ноября положил мяч головой датскому топу – «Мидтьюлланну». Вскоре после этого забил гол и в четвертьфинале Кубка Дании.

После зимней паузы в апреле-мае Лука уже почти всегда попадал в основу в мини-турнире шести команд, боровшихся за выживание. В последних четырёх турах черногорца прорвало: Джорджевич забил три мяча в ворота «Виборга», «Норшелланна» и «Оденсе». Во всех случаях классно исполнял – наносил удары головой, играя на опережение. Это были голы настоящего форварда. Но «Вайле» их не хватило для спасения.

Всего Джорджевич сыграл 26 матчей в Суперлиге и Кубке Дании, стал автором шести голов и двух результативных передач. В среднем за 90 минут игры в датской лиге наносил 1,84 удара по воротам (в створ – 0,84) и имел один голевой момент. Совершал 2,5 попытки обыгрыша, но успешными были только 0,75. Лука выигрывал лишь 29% единоборств.

В общем, сезон в Дании выдающимся для Джорджевича не назовёшь, если не брать самую концовку. Возможно, весенние голы помогут Луке поверить в себя в чемпионате России. Уместно напомнить, что в РПЛ у него 17+10 по системе «гол+пас» в 81 матче.

Лука Джорджевич Фото: Getty Images

Когда Джорджевич в 18 лет оказался в «Зените», о нём говорили как об очень большом таланте. И первые матчи черногорца за петербургскую команду это подтверждали. Тренер Лучано Спаллетти хвалил Луку:

«У парня хорошие характеристики. Это фланговый атакующий игрок, который здорово открывается в свободные зоны, хорошо бежит. Поэтому у него, как мне кажется, есть будущее».

Но надо признать, что на сто процентов Джорджевич в России так и не раскрылся, хотя многие болельщики «Зенита» были разочарованы продажей черногорца в «Локомотив» (за € 2,25 млн). Пожалуй, самым хорошим для Луки был сезон-2018/2019, когда его включили в список 33 лучших игроков чемпионата после яркого года в Туле. Джорджевич на позиции нападающего попал в топ-3 вместе с Фёдором Чаловым и Сердаром Азмуном. В марте 2019-го Джорджевич в последний раз вызывался и в сборную Черногории, за которую сыграл 11 матчей, забил один мяч и сделал три голевые передачи (все результативные действия совершил в матчах с Сан-Марино).

Потом случилось повреждение крестообразных связок, из-за которого Джорджевич пропустил фактически год – 336 дней. Оно сломало карьеру нападающего в «Локомотиве». Но после похожей травмы перезапустил свою карьеру в «Сочи» Кристиан Нобоа, так что и прежний Лука может вернуться в РПЛ благодаря переезду на юг России. Очевидно, это последний шанс черногорца в серьёзном российском клубе. Его конкуренты – Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели.