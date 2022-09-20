Зинедин Зидан получил шанс, который нельзя упустить. Действовать нужно незамедлительно

Зинедин Зидан остаётся без работы после ухода с поста главного тренера «Реала» в межсезонье-2021. Минувшим летом появились основания рассчитывать на завершение простоя в карьере француза.

RMC Sport сообщал, что Зидан готов работать только в «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусе» и «Реале», а также категорически отвергает варианты в АПЛ. Зинедин вёл переговоры с «ПСЖ», но в последний момент сделка сорвалась. Сейчас парижане классно выступают под руководством Кристофа Галтье. У «Реала» тоже всё отлично, в Мадриде никто не собирается расставаться с Карло Анчелотти.

Иная ситуация в «Баварии» и «Ювентусе». Оба клуба из «списка Зидана» испытывают проблемы на старте сезона, и вариант с увольнением Юлиана Нагельсмана или Массимилиано Аллегри соответственно точно не стоит исключать. Особенно второго. И особенно если выигравший три Лиги чемпионов подряд Зидан сам проявит инициативу и выразит заинтересованность перебраться в Мюнхен или Турин.

«Бавария» идеально подходит Зидану

«Бавария» в двух первых турах Лиги чемпионов обыграла «Интер» и «Барселону» (обоих со счётом 2:0). Это спасает главного тренера Юлиана Нагельсмана от увольнения. Провальный результат мюнхенцев в Бундеслиге – 12 очков и пятое место в турнирной таблице по итогам семи туров – пока списывают на случайность и мелкое недоразумение.

Времени исправить ситуацию в чемпионате Германии у «Баварии» действительно предостаточно. При этом болельщиков и руководство не может не настораживать игра команды в нападении. У «Баварии» нет классической «девятки». Мюнхенцам очень сложно взломать грамотно выстроенную оборону соперников. В атаке «Бавария» действует максимально примитивно. Нет мастера вроде Роберта Левандовского, способного оказаться в нужное время в нужном месте и результативно завершить комбинацию.

Юлиан Нагельсман Фото: picture alliance via Getty Images)

Нагельсманн после недавнего поражения от «Аугсбурга» (0:1) был вынужден отвечать на критику. Сделал это тренер как-то невнятно, будто подписывая себе приговор.

«Я не собираюсь выделять сегодня какого-либо игрока. Недавняя негативная тенденция – это нехорошо. Многое должно измениться. Я собираюсь подумать, а потом посмотрим, как пойдут дела. Подумаю обо всём: о себе, о ситуации. Обо всём. Команде не хватает «девятки»? Что изменится, если я скажу да или нет? Если отвечу нет, люди скажут, мол, он не хочет признать проблему. Если отвечу да, скажут, что ему не хватает Левандовского. Сегодня у нас был номер 9 на скамейке запасных в лице Эрика Шупо-Мотинга. У нас нет другого классического нападающего, – сказал Нагельсман.

В «Баварии» Нагельсмана нет искры и запала, как во времена его предшественника Ханс-Дитера Флика, выигравшего Лигу чемпионов в 2020-м. Проще говоря, команда не производит впечатление доминирующей машины, способной уничтожать всех соперников на своём пути.

По данным Sport1.de, атмосфера в «Баварии» остаётся напряженной. Сразу после финального свистка матча с «Аугсбургом» Нагельсман бросился в раздевалку, будучи грустным и подавленным. Тренер считает, что игроки команды несут основную ответственность за неудачный результат в Бундеслиге – особенно из-за большого количества упущенных моментов и слабой реализации. При этом внутри коллектива звучит регулярная критика Нагельсмана за стиль управления командой – в сочетании с обвинениями в том, что ему не хватает эмпатии в некоторых ситуациях. В последнее время нескольких игроков также раздражает тот факт, что у Нагельсмана редко возникают вопросы к себе в рассуждениях после матчей.

Молодой тренер рискует просто «поплыть». Пауза на матчи сборных представляет собой подходящий момент для раздумий над переменами. Высокие функционеры «Баварии» Оливер Кан и Хасан Салихамиджич должны держать в уме различные варианты, включая расставание с Нагельсманом. Тем более что на рынке есть более чем качественная замена – Зинедин Зидан.

Зинедин Зидан Фото: MB Media/Getty Images

«Бавария» и Зидан идеально подходят друг другу по нескольким причинам. Во-первых, Зинедин придёт в состоявшуюся топ-команду, которая нуждается лишь в относительно небольшом оживлении. Зидан намного авторитетнее Нагельсмана, поэтому проблему с рабочей атмосферой определённо решит очень быстро. Во-вторых, «Баварии» нужен именно «специалист по Лиге чемпионов» вроде него. Самому Зидану тоже будет удобнее в условиях, когда можно сосредоточиться только на еврокубковом турнире.

В Бундеслиге со временем положение способен исправить и Нагельсман, но клуб вроде «Баварии» должен мыслить глобально — с расчётом на успех в Лиге чемпионов. Команда под руководством Нагельсмана выглядит слишком мягкой, что рискует проявиться на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Зидан способен это исправить. Никто не будет спорить с тем, что после прихода Зинедина шансы «Баварии» на победу в ЛЧ станут заметно выше.

У Зидана есть связь с «Ювентусом», хотя сейчас это не лучшее место для работы

Зидан испытывает особо тёплые чувства к «Ювентусу», где блестяще провёл пять лет игровой карьеры (1996-2001). Только поэтому «Юве» входят в шорт-лист француза. Особой привлекательности у «бьянконери» сейчас нет.

«Ювентус» проиграл два стартовых матча Лиги чемпионов и набрал всего 10 очков после семи туров Серии А. Главный тренер Массимилиано Аллегри несёт ответственность за провал, но проблема не только в нём. Состав «Ювентуса» кажется непригодным для решения больших задач. При удачном стечении обстоятельств команда может побороться за чемпионство в Италии, однако о победе в ЛЧ речь вообще не идёт.

Далеко не факт, что «Ювентус» чудесным образом преобразится, если Зидан заменит Аллегри. Француз может улучшить положение в Серии А, но это лишь локальная задача, с которой теоретически способен справиться и Аллегри, если дать ему немного времени после перерыва на матчи сборных.

Массимилиано Аллегри

Зидан не будет бороться за победу в ЛЧ с «Юве», что является большой проблемой при потенциальных переговорах. Разве что руководство клуба пообещает французу качественное усиление уже этой зимой или как минимум даст гарантию масштабных инвестиций в обозримом будущем.

Хотя привязанность Зидана к Турину всё-таки оставляет немалую вероятность, что тренер согласится возглавить «Ювентус» даже с учётом всех текущих проблем команды. Вариант с «Баварией» предпочтительнее во всех отношениях, но засидевшийся в отпуске Зинедин уж точно не должен моментально отказывать «Юве».

В интересах Зидана как можно скорее вернуться к тренерской деятельности

Зидан в июньском интервью L’Équipe заявил о желании стать главным тренером сборной Франции. Никаких конкретных сроков Зинедин не указывал, но совершенно ясно, что он надеется сменить Дидье Дешама после чемпионата мира в Катаре. Не факт, что получится. Дешам не декларировал намерений уйти из национальной команды, а Федерация футбола Франции не давала Зидану каких-либо гарантий.

Дидье Дешам Фото: John Berry/Getty Images

Стоит учесть, что Зидан давал это интервью ещё до того, как появилась реальная вероятность смены тренеров в двух клубах из его списка интересов. Зинедин получил шанс, который нельзя упускать. Возможность возглавить «Баварию» появляется не так уж часто. Действовать нужно незамедлительно – контактировать с немцами и прощупывать почву по поводу возможного сотрудничества. Иначе его место может занять Томас Тухель, который неожиданно был уволен из «Челси» на старте сезона и сейчас ищет себе новый топ-клуб.

Вариант с «Ювентусом» тоже отбрасывать не стоит, хоть он и не такой привлекательный. Туринцы ждать долго не будут, если решат расстаться с Аллегри – рассмотрят того же Тухеля в случае необходимости. В интересах самого Зидана как можно скорее вернуться к тренерской деятельности. Зинедину всего 50 лет. Он ещё успеет поработать со сборной Франции. На клубном уровне ему есть что доказывать. Например, способен ли он побеждать в Лиге чемпионов не с «Реалом».