Странные удаления и пенальти в Первой лиге. А лидер после 10 туров — команда без стадиона!

В Мелбет Первой лиге позади почти треть турнира. Состоялся 10-й тур, в котором хватало как чисто игровых, так и скандальных моментов около футбола. «СКА-Хабаровск» ужасно начал сезон, но выдал семиматчевую беспроигрышную серию и уже подтянулся к середине таблицы. В этот уикенд команда Романа Шаронова минимально победила «Нефтехимик». Дальше – подробнее обо всех остальных матчах в нашем обзоре.

«Алания» — единоличный лидер! Тедеев готов кричать и даже «стать глухонемым»

«Алания» в Грозном (по-прежнему проводит там свои домашние матчи – масштабную стройку во Владикавказе должны закончить к лету следующего года) победила «Велес» и закрепилась в статусе нового лидера. «Барсы» со стартовым свистком завладели преимуществом, но все подходы к штрафной через центр соперник перекрыл. Пришлось играть шире и увеличить количество подач, создавая остроту так, либо угрожать дальними ударами и со стандартов (тут отметим двух футболистов – Цараева и Хабалова). При этом красно-жёлтые увлеклись и могли пропустить в классической контратаке, но Логуа их простил.

Тренер «Алании» Заур Тедеев по ходу матча сорвал голос. А в послематчевом интервью пошутил, что готов кричать сколько потребуется и даже «стать глухонемым», если его подсказ и мотивация будут и дальше работать на победы так же эффективно. На 66-й минуте сработала его замена. Перед свежим Мазуриным смыкались три игрока «Велеса», но это не помешало мячу по красивой траектории влететь в угол. 1:0 – трудовая победа владикавказцев. Выиграли минимально, но больше «Алании» в этом сезоне забил только «Рубин». Не стоит забывать, что в прошлом туре команда отгрузила четыре крепкому «КАМАЗу», да и с «Велесом» Мазурин мог оформить дубль – пробил выше с линии вратарской.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

«КАМАЗ» — Кавказ — 0:2. Набережные Челны опустились на четвёртое место

«КАМАЗ» лидировал после сказочного старта, вырвал ничью в дерби с «Рубином», скатал «нулёвку» с крепкой «Балтикой», однако дальше пошёл провал по результатам. У челнинцев два поражения подряд от команд с Кавказа. Но какова же Махачкала! Напомним, «Динамо» только вышло в Первую лигу – и стабильно набирает очки, проиграв лишь раз. Вот и здесь вновь устроили шикарную рубку с хэппи-эндом.

Махачкалинцы с пятой минуты вели в счёте, когда Красильниченко с лёта замкнул навес Кагермазова. Чуть позже гости имели ещё один супершанс после скидки в центр штрафной. Во втором тайме хозяева, больше владевшие мячом и продолжавшие давить, забили. Но если с «Балтикой» в прошлом туре похожий сценарий закончился ничьей, то здесь «Динамо» вырвало победу. Второй гол пришёл со стандарта: Кагермазов записал второй ассист, а Гасанов забил головой – 1:2.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

В Уфе — долгожданная победа, актёрство и смешное удаление

«Уфа» наконец-то выиграла дома. И это первая победа Дениса Попова во главе команды. Работа над стандартами на тренировках принесла свои плоды, ведь в матче с «Краснодаром-2» уфимцы дважды забили после угловых. В первом тайме Молтенинов продлил подачу на Темникова, а во втором Масалов уже напрямую ассистировал Плиеву. Интересно, что «Уфа» перед этим туром была в тройке команд, которые реже всех в лиге подают корнеры.

А ещё в этом матче было курьёзное удаление Кэтэлина Карпа, после которого весь второй тайм «Уфа» отыграла в меньшинстве. Темников сбил Карпа, молдаванин лежал на газоне, обнимая мяч, а над ним на прямых ногах склонился Владислав Самко. Он демонстративно хотел выхватить мяч, получил толчок в пятую точку и продолжил актёрствовать: схватился за голову и забился в конвульсиях на газоне, пока не был поднят партнёром по команде. Судья к этому моменту ещё не успел спрятать красную карточку. «Уфа» же после матча иронично поздравила Карпа с сотым матчем за клуб.

Кэтэлин Карп Фото: vk.com/ufafc

Дзагоев забил впервые за два года, а Слуцкий размышляет о солидности

Самую результативную игру в туре выдали «Рубин» и «Волгарь» – пять мячей на двоих. Казанцы повели в счёте на 32-й минуте. Мяч, как в час пик в общественном транспорте, после навеса застрял в точке на линии вратарской, где было шесть человек. Пока туда не набежал Дзагоев – для Алана это первый гол с ноября 2020-го – тогда он забил победный за ЦСКА в игре с «Ротором».



Во втором тайме «Волгарь» остался в меньшинстве, а «Рубин» со штрафного удвоил счёт. Через четыре минуты Печёнкин сделал счёт 2:1, но тут же Лисакович с передачи Горбунова, казалось, окончательно всё решил. Однако гости снова оживили интригу – гол Царукяна стал последним в матче, но дал Леониду Слуцкому повод для размышлений о солидности команды, которая дважды пропускает от играющего вдесятером соперника.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Игнашевич вернулся в Москву и привёз боснийца, который не боится играть в России

Вровень с «Рубином» в таблице идёт «Балтика»: пять побед, четыре ничьих и одно поражение. В этом туре Сергей Игнашевич приехал в Москву, а его команда на «ВТБ Арене» обыграла «Родину» – 2:1. В первом тайме соперники обменялись голами, а сразу после перерыва Гузина вывел калининградцев вперёд. Кстати, сегодня Гедеон – один из немногих боснийцев, кто не против играть ни в России, ни со сборной России. У него, кстати, три гола в четырёх последних матчах Первой лиги.

Гедеон Фото: vk.com/fcbaltika

Не факт, что москвичи смогли бы отыграться, тем более с удалением примерно за полчаса до конца матча. Горячий парень Амур Калмыков, с которым в начале сентября распрощалось «Торпедо», проводил за «Родину» второй матч. Арбитр показал ему две жёлтых в одном эпизоде. Сначала за стык: Калмыков пробросил себе на ход, но Радмановац был первым на мяче и получил в ногу. А затем, наверное, за эмоции, хотя Амур уже отошёл от серба и высказывал что-то со стороны. Наставник «Родины» Дмитрий Парфёнов отправился протестовать, но тоже получил карточку и не стал молчать после игры.

Дмитрий Парфёнов главный тренер «Родины» «Чего разбирать? Идите в судейскую, там вам всё расскажут. Оставлять в меньшинстве, когда футболисты общаются между собой… Они же футболисты — могут высказать друг другу что-то по-мужски, и ничего в этом страшного нет, это нормально. За такое красные карточки не дают. Перепугался, что мы можем отыграться? Может быть. Молодой человек сегодня герой. Пусть зайдёт в раздевалку к ребятам. Нашему игроку разбивают локтем глаз — насколько знаю правила, за это как раз показывают карточки. Вопросов много. А вопросы к себе мы разберём».

«Кубань» прервала безрадостную серию. А заодно придержала «Арсенал»

«Арсенал» имел шанс догнать «Рубин» и «Балтику», но проиграл в Краснодаре. После сентябрьских побед над «Уфой» и «Нефтехимиком» казалось, что выход в лидирующую группу максимально близок. Однако с «Кубанью» команда Кононова снова, как и многократно в летней части сезона, пропустила первой. Во втором тайме Панченко сравнял с пенальти (был ли он – ещё вопрос), но тут же туляки безобразно сыграли при подаче со стандарта – и это 2:1 в пользу хозяев. Важно, что «Кубань» прервала сразу две серии – чужую и свою. У туляков была пятиматчевая без поражений, а краснодарцы, наоборот, не выигрывали пять туров кряду.

У «Шинника» забил 41-летний ветеран. Не обошлось и без судейского скандала

«Шинник» после победы над «Кубанью» приехал в гости к замыкающей таблицу «Волге». Однако набрать три очка в Ульяновске не так просто – спросите у «Рубина», вырвавшего там победу на последней минуте. Событием здесь стал гол 41-летнего Эльдара Низамутдинова. Он вышел в старте ярославцев с капитанской повязкой, а на 20-й минуте нанёс красивейший удар с радиуса штрафной в левый от вратаря угол. Вот только ещё до перерыва ему пришлось уйти, и не из-за повреждения – Вадим Евсеев снял ветерана после удаления Андрея Савинова. А в конце тайма хозяева в большинстве сравняли счёт.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

На 79-й минуте арбитр окончательно разозлил ярославцев – назначил пенальти в их ворота, хотя нарушение было за штрафной. Но вратарь Михаил Филиппов взял удар Чингиза Магомадова. Сразу после эпизода Евсеев «тепло» побеседовал с судьёй. А затем высказался о бригаде на пресс-конференции.



Евсеев сказал, что во втором тайме у «Волги» вообще не было шансов забить. Из зала ему возразили, что шанс был с пенальти, и спросили, насколько это справедливо. Тренер отреагировал жёстко:



– Вам не дал шанс забить резервный судья. Насколько я понимаю, Даниил Шеметов. Он местный. Вот вы ему скажите спасибо – за счёт него вы и не забили пенальти. Потому что в футболе есть психология. Вот он и сделал её такой, что вы не забили пенальти. Я вам что, все секреты буду рассказывать? В первом тайме он сказал запасным надеть синие манишки, когда команды играют в чёрном и жёлтом, а наши запасные – тоже в синем. В первом тайме – ноль эмоций на то, что за дальними воротами стояли запасные. Так что занимайтесь своими делами – имею в виду судейский корпус. Я же не говорю, был пенальти или нет – поставили? Поставили. А мы из этого вышли – за счёт резервного судьи.