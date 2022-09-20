России не будет на жеребьёвке Евро-2024. Что это значит?

Сборная России не примет участия в жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы — 2024, которая состоится 9 октября. Решение ожидаемое, учитывая обстановку, но пока не фатальное.
Причина отстранения
Всё та же, по которой мы не играли в стыках и пропускаем еврокубковый сезон. В феврале ФИФА сначала вынесла решение, согласно которому сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС» без флага и гимна. Но это так всколыхнуло общественность, что буквально через пару дней позиция была пересмотрена. В итоге ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о приостановке выступления российских сборных и клубов во всех соревнованиях под эгидой организаций.
«Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине и сплочён вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми».
Решение вступило в силу 28 февраля и по умолчанию действует до дальнейшего уведомления. Его не было, поэтому автоматически отстранение распространяется и на жеребьёвку. Правда, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко убеждён, что Россию не допустили до жеребьёвки, потому что того «требовали».
«Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требуют, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года им не светят официальные международные соревнования по футболу. Евро-2024 пройдёт без России», — написал он в своих соцсетях.
Мы ещё можем попасть на Евро?
РФС оспаривал февральское решение в CAS, но в июле суд отказал в удовлетворении апелляции. На это решение также будет подана апелляция, пусть и шансов в то, что будет вынесено какое-либо положительное решение в нашу пользу, мало. Президент РПЛ Александр Алаев рассказывал в интервью «Чемпионату», с какими доводами выступали в арбитраже: «Один из аргументов: «Мы поступили правильно, потому что бывший футболист сборной России в интервью одному YouTube-каналу (возможно, имеется в виду Игорь Денисов в интервью Нобелю Арустамяну. – Прим. «Чемпионата») сказал, что понимает наше решение. И это аргумент в суде. Мы же ничего не нарушили – ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументом «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности».
Тем не менее формально в силе остаётся только прошлое заявление. Поэтому теоретический шанс на то, что нас каким-то (чудесным) образом могут добавить в отборочный турнир, остаётся. Но только теоретический и только исходя из аккуратной формулировки ФИФА и УЕФА.
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