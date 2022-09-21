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Сборная России по футболу: из каких клубов РПЛ игроки попадают в команду – статистика при Карпине, Черчесове и Слуцком

Из каких клубов чаще попадают в сборную России? За 7 лет за неё сыграл 51 новый игрок
Анатолий Романов
Из каких клубов РПЛ игроки попадают в сборную
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Неожиданно, но в последние годы именно «Зенит» чаще всего доводит футболистов до национальной команды.

Сборная России должна наконец-то сыграть в 2022 году. Пусть пока речь идёт не о турнирном матче, а о товарищеском, спарринг с Киргизией может быть интересен в том числе и тем, что в нём состоятся дебюты новых игроков нашей национальной команды. Валерий Карпин вызвал целую группу футболистов, прежде не выступавших за первую сборную.

Вообще, любопытно, какие клубы РПЛ были в последние годы главными «донорами» национальной команды. Давайте взглянем на список новичков, которые дебютировали в сборной под руководством трёх последних российских тренеров – Леонида Слуцкого, Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Напомним, Слуцкий сменил итальянца Фабио Капелло чуть более семи лет назад, в августе 2015-го. С тех пор за сборную России сыграл 51 новый игрок. Почти все они, за исключением троих, представляли клубы РПЛ.

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Дебютанты сборной России в 2015 году (с августа): Олег Кузьмин («Рубин»), Владислав Игнатьев («Кубань»), Артур Юсупов («Зенит»), Артём Ребров («Спартак»).

До конца 2015-го сборная России сыграла при Слуцком шесть матчей. Кузьмин дебютировал в игре со Швецией, Игнатьев – с Португалией, а Ребров и Юсупов – с Хорватией. Для голкипера «Спартака» это было первое и последнее выступление за национальную команду. Юсупов, как ни странно, до перехода в «Зенит» летом 2015-го в сборную не приглашался, но и сыграл за неё всего дважды. Хотя съездил на Евро-2016.

Дебютанты сборной России в 2016 году: Маринато Гильерме («Локомотив»), Станислав Крицюк, Юрий Газинский, Сергей Петров (все – «Краснодар»), Илья Максимов («Анжи»), Роман Нойштедтер («Шальке», Германия), Фёдор Кудряшов, Александр Ерохин, Сослан Джанаев (все – «Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Кирилл Панченко («Динамо»).

До чемпионата Европы при Слуцком успели дебютировать в сборной России натурализованный бразилец Гильерме, Крицюк и Максимов – в товарищеском матче с Литвой, а также Нойштедтер – в спарринге с Чехией.
Потом в сборную пришёл Черчесов. В своём первом матче с Турцией он дал шанс трём новичкам – Кудряшову, Газинскому и Ерохину. После этого Петров сыграл с Ганой, Джанаев и Кутепов – с Коста-Рикой, а Панченко – с Катаром.

Максимов и Панченко больше не выступали за национальную команду.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дебютанты сборной России в 2017 году: Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Константин Рауш («Кёльн», Германия), Антон Миранчук («Локомотив»), Андрей Лунёв, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Заболотный («Тосно»).

В 2017-м сборная готовилась к Кубку конференций, держа в уме домашний ЧМ-2018. В том году в состав команды Черчесова влилась целая группа новичков. До турнира дебютировал Джикия – в матче с Венгрией. А в октябре тренер проверил ещё нескольких игроков. Во встрече с Южной Кореей состоялась премьера Фернандеса, Рауша, Кузяева, Миранчука и Заболотного, а с Ираном место в воротах занял Лунёв.

Дебютанты сборной России в 2018 году: Антон Швец («Ахмат»), Дмитрий Стоцкий, Ари (оба – «Краснодар»), Егор Сорокин («Рубин»).

Перед ЧМ-2018 Черчесов обошёлся без экспериментов, наигрывал тех, кого уже неплохо знал. До турнира дебютировал только Швец: матч с Францией стал для опорника первым и пока последним в сборной. В сентябре во встрече с Чехией впервые за национальную команду сыграли Сорокин и Стоцкий. Эти двое, как и Швец, больше в сборной не появлялись. В спарринге с Германией в футболке с надписью «Россия» вышел ещё один натурализованный бразилец – Ари.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дебютанты сборной России в 2019 году: Ильзат Ахметов, Фёдор Чалов (оба – ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Вячеслав Караваев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Максим Беляев («Арсенал»).

Следующий год подарил ещё семь дебютов. Чалов и Ахметов впервые сыграли за сборную в матче с Бельгией, Баринов – с Сан-Марино (дома), Комличенко – с Шотландией, Караваев и Бакаев – с Кипром, а Беляев – с Сан-Марино (в гостях). Максим провёл на поле всего 90 минут, и это выступление осталось для него единственным за национальную команду.

Дебютанты сборной России в 2020 году: Александр Соболев («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Роман Евгеньев, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Игорь Дивеев, Иван Обляков, Константин Кучаев (все – ЦСКА).

Год спустя игроками сборной России стали ещё семь человек. В октябре 2020-го Мостовой и Соболев дебютировали во встрече со Швецией, а Фомин – с Турцией. В ноябре армейцы Дивеев, Обляков и Кучаев получили шанс показать себя в спарринге с Молдавией, а премьера Евгеньева пришлась на ужасный матч с Сербией (0:5). У Кучаева и Евгеньева второй игры за сборную России пока не было.

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дебютанты сборной России в 2021 году: Матвей Сафонов («Краснодар»), Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Илья Самошников («Рубин»), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба – «Ростов»), Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин (оба – «Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»).

В год перенесённого Евро-2020 за сборную России впервые сыграли 11 футболистов. До турнира дебютировали Жемалетдинов – в матче с Мальтой, Мухин – со Словенией и Сафонов – с Польшей.

После чемпионата Европы уже под руководством Карпина в национальной команде дебютировали Самошников и Захарян – в матче с Хорватией, Тюкавин – с Кипром (в гостях), Осипенко – с Мальтой, Чистяков, Сутормин и Терехов – со Словакией, а также Глебов – с Кипром (дома).

Потом все, кроме Тюкавина, сыграли за сборную России ещё хотя бы раз.

Где сейчас игроки первой сборной России. Фото с разницей в 30 лет Где сейчас игроки первой сборной России. Фото с разницей в 30 лет

Лидером по количеству новичков сборной России за этим семь лет стал «Зенит». Как видите, петербургский клуб не только покупает готовых игроков национальной команды, но и доводит своих футболистов до неё. «Краснодар» с ЦСКА тоже хорошо помогают сборной – попали в топ-3.

Итоговая статистика по клубам РПЛ:

«Зенит» – 7 игроков, «Краснодар», ЦСКА – по 6, «Динамо», «Локомотив», «Ростов», «Спартак» – по 5, «Рубин» – 3, «Анжи», «Арсенал», «Ахмат», «Кубань», «Сочи», «Тосно» – по 1.

Кроме того, в сборную России попадали из трёх зарубежных клубов – «Кёльна», «Шальке» и «Млада-Болеслав».

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