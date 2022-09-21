Неожиданно, но в последние годы именно «Зенит» чаще всего доводит футболистов до национальной команды.

Из каких клубов чаще попадают в сборную России? За 7 лет за неё сыграл 51 новый игрок

Сборная России должна наконец-то сыграть в 2022 году. Пусть пока речь идёт не о турнирном матче, а о товарищеском, спарринг с Киргизией может быть интересен в том числе и тем, что в нём состоятся дебюты новых игроков нашей национальной команды. Валерий Карпин вызвал целую группу футболистов, прежде не выступавших за первую сборную.

Вообще, любопытно, какие клубы РПЛ были в последние годы главными «донорами» национальной команды. Давайте взглянем на список новичков, которые дебютировали в сборной под руководством трёх последних российских тренеров – Леонида Слуцкого, Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Напомним, Слуцкий сменил итальянца Фабио Капелло чуть более семи лет назад, в августе 2015-го. С тех пор за сборную России сыграл 51 новый игрок. Почти все они, за исключением троих, представляли клубы РПЛ.

Дебютанты сборной России в 2015 году (с августа): Олег Кузьмин («Рубин»), Владислав Игнатьев («Кубань»), Артур Юсупов («Зенит»), Артём Ребров («Спартак»).

До конца 2015-го сборная России сыграла при Слуцком шесть матчей. Кузьмин дебютировал в игре со Швецией, Игнатьев – с Португалией, а Ребров и Юсупов – с Хорватией. Для голкипера «Спартака» это было первое и последнее выступление за национальную команду. Юсупов, как ни странно, до перехода в «Зенит» летом 2015-го в сборную не приглашался, но и сыграл за неё всего дважды. Хотя съездил на Евро-2016.

Дебютанты сборной России в 2016 году: Маринато Гильерме («Локомотив»), Станислав Крицюк, Юрий Газинский, Сергей Петров (все – «Краснодар»), Илья Максимов («Анжи»), Роман Нойштедтер («Шальке», Германия), Фёдор Кудряшов, Александр Ерохин, Сослан Джанаев (все – «Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Кирилл Панченко («Динамо»).

До чемпионата Европы при Слуцком успели дебютировать в сборной России натурализованный бразилец Гильерме, Крицюк и Максимов – в товарищеском матче с Литвой, а также Нойштедтер – в спарринге с Чехией.

Потом в сборную пришёл Черчесов. В своём первом матче с Турцией он дал шанс трём новичкам – Кудряшову, Газинскому и Ерохину. После этого Петров сыграл с Ганой, Джанаев и Кутепов – с Коста-Рикой, а Панченко – с Катаром.

Максимов и Панченко больше не выступали за национальную команду.

Леонид Слуцкий Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дебютанты сборной России в 2017 году: Георгий Джикия («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Константин Рауш («Кёльн», Германия), Антон Миранчук («Локомотив»), Андрей Лунёв, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Заболотный («Тосно»).

В 2017-м сборная готовилась к Кубку конференций, держа в уме домашний ЧМ-2018. В том году в состав команды Черчесова влилась целая группа новичков. До турнира дебютировал Джикия – в матче с Венгрией. А в октябре тренер проверил ещё нескольких игроков. Во встрече с Южной Кореей состоялась премьера Фернандеса, Рауша, Кузяева, Миранчука и Заболотного, а с Ираном место в воротах занял Лунёв.

Дебютанты сборной России в 2018 году: Антон Швец («Ахмат»), Дмитрий Стоцкий, Ари (оба – «Краснодар»), Егор Сорокин («Рубин»).

Перед ЧМ-2018 Черчесов обошёлся без экспериментов, наигрывал тех, кого уже неплохо знал. До турнира дебютировал только Швец: матч с Францией стал для опорника первым и пока последним в сборной. В сентябре во встрече с Чехией впервые за национальную команду сыграли Сорокин и Стоцкий. Эти двое, как и Швец, больше в сборной не появлялись. В спарринге с Германией в футболке с надписью «Россия» вышел ещё один натурализованный бразилец – Ари.

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дебютанты сборной России в 2019 году: Ильзат Ахметов, Фёдор Чалов (оба – ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Вячеслав Караваев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Максим Беляев («Арсенал»).

Следующий год подарил ещё семь дебютов. Чалов и Ахметов впервые сыграли за сборную в матче с Бельгией, Баринов – с Сан-Марино (дома), Комличенко – с Шотландией, Караваев и Бакаев – с Кипром, а Беляев – с Сан-Марино (в гостях). Максим провёл на поле всего 90 минут, и это выступление осталось для него единственным за национальную команду.

Дебютанты сборной России в 2020 году: Александр Соболев («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Роман Евгеньев, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Игорь Дивеев, Иван Обляков, Константин Кучаев (все – ЦСКА).

Год спустя игроками сборной России стали ещё семь человек. В октябре 2020-го Мостовой и Соболев дебютировали во встрече со Швецией, а Фомин – с Турцией. В ноябре армейцы Дивеев, Обляков и Кучаев получили шанс показать себя в спарринге с Молдавией, а премьера Евгеньева пришлась на ужасный матч с Сербией (0:5). У Кучаева и Евгеньева второй игры за сборную России пока не было.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дебютанты сборной России в 2021 году: Матвей Сафонов («Краснодар»), Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Илья Самошников («Рубин»), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Максим Осипенко, Данил Глебов (оба – «Ростов»), Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин (оба – «Зенит»), Сергей Терехов («Сочи»).

В год перенесённого Евро-2020 за сборную России впервые сыграли 11 футболистов. До турнира дебютировали Жемалетдинов – в матче с Мальтой, Мухин – со Словенией и Сафонов – с Польшей.

После чемпионата Европы уже под руководством Карпина в национальной команде дебютировали Самошников и Захарян – в матче с Хорватией, Тюкавин – с Кипром (в гостях), Осипенко – с Мальтой, Чистяков, Сутормин и Терехов – со Словакией, а также Глебов – с Кипром (дома).

Потом все, кроме Тюкавина, сыграли за сборную России ещё хотя бы раз.

Лидером по количеству новичков сборной России за этим семь лет стал «Зенит». Как видите, петербургский клуб не только покупает готовых игроков национальной команды, но и доводит своих футболистов до неё. «Краснодар» с ЦСКА тоже хорошо помогают сборной – попали в топ-3.

Итоговая статистика по клубам РПЛ:

«Зенит» – 7 игроков, «Краснодар», ЦСКА – по 6, «Динамо», «Локомотив», «Ростов», «Спартак» – по 5, «Рубин» – 3, «Анжи», «Арсенал», «Ахмат», «Кубань», «Сочи», «Тосно» – по 1.

Кроме того, в сборную России попадали из трёх зарубежных клубов – «Кёльна», «Шальке» и «Млада-Болеслав».