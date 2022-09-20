«Может, скажут, что распускают сборную России». Главные слова Карпина перед Киргизией

Сборная России собралась впервые с марта, чтобы подготовиться к товарищескому матчу с Киргизией. Открытую тренировку во вторник команда проводила на фоне новости, что сборная не допущена до участия в жеребьёвке отбора чемпионата Европы. Об этом и других важных вещах журналисты спросили Валерия Карпина после окончания тренировки.
― Решение УЕФА отстранить нас от чемпионата Европы что-то поменяло для вас?
― Ничего. Нам надо быть готовыми, даже если вернёмся не скоро.
― Как узнали новость?
― Начали названивать по 50 раз: зашёл в интернет, узнал.
― Неужели вы не расстроились?
― А вы ожидали чего-то другого? Я тоже надеялся, что нас вернут. Но чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности.
― Как игрокам переваривать пропуск двух турниров?
― Как и всем людям. Никто не умер, жизнь такая. А олимпийцам каково? Сборная будет собираться на товарищеские матчи, они нужны, чтобы сохранять мотивацию. Для футболистов этого достаточно.
― После решения УЕФА засомневались в своей надобности для сборной страны?
― Ничего не думаю об этом. Все же всё понимали. Пока изменений в происходящем не будет, так и будет продолжаться. Пока мысли о Киргизии. Сыграем, а там посмотрим.
― С Киргизией сыграем. А с Боснией? Не откажутся из-за давления?
― Значит, сыграем с теми, на кого давления не будет.
― Вас не напрягает ситуация с Боснией?
― Это проблемы футболистов, федерации. Жили бы мы в Боснии, возможно, так же себя бы вели. Пропаганда везде существует.
― У вас есть пожелания по стилю соперников в товарищеских матчах?
― Как отвечать на этот вопрос? Это нормально вообще? В нашей ситуации пожелания выставлять? Давайте с Францией, Испанией сыграем. Или выбирать из Англии, Мьянмы и так далее?
― С Ираном матч состоится?
― На 99,9% игра состоится — 15 или 16 ноября: Доха или Тегеран. Возможно, из-за этого сдвинем тур чемпионата.
― Вам интересно сыграть с Киргизией?
― Очень интересно. Посмотреть на игроков. На сборах же мы играем товарищеские матчи. Вам же это интересно? Интересно, аж через 10 дней после начала сборов показываете. Ну вот и мне интересно.
― Наше отстранение на два года…
― Не на два года. А до последующего уведомления. Это уведомление может случиться в январе, например.
― Если всё закончится?
― Например.
Валерий Карпин
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
― В нынешний период вы продолжаете следить за весом игроков?
― Все процедуры остались. Все по весу в более-менее нормальном состоянии, но пара человек в красной зоне есть.
― Ваши ожидания от матча с Киргизией?
― Хотелось бы выиграть матч, но в большей степени хотелось бы, чтобы молодые игроки, когда в следующий раз приедут, понимали требования сборной. Особенно в момент, когда нас вернут.
― Вы уверены, что к этому моменту останетесь в сборной?
― Я не знаю, буду ли тренером «Ростова» на неделе, а вы про сборную. Я допускаю, что не продлю контракт со сборной, который заканчивается 31 декабря. Но я всё допускаю — может, скажут, что распускают сборную или тренер не нужен. Когда начнутся переговоры, тогда и будем думать.
― Нет мысли, что с клубами нам в данной ситуации играть проще?
― Возможно. Если с нами совсем никто не захочет играть, то такой вариант возможен.
― Вы сыграете тренерским штабом против команды РФС из Медиалиги. Как вам?
― Нормально. Дыр-дыр сыграем.
― Может, сборной тоже с командой из Медиалиги сыграть?
― Можно — шоу устроить.
― Почему шоу?
― На серьёзном сыграть? Как вы себе это представляете? Они дорастут до уровня сборной? Тогда уже в сборную будем вызывать. Я вообще за Медиалигой не слежу. У журналистов был интерес, ажиотаж. Но были и другие любительские команды, а на всех, кроме «Амкала» и 2DROTS всем было по барабану.
***
― Сазонов решил играть за сборную Грузии. Как на это отреагировали?
― Сазонова я лично не рассматривал в основную сборную России. Если кто-то ещё примет такое решение, то их право. На решение Сазонова отреагировал спокойно.
― Вас не напрягает, что мы упустили такого игрока?
― Какого? Который восемь игр за «Динамо» сыграл.
― Но Сперцяна упустили.
― Упустили, но тогда не думали, что упустили. Россия без него умрет, что ли? Нет. Да и чемпионат мира мы вряд ли с ним выиграем, хоть он и очень сильный игрок.
― Как вам новость, что Малком и Клаудиньо хотят получить паспорт РФ?
― Никак. У них нет шансов сыграть за сборную России.
Малком и Клаудиньо
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
― Знаете кого-то из Киргизии?
― Кроме Кичина ― нет. Отмечать сильные стороны в товарищеском матче не имеет смысла. Будем играть так, как мы хотим.
― Насколько важен результат матча?
― По шкале от 1 до 10? 9. Мне важнее игра — на 10 из 10. Все сыграют по тайму. Нагрузка на всех выпадает большая.
― Кто будет капитаном?
― Кто-то будет. А про Дзюбу вы будете спрашивать?
― Мы знаем, вы скучали.
― Я ни одного матча Дзюбы в Турции не смотрел, вызывать не планировал.
― Зачем вам в нынешней ситуации ещё один помощник в лице Никифорова?
― Они раздербанили обязанности и зарплату, а то вас же деньги интересуют. Ребята смотрят матчи. Вам жалко что ли?
― Вы бы согласились на переход в Азию?
― Через полгода ― нет. Через три года — возможно, да. Сейчас я не готов ответить на этот вопрос. У меня не крепнет ощущение, что эта ситуация на пять лет и больше. В течение года, надеюсь, всё разрешится
― Вы с игроками обсуждали нынешнюю ситуацию?
― Уверен, многие игроки не в курсе политической ситуации. Да, они знают, что происходит на Украине, но просто играют в футбол. И знают, что нас не допустили. Когда-то нас вернут. Пока ни разу не было, чтобы кто-то отказался от вызова. Откажутся ― приедут другие, но сейчас все едут в сборную счастливыми.
― У вас не мелькают мысли, что мы через два месяца могли бы играть на чемпионате мира?
― Мелькают. Когда вы об этом спрашиваете.
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