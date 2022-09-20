«Может, скажут, что распускают сборную России». Главные слова Карпина перед Киргизией

Сборная России собралась впервые с марта, чтобы подготовиться к товарищескому матчу с Киргизией. Открытую тренировку во вторник команда проводила на фоне новости, что сборная не допущена до участия в жеребьёвке отбора чемпионата Европы. Об этом и других важных вещах журналисты спросили Валерия Карпина после окончания тренировки.

― Решение УЕФА отстранить нас от чемпионата Европы что-то поменяло для вас?

― Ничего. Нам надо быть готовыми, даже если вернёмся не скоро.



― Как узнали новость?

― Начали названивать по 50 раз: зашёл в интернет, узнал.



― Неужели вы не расстроились?

― А вы ожидали чего-то другого? Я тоже надеялся, что нас вернут. Но чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности.

― Как игрокам переваривать пропуск двух турниров?

― Как и всем людям. Никто не умер, жизнь такая. А олимпийцам каково? Сборная будет собираться на товарищеские матчи, они нужны, чтобы сохранять мотивацию. Для футболистов этого достаточно.



― После решения УЕФА засомневались в своей надобности для сборной страны?

― Ничего не думаю об этом. Все же всё понимали. Пока изменений в происходящем не будет, так и будет продолжаться. Пока мысли о Киргизии. Сыграем, а там посмотрим.



― С Киргизией сыграем. А с Боснией? Не откажутся из-за давления?

― Значит, сыграем с теми, на кого давления не будет.



― Вас не напрягает ситуация с Боснией?

― Это проблемы футболистов, федерации. Жили бы мы в Боснии, возможно, так же себя бы вели. Пропаганда везде существует.

― У вас есть пожелания по стилю соперников в товарищеских матчах?

― Как отвечать на этот вопрос? Это нормально вообще? В нашей ситуации пожелания выставлять? Давайте с Францией, Испанией сыграем. Или выбирать из Англии, Мьянмы и так далее?



― С Ираном матч состоится?

― На 99,9% игра состоится — 15 или 16 ноября: Доха или Тегеран. Возможно, из-за этого сдвинем тур чемпионата.

― Вам интересно сыграть с Киргизией?

― Очень интересно. Посмотреть на игроков. На сборах же мы играем товарищеские матчи. Вам же это интересно? Интересно, аж через 10 дней после начала сборов показываете. Ну вот и мне интересно.



― Наше отстранение на два года…

― Не на два года. А до последующего уведомления. Это уведомление может случиться в январе, например.



― Если всё закончится?

― Например.

Валерий Карпин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

― В нынешний период вы продолжаете следить за весом игроков?

― Все процедуры остались. Все по весу в более-менее нормальном состоянии, но пара человек в красной зоне есть.



― Ваши ожидания от матча с Киргизией?

― Хотелось бы выиграть матч, но в большей степени хотелось бы, чтобы молодые игроки, когда в следующий раз приедут, понимали требования сборной. Особенно в момент, когда нас вернут.



― Вы уверены, что к этому моменту останетесь в сборной?

― Я не знаю, буду ли тренером «Ростова» на неделе, а вы про сборную. Я допускаю, что не продлю контракт со сборной, который заканчивается 31 декабря. Но я всё допускаю — может, скажут, что распускают сборную или тренер не нужен. Когда начнутся переговоры, тогда и будем думать.



― Нет мысли, что с клубами нам в данной ситуации играть проще?

― Возможно. Если с нами совсем никто не захочет играть, то такой вариант возможен.

― Вы сыграете тренерским штабом против команды РФС из Медиалиги. Как вам?

― Нормально. Дыр-дыр сыграем.

― Может, сборной тоже с командой из Медиалиги сыграть?

― Можно — шоу устроить.



― Почему шоу?

― На серьёзном сыграть? Как вы себе это представляете? Они дорастут до уровня сборной? Тогда уже в сборную будем вызывать. Я вообще за Медиалигой не слежу. У журналистов был интерес, ажиотаж. Но были и другие любительские команды, а на всех, кроме «Амкала» и 2DROTS всем было по барабану.

***

― Сазонов решил играть за сборную Грузии. Как на это отреагировали?

― Сазонова я лично не рассматривал в основную сборную России. Если кто-то ещё примет такое решение, то их право. На решение Сазонова отреагировал спокойно.



― Вас не напрягает, что мы упустили такого игрока?

― Какого? Который восемь игр за «Динамо» сыграл.

― Но Сперцяна упустили.

― Упустили, но тогда не думали, что упустили. Россия без него умрет, что ли? Нет. Да и чемпионат мира мы вряд ли с ним выиграем, хоть он и очень сильный игрок.



― Как вам новость, что Малком и Клаудиньо хотят получить паспорт РФ?

― Никак. У них нет шансов сыграть за сборную России.

Малком и Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Знаете кого-то из Киргизии?

― Кроме Кичина ― нет. Отмечать сильные стороны в товарищеском матче не имеет смысла. Будем играть так, как мы хотим.



― Насколько важен результат матча?

― По шкале от 1 до 10? 9. Мне важнее игра — на 10 из 10. Все сыграют по тайму. Нагрузка на всех выпадает большая.



― Кто будет капитаном?

― Кто-то будет. А про Дзюбу вы будете спрашивать?



― Мы знаем, вы скучали.

― Я ни одного матча Дзюбы в Турции не смотрел, вызывать не планировал.

― Зачем вам в нынешней ситуации ещё один помощник в лице Никифорова?

― Они раздербанили обязанности и зарплату, а то вас же деньги интересуют. Ребята смотрят матчи. Вам жалко что ли?



― Вы бы согласились на переход в Азию?

― Через полгода ― нет. Через три года — возможно, да. Сейчас я не готов ответить на этот вопрос. У меня не крепнет ощущение, что эта ситуация на пять лет и больше. В течение года, надеюсь, всё разрешится

― Вы с игроками обсуждали нынешнюю ситуацию?

― Уверен, многие игроки не в курсе политической ситуации. Да, они знают, что происходит на Украине, но просто играют в футбол. И знают, что нас не допустили. Когда-то нас вернут. Пока ни разу не было, чтобы кто-то отказался от вызова. Откажутся ― приедут другие, но сейчас все едут в сборную счастливыми.



― У вас не мелькают мысли, что мы через два месяца могли бы играть на чемпионате мира?

― Мелькают. Когда вы об этом спрашиваете.